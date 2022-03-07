Обращение к фанатам Путина в Литве

Сначала была эйфория – вот тот, кто поднимет Россию с колен, вот тот, кто восстановит силу армии, вот тот, кто построит новую экономику, вот тот, кто сделает всех россиян богатыми и счастливыми. Что-то сделал – установил мир в Чечне. Сижу, думаю, что еще сделал хорошего для России, и ничего не припоминаю. Хотел сказать – сделал армию сильной, но рука не поднимается написать это, когда каждый день убивают российских солдат и сбивают российские самолеты и вертолеты.

Можно написать, что поднял зарплаты силовикам и увеличил их количество – так будет правильнее. Но жизнь россиян не стала лучше, в стране не появилось больше демократии и свободы слова. В стране стало больше коррупции, и умерла рыночная экономика, которую попытался внедрить Ельцин. Вместо рыночной экономики в России появилась экономика олигархов, самым большим из которых является Путин. Экономика отмывания денег, которой управляют друзья Путина. Выжжена свобода слова, нет правосудия, коррупция достигла уровня отсталых африканских стран. И мне непонятно, почему среди русских Литвы столько фанатов Путина, которые так рьяно поддерживают военную агрессию России в Украине.

Кто из вас жил и работал в России хотя бы полгода? Никто. Всю информацию о жизни в стране вы черпаете из новостей Первого Канала.

Viktoras Voroncovas © Asmeninio archyvo nuotr.

Никто из вас не задается вопросом, почему россияне не живут, как жители Эмиратов? При таком-то количестве нефти, газа, золота, алмазов, металлических руд, редкоземельных элементов, древесины, плодородных земель – почему в регионах России зарплата в 14 000 рублей считается нормальной, а в 36 000 рублей – фантастически хорошей?

Я вам объясню. Вся экономика России построена на распиле денег друзьями Путина. Несколько примеров. Мало кто из литовских фанатов Путина знает, что каждая пара обуви, после того как она произведена или импортирована в Россию, должна быть промаркирована. Производитель/импортер регистрирует эту пару в специальной электронной системе, платит специальный сбор, получает QR-код, распечатывает его и наклеивает на обувь. Целью всего этого процесса декларируется борьба с контрафактом. Логично бороться с контрафактом в местах его производства или растаможки, накрывать нелегальные цеха и сажать взяточников таможенников, но логика не является сильной стороной российских чиновников, и они решили, что лучше клеить коды на каждую единицу продукции. Если вы подумали, что в России что-то не так только с обувью, то вы очень сильно ошиблись. Так же маркируются изделия из меха, верхняя мужская и женская одежда, постельное белье и скатерти, велосипеды и (барабанная дробь) молочные продукты. Догадываетесь, почему? Правильно! Потому что придумал эту систему, создал (на деньги государства), администрирует и собирает сборы компания, которая принадлежит другу Путина Ротенбергу.

Фанаты Путина в Европе любят сравнивать цену дизеля в России и в их стране. Но мало кто из них слышал о системе ПЛАТОН - проезжая даже по бесплатным дорогам общей протяженностью 50 000 км, любой транспорт грузоподъемностью свыше 12 тонн платит 2,54 рубля за каждый километр. Угадайте – кто создал и администрирует эту систему? Бинго! Компания Ротенберга. Часть собранных денег идет на ремонт дорог, строительство и реконструкцию мостов. А кто это делает? Правильно, компания Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж". Но не только же Ротенбергу надо дать заработать, другим тоже – строительство стадиона "Зенит" в Санкт-Петербурге обошлось в 1,38 млрд. долларов и начальная смета была превышена на 700 (семьсот!!!) процентов. После таких цифр упоминать коррупцию в Российской Армии и дело Сердюкова-Васильевой как-то уже вообще неинтересно. Напомню, что после легкой 3-месячной отсидки Васильева вернулась в свою 13-комнатную квартиру, к своим сотням миллионов рублей на счетах и ордену Почета.

Когда в 2014 году Путин объявил об импортозамещении, я подумал: "Ну, какой молодец, подымет теперь с колен сельское хозяйство". В результате сделали компанию друзей Путина Мираторг фактически монополистом на рынке мяса (и поэтому именно эта компания первой поднимает цены в любой кризис), остальных просто нет, добили.

Знаете сколько налогов платит работающий по патенту в Литве? 2. А в России? 19, да, вы не ослышались, ДЕВЯТНАДЦАТЬ, и это информация от бизнес-омбудсмена России.

И эти примеры можно продолжать и продолжать, но, если посмотреть на ТОП-100 самых дорогих яхт – там абсолютное первенство за россиянами.

Вся эта коррупция привела к отуплению общества, очень трудно сделать карьеру умному, легко сделать карьеру, если у тебя есть знакомства. Все признают, что качество обучения в ВУЗах упало из-за увеличения студентов с национальных окраин, которые сначала покупают 100 на экзаменах ЕГЭ, а потом точно так же покупают экзамены в университетах. Более 60% работоспособного населения имеет кредиты и более 15% - просроченные.

Россия вернулась к системе СССР – тебе платят нищенскую зарплату, но время от времени бросают подачку в 10 000 рублей – чаще всего перед выборами. 76% россиян никогда не были за границей.

Свободы слова не особо было раньше, а в период военных действий ее не стало вообще. Как можно назвать закон о том, что о войне в Украине можно говорить только государственную точку зрения, а за нарушение этого закона можно сесть в тюрьму на 15 лет?

Зная все это, мне очень трудно понимать тех русских Литвы, которые поддерживают военную агрессию России против Украины. Раньше Путин объединял всех русских в мире воспоминаниями о победе в Великой Отечественной войне. Если бы были живы ветераны войны, они были бы первыми, кто вошел бы в Кремль и дал бы пиз.. Путину.

Потом был Гагарин, и мы первые в космосе. Сейчас Маск делает тоже, что Роскосмос, только в разы дешевле.

Потом Путин призывал гордиться спортом – Олимпиады в Мюнхене и поверженные американцы, победы в играх с канадцами, но допинговый скандал развалил и это.

Теперь остался слоган "Русские своих не бросают". Помните БРАТ-2 где Багров говорит проститутке эти слова? Раньше я воспринимал это как "Русский Зорро возвращает согрешившую белую овцу на верный путь", но Путин сделал все, чтобы любой здравомыслящий человек воспринимал бы эту сцену как "Убийца десятков людей предлагает проститутке сутенерство в новом районе". Пропагандисты Путина настолько тупы, что даже изначально народную инициативу с георгиевской лентой испоганили.

Я русский – но у меня одно огромное желание – чтобы Россия Путина меня бросила, никогда не вспоминала и никогда ко мне не приходила. И такое желание у белорусов и украинцев, думаю, что у молдаван, грузин, армян и казахов. Путин настолько оторван от реальности, что представлял украинцев, бросающих цветы на броню российских танков на Крещатике.

История его и окружение ничему не научило. Все повторяется как в 1939 году, аншлюс Белоруссии, промытые мозги россиян, тотальный страх в обществе, жесточайшее подавление недовольных. Война, убитые на чужой стороне россияне. И проигрыш войны. Суд, репарации, которые будет платить Россия, чувство вины, которое будет нести несколько поколений россиян. Даже тех россиян, которые живут не в России. Так будет, потому что в этой войне режим Путина агрессор и против него весь мир.

Меня удивляет, почему во всем мире проходят миллионные демонстрации в поддержку Украины, и никто не выходит в поддержку России? Ну, не считая Сербии, где вышло несколько тысяч человек. Люди в Литве собирают помощь для беженцев, переводят деньги на покупку бронежилетов и экипировки – сами, по своей инициативе. А в России двадцать студентов с грустными лицами стоят на берегу моря и по ним видно, что их туда выгнали под угрозой отчисления из университета. Почему Путин сделал из России страну изгоя? Почему союзниками Путина являются точно такие же диктаторы, засидевшиеся у власти? Асад, Лукашенко, Мадура, Ким Чен Ын. Мне грустно читать, что россияне считают, что Китай их союзник. Си Цзиньпин много раз говорил: "У Китая нет союзников. Любая страна рассматривается как соперник – в экономической, политической или военной сфере". Путин ослабит Россию поражением в войне и репарациями, Китай откусит Сибирь и Дальний Восток с точно таким же лозунгом "Китайцы своих не бросают".

Вопрос к русским Литвы, которые поддерживают Путина и войну его окружения на Украине: Вы что, не понимаете всего этого? Вы не пробовали думать тем, что осталось еще в вашей голове? Не пробовали читать не только российскую пропаганду, но и украинскую пропаганду? Мне украинская пропаганда нравится больше, потому что она честнее. Люди говорят открыто – армия отступает в некоторых местах, гибнут солдаты, гибнут невинные люди, разрушены дома, мы сбиваем российские самолеты и вертолеты. А когда российская пропаганда талдычит мне только про восторженную встречу солдат местными жителями и нацистские батальоны – я ей не верю, потому что я умею думать и имею возможность получать информацию из разных источников.

Сколько ни спрашивал фанатов Путина в Литве – никто не жил в России. Максимум туристом был в Москве. Но Москва – это не вся Россия. На месте правительства Литвы я бы выделял финансирование на посылку фанатов сильного президента России куда-нибудь в Кузбасс на три месяца. По возвращении мы бы получали самых сильных патриотов Литвы.

Когда я предлагаю фанатам Путина из Литвы переехать жить в Россию, чего только не слышу в ответ: "И могилы наших предков здесь, и не учи нас жить, и мы родились здесь".

Хоть раз в жизни, русские Литвы, не будьте двуличными. Скажите правду – "я не хочу переезжать из Литвы, потому что здесь спокойно, безопасно стабильная развивающаяся экономика, правовое общество без коррупции, я могу ездить по всему миру без виз". Что же ваши дети из Литвы едут не к духовным скрепам в Россию, а в страны НАТО на Западе, где даже браки между лицами одного пола разрешены, и мигрантов очень охотно принимают. Потому что там "жопа в тепле" (С) БРАТ-2. А в России жопа в холоде, плюс завтра могут закрыть границы, поймать на улице, дать автомат и отправить в чужую страну умирать для того, чтобы очередной русский олигарх построил бы себе яхту. Цинизм Путина и в том, что он не забыл за два дня до объявления войны перегнать свою яхту из Гамбурга в Калининград, даже не закончив ремонт.

Убивает полная оторванность части русской диаспоры от реальности. Вот какие литовские власти плохие – отключили мне канал РТР, цензура и нет демократии. А не хотите 15 лет только за то, что вы напишете слово ВОЙНА в ФБ в России? Что вы думаете о тотальном закрытии СМИ, имеющих иную точку зрения, чем Соловьев с Первого канала (кстати, владелец двух вилл в Италии). У нас обвиненный в шпионаже Альгирдас Палецкис создает новую политическую партию, а там людей сажают за комментарии и блокируют ФБ, потому что там можно увидеть видео взорванных российских танков и убитых солдат.

Знаете, что объединяет россиян в России и фанатов Путина в Литве? Трусость. У поколения победителей в Великой Отечественной Войне выросло поколение трусов. Одни боятся выйти на протесты в России, потому что уволят с работы, не смогу платить кредит за "Ладу Калину". А вторые храбрые только в ФБ, предварительно изменив имена и, на аватарку поставив кота. Ну вы поддерживаете войну Путина в Украине, так выйдите к консульству России в Клайпеде с флагами России и транспарантом "Слава российской армии освободительнице". Никогда вы не выйдете, потому что страх в вашей крови.

По поводу убитых детей Донбасса. Мое личное мнение, для всех в Украине было бы лучше соблюсти договоренности 21 февраля 2014 года, потерпеть Януковича пару месяцев и более-менее мирно передать власть. Но это в прошлом. Началась война, в ней гибнут люди, дети, солдаты. Но нельзя остановить войну, убив еще больше детей. Если еще пару месяцев мы имели замороженный конфликт, который можно было решить совместными усилиями и привести хотя бы к решению по аналогу с Кипром, то теперь мы имеем войну, в которой за первые десять дней погибло почти столько же людей, сколько за 10 лет вторжения СССР в Афганистане. Хуже всего, что мы имеем, с одной стороны, не совсем психологически адекватного лидера с доступом к ядерному оружию.

Если вы хотите мне рассказать про Ливию и Ирак, что там сделали США, я вам отвечу так – Саддам Хусейн у власти был 24 года, Каддафи – 42 года. Ничего не напоминает? Надо вовремя уходить с поста диктатора. И на тот момент США были мировым лидером и вели себя как мировой лидер. А Россия при Путине как была страной – поставщиком ресурсов, так ею и остается, как ни грустно это писать. Золотовалютные резервы России в гособлигациях США, а не наоборот, там их и заморозят, обрушив сначала рейтинг России, а потом и экономику. Резервная валюта мира не рубль, а доллар. Силиконовая долина с "единорогами" не в Туве, а в Калифорнии. Величие нации не в количестве убитых солдат, а в благосостоянии народа. ВВП на душу населения – Россия – 10 800 долларов, Литва – 22 800 долларов, США – 66 100 долларов.

Лучшее, что могут сейчас сделать русские Литвы – это две вещи.

1) Не отравлять своих детей негативом. Если вы не смогли хорошо устроить свою жизнь в Литве, виноваты только вы сами, потому что вокруг вас живут люди, которые точно в такой же стране довольны жизнью. Вы – нытики – в меньшинстве. Вы хотите добра и хорошей жизни своим детям? Тогда говорите им, что Литва - их Родина и их дом, что тут они могут достичь всего, чего захотят, что это страна возможностей, что надо учить литовский язык и смотреть на жизнь позитивно.

2) Попытаться признать, что здесь твой дом, тебе здесь лучше жить. И ты должен быть готов защитить свой дом с оружием в руках от любого агрессора. Вступи в Союз стрелков и научись защищать свою страну.

Не можете сделать этого – продолжайте жить в ненависти в Литве, потому что мужества поехать к своему кумиру Путину у вас точно не найдется. Живите как изгои, потому что вас – единицы.