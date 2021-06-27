Нелегалы. Кризис или возможность?

Разберемся с вопросом нелегальной иммиграции, как говорится «на трезвую голову», не забитую стереотипами и штампами.

Мы привыкли смотреть на нелегалов, как на опасность, беду или кризис. Но давайте посмотрим иначе. Ведь иммигранты - это шанс и возможность для страны стать богаче и успешнее.

Именно таким путем много лет назад пошли США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. И весьма преуспели на этом пути.

Ведь нелегальный иммигрант отличается от легального только статусом, а значит, вся проблема лежит в юридической плоскости.

Легализация нелегалов позволит стране получить новые рабочие руки, которых, по данным Биржи труда, в Литве не хватает.

Легализация снизит криминальную напряженность - иммигранты будут находиться в правовом поле и смогут прибегнуть к помощи полиции и судов, а не к кулакам или бандитам.

Поставьте себя на место нелегального иммигранта. Если бы в вашей стране было безопасно, то стали бы вы рисковать, нарушать закон и пытаться найти прибежище в другой стране? Ответ очевиден.

Нелегальная иммиграция - это вынужденная мера, на которую люди решаются тогда, когда исчерпаны все законные способы решения проблем. Нелегальная иммиграция – это жест отчаяния.

А значит, нам нужно решить три задачи.

1. Минимизировать возможные риски, допустим, криминального характера, введя нелегальных иммигрантов в правовое поле. Легализовав их нахождение в стране.

2. Найти способ использовать бывших нелегалов на пользу стране, экономике и жителям. Предложить им работу, заключив таким образом «договор» на легальное проживание в обмен на легальный оплачиваемый труд.

3. Понять, что главная проблема не в беженцах или нелегалах, а в том месте, в той стране, откуда они бегут. И приложить все силы к изменению ситуации. Ликвидировать причину бегства.

Если мы пойдем этим путем, то страна станет богаче. Если выберем силовой путь решения проблемы нелегалов, то просто потратим деньги налогоплательщиков, вместо того, чтобы приумножить их.

Если относиться к людям по-человечески, гуманно, то велика вероятность их лояльности и законопослушности в ответ. Если же смотреть на людей, как на преступников, то они могут оправдать и эти ожидания.

Страх перед чужими – признак слабости. Великодушие - признак силы.

Какие же реальные шаги можно использовать в данном конкретном случае, применительно к нелегалам иракско-белорусской волны?

Если иммигрант бежит, спасая свою жизнь, жизнь своих детей и даже просто в надежде дать им лучший старт, а не ради европейских пособий, то для него не составит проблемы доказать свои намерения трудом. И отработать хотя бы те средства налогоплательщиков Литвы, которые тратятся на его содержание и питание.

Задержанные нелегалы вполне могли бы обменять свой труд по строительству забора на границе с Беларусью на получение легального статуса. Доказать трудом свою готовность приносить Литве пользу, защищать ее, трудиться на ее благо и быть законопослушными.

Другим способом легализации могли бы стать сельскохозяйственные работы. Например, сбор клубники и других культур, где необходим ручной труд.

Кроме экономической пользы для страны и экономии денег налогоплательщиков, такой подход позволит занять нелегалов реальным делом, а это снизит риск выступлений, вызванных бездельем. Занятость уменьшит напряженность.

И если нелегал стал нелегалом вынуждено, если он хочет легализоваться и жить законопослушной жизнью, то труд в обмен на легализацию его не остановит, а вдохновит.

А если его цели были иными, то, отказавшись от труда, он проявит свои истинные намерения. И в этом случае «скатертью дорога» такому нелегалу: «чемодан – самолет – Ирак».