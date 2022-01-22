С точки зрения дня "завтрашнего", монополия – это тупик, остановка развития. Собственно, монополия хороша лишь для тех, кто живет "сегодняшним" днем и сам "рулит" монополией.

Государство, устанавливая монополию на образование, здравоохранение, культуру или информацию, постепенно, как любая монополия, приходит к стагнации.

Ну, вот есть у государства монополия на образование. Мы же не будем рассматривать несколько чахлых частных школ или детсадов, как реальную конкуренцию госмонополии?

И как вам качество образования? Удовлетворительно?

Или возьмем монополию на здравоохранение. Вы довольны работой государственных поликлиник и больниц?

А есть еще монополия культуры. Тут вообще беда. Особенно в провинции.

Итак, монополия есть. И результат есть тоже. И это закономерность. Монополии наплевать на результат. Все равно и "купят", и "съедят", и будут "молчать в тряпочку". И даже восторгаться. Альтернативы то нет. Сравнить-то не с чем.

В больших городах это еще не так заметно, но в малых городах Литвы, где есть одна библиотека, один культурный центр, одна галерея и все под крылом одного самоуправления, процветает и монополия, и кумовство, и бездарность.

И есть только один путь эффективного и интенсивного развития – конкуренция. А если конкуренции нет или она почему-то слаба, то нужно создать механизмы ее усиления или убрать барьеры на пути создания конкурентов.

Как это сделать давным-давно известно. Так же, как это происходит в бизнесе – государство направо и налево разделяет бизнесы, которые начинают занимать значительную долю рынка. Но "в своем глазу бревно не видит". И то, что одна библиотека, одна газета в городе – это полная монополия на информацию. Один культурный центр и один выставочный зал – это монополия на культуру – этого власти не замечают.

И ладно бы та же библиотека или культурный центр, или галерея, согретая в помещениях самоуправления, управлялись бы как и мэрия, где представлены разные мнения и партии. Но ведь нет даже и этого.

Присев в теплое кресло председателя по культуре, директора библиотеки, куратора галереи, главреда городской газеты или директора культурного центра, люди остаются на доходной и не пыльной должности десятилетиями, постепенно превращаясь в поместных князьков, обрастая свитой и не пуская на порог никого без поклона или протекции.

И вроде бы, ну что такого. Подумаешь, здесь отказали в выступлении музыкальной группе, там не позволили сыграть спектакль или сделать выставку. Разве это серьезная проблема?

Серьезная. Это проблема будущего Литвы. Проблема того, с каким кругозором вырастут сегодняшние школьники из провинции. С узколобым видением холопа из свиты поместного князька, или с широким космополитичным, интеллектуальным взглядом на мир. Ведь именно культура формирует гуманитарный кругозор: книги, выставки, концерты, спектакли, перфомансы, фильмы, скульптуры, городская архитектура, наконец.

Проблема монополии в культуре, возможно, не столь заметна, как в образовании или здравоохранении, но гораздо более опасна и разрушительна для будущего сознания жителей Литвы.

И нам, в отличие от жителей западных стран, хорошо известно к чему приводит узколобость и однонаправленность культуры.

Единственное допущенное к показу направление в искусстве СССР называлось соцреализм. И во многом этот соцреализм сформировал вкусы и взгляды тех, кто сегодня восседает в креслах директоров и руководителей культуры. И они продолжают ту же линию – диктуют другим, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя.

Диктуют из тех же зданий, что и раньше, в советские времена. Ведь культурный центр – это бывший дом культуры, а советская библиотека, музей или галерея потому и создавались в единственном числе, чтобы не было конкуренции, разности, иного. Чтобы было легче управлять и проводить линию партии.

И теперь в этих же помещениях другие люди с тем же фанатизмом и нетерпимостью проводят линию иной, местечковой партии – своей тусовки.

Монополиям гособразования или госмедицины в малых городах еще кое-как противостоят и заставляют конкурировать частная медицина и дистанционные формы образования. Монополии культуры не противостоит ничего. И это одна из глубинных причин, почему малые города стагнируют, почему их жители стремятся уехать в большие города, а то и в иные страны.

И чем талантливее житель провинции, тем тверже для него оказывается стеклянный потолок поместного культурного правления, тем активнее этот житель выталкивается местными бездарями из провинциального города. В результате такой местечковой политики, литовская провинция беднеет на талантливых, креативных, инициативных людей.

Для распределителей провинциальных бюджетов, для нескольких десятков жителей провинциального города, охраняющих кормушку, и их свите «что изволите», такое положение выгодно. Их скудная эрудиция, бесталанность, да и просто глупость легко компенсируются отсутствием конкуренции. Умных и талантливых они чуят за версту, и активно выживают с подведомственной территории. Поместным князькам и свите сейчас хорошо. Но что ждет провинцию лет через десять?

Французский математик Блез Паскаль однажды в 17-м веке сказал, что: "Если Францию покинут 300 ученых, она превратится в страну идиотов". Любой, кто заинтересован в развитии литовской провинции, может провести аналогии и сделать выводы из этой фразы сам.

Делом государственной важности, если власть, конечно, собирается заботиться о будущем Литвы, должно стать разрушение этих монополий – диктатов поместных царьков "от культуры".

А для этого надо не создавать в городе одну большую библиотеку, а сделать две маленьких. Худо-бедно, но они начнут конкурировать друг с другом, а выиграют от этого жители, получив разнообразие. И фонд зарплаты разделить пополам – место станет не таким "теплым" и его займет тот, кто заинтересован в развитии, а не тот, кто ищет "хлебную должность".

Лучше, когда будут два кинотеатра, два концертных зала, пусть скромных, даже камерных, чем единственный зал бывшего советского дома культуры.

Пусть лучше в городе будет два-три небольших выставочных зала или галереи, возможно даже на волонтерских началах и управлении, чем один большой.

Это приведет хоть к какой-то конкуренции и ослабит произвол поместных руководителей культуры, которые, кстати, властвуют за наш счет. Ведь все бюджеты и зарплаты руководителей выставочных залов, комитетов по культуре, культурных центров и библиотек складываются из наших налогов. Других денег на культуру у государства просто нет. Все эти деньги – наши налоги. И мы вправе требовать, чтобы культурное меню было разнообразнее, чем та овсяная каша на воде, которой сейчас нас кормят руководители культуры в малых городах.