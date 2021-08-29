Не забывать об оккупации. Что может изменить Крымская платформа

Даже транснациональная корпорация Coca Cola не застрахована от подобного промаха: свою новогоднюю кампанию 2016 года она запустила с топографической ошибкой, которая противоречит международному праву. Это "взорвало" соцсети, компания быстро написала письмо с извинениями в посольство Украины в США и исправило изображение карты. Реакция была столь быстрой, что украинские потребители не успели воплотить свои обещания о бойкоте популярного напитка, который разливают в том числе и на большом заводе под Киевом. Этот мелкий, казалось бы, инцидент довольно ярко подчеркивает, насколько за последние годы маргинализировалась тема оккупации украинского полуострова, ее практически нет в "большом" информационном пространстве.

О войне на Донбассе знают и говорят гораздо больше, чем об оккупации Крыма. И, что наиболее важно, существует нормандский формат: четырехсторонний диалог (Украина, Россия, Франция и Германия) на высшем уровне об урегулировании конфликта на востоке Украины. И хотя Москва постоянно пытается свести эти переговоры на уровень Киев-самопровозглашенные республики, формат тем не менее существует. С Крымом все иначе: есть ряд резолюций ООН, призывающих восстановить территориальную целостность Украины, есть санкции отдельных стран по отношению к стране-агрессору, но до недавнего времени не было единой международной площадки, где обсуждалась бы крымская проблема.

Крым и Донбасс в глазах мирового сообщества выглядят совершенно по-разному. Последний – это выжженная земля, место гуманитарной катастрофы. Европейские политики если и посещают этот регион, то исключительно подконтрольную Киеву территорию. В "ЛНР"-"ДНР" приезжают весьма специфические иностранцы: это, как правило, либо маргиналы-экстремисты, либо "солдаты удачи". А вот немецкие, французские, итальянские парламентарии не стесняются посещать Крым. Это преимущественно представители евроскептических партий, симпатизирующие России, но факт остается фактом: никаких серьезных последствий для европейских политиков такие визиты не несут. Да и бизнес порой рад обойти санкции – скандал с поставками на оккупированный полуостров турбин Siemens - яркое тому подтверждение.

В Москве вряд ли всерьез рассчитывали на то, что международное сообщество быстро смирится с оккупацией Крыма. Поэтому Кремль пошел по пути "ползучей" легитимизации: минимальное присутствие темы Крыма в информационном поле, а особенно на дипломатическом уровне, лоббирование постепенного снятия санкций, спекулирование на теме поставок воды, которой, по мнению РФ, Украина должна обеспечивать полуостров, плюс тотальная милитаризация оккупированной территории по аналогии с Калининградской областью. Решение Киева организовать Крымскую платформу как международный координационный механизм для возвращения полуострова в состав Украины – серьезный проактивный шаг, который вызвал в Москве шквал эмоций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал платформу "недружественным антироссийским мероприятием".

Крымская платформа долго и системно готовилась, и дата ее учредительного саммита была выбрана довольно удачно: 23 августа сего года, накануне празднования 30-летия провозглашения Украиной независимости. Как шутят в экспертных кругах, саммит стал своего рода "переписью друзей Украины". И в общем качественный и количественный состав делегаций (всего их было 46) говорит, что так оно фактически и есть. Первыми лицами на саммите были представлены восточноевропейские страны (в том числе и Литва), которые последовательно поддерживают восстановление территориальной целостности Украины.

"Тяжеловесы" ЕС и США отправили в Киев министров. Далекие, но солидарные в Киевом государства, такие как Япония. Новая Зеландия и Канада делегировали своих послов. Показательно, что на Крымской платформе не было представителя Азербайджана. В последнем Карабахском конфликте Киев открыто поддерживал эту страну как такую, что восстанавливает свою территориальную целостность. Опосредовано Баку на саммите представлял Алтай Эфендиев, генеральный секретарь объединения ГУАМ (созданная еще в 1990-х организация Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова, которая на сегодняшний день по сути уступила свое место инициированной ЕС программе Восточного партнерства).

Участники саммита были солидарны в вопросах сдерживания России и необходимости деоккупации Крыма, что, по словам Владимира Зеленского, является задачей, которую Украина не способна выполнить самостоятельно. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Крымская платформа важна "в контексте дальнейшего непризнания незаконной и нелегитимной аннексии Крыма". Другие лидеры и политики высказывались в том же ключе. Но среди бодрости и оптимизма звучали слова, которые вряд ли можно назвать утешительными для Киева.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит перспектив для запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде" через три дня после саммита сказала, что Киеву для евроинтеграции понадобится "20 лет работы". Такие реплики европейских политиков активно используются российской пропагандой и ее рупорами: мол, Украину никто не ждет в Евросоюзе, какой смысл туда стремиться?

Впрочем, Крымская платформа – это не о европейском будущем Украины. На саммите в Киеве была принята декларация, суть которой сводится к взаимодействию и координации в вопросах мирной деоккупации Крыма, дальнейшим санкциям, давлению на Россию в вопросе выполнения норм международного права, сотрудничеству на уровне национальных парламентов. Как для учредительного мероприятия результат неплох. Главный вопрос: как будет действовать платформа в дальнейшем? В тот же день, 23 августа, в украинской столице был открыт Офис Крымской платформы, который, как сказал украинский президент, будет работать в режиме 24/7. Но даже если в Киеве будут придерживаться этого режима, насколько будут активны те страны, что подписали декларацию?

С российской стороны уже слышен троллинг о том, что платформа – это разовое мероприятие, которое не будет иметь реальных последствий. Вероятнее всего, наиболее последовательными в своей приверженности деоккупации Крыма будут все те же восточноевропейские страны, прежде всего Польша и Литва. Показательно, что лидер Германии Ангела Меркель посетила Киев за день до проведения Крымской платформы, но на саммит оставаться не стала. Никто из лидеров стран G7 не приехал 23 августа в Киев, и это тоже сигнал, который вряд ли можно назвать положительным. Оптимисты говорят о том, что поддержка G7 у платформы однозначно есть, просто главы этих государств сегодня более обеспокоены проблемами Афганистана. Пессимисты считают, что инициативу Киева просто саботируют и "Северный поток-2" для Берлина, например, куда важнее Крымской платформы.

В сухом остатке имеем: Киев в вопросе деоккупации своих территорий перешел от реактивной политики к проактивной, и это однозначный плюс. Круг союзников (как минимум, на уровне декларации) довольно широк. Активность участников Крымской платформы будет зависеть от их реального состояния отношений с Москвой. А они у каждой страны, которая прислала своего представителя на саммит в Киев, нестабильны. Сегодня Москва может "мягко стелить", завтра вмешаться в выборы, устроить диверсию (как это было на складах вооружения в Чехии), применить боевые отравляющие вещества типа "Новичок", "вложиться" в дестабилизацию ( будь то референдум в Каталонии или протесты "желтых жилетов" во Франции). В такие моменты о Крымской платформе могут вспомнить даже те страны, для которых российская угроза сегодня кажется далекой и абстрактной.