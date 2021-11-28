"Транспортные выхлопы увеличиваются, и нам следует принять меры, чтобы транспорт сокращал выбросы…", – сказал министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Новый "экологический" налог "на выхлопы" будет взиматься с владельцев автомашин. Причем от пробега сумма налога зависеть не будет. Проехал за год 10 тысяч километров – плати 200 евро. Проехал лишь 10 километров – тоже плати 200 евро. Хотя "загрязнил" в 1000 раз меньше.

В странах, которые действительно думают о природе, такой налог включается в стоимость горючего – больше поездок – больше налогов. Но в данном случае природа правительство не интересует, а интересует лишь то, что ежегодные поступления в бюджет составят "около 170 млн евро". А жители страны, надо полагать, станут на 170 млн евро беднее.

Вот только вопрос… Если человек живет в деревне и ездит на машине раз в неделю в ближайший город, или если горожанин лишь раз в неделю, по выходным ездит на машине на дачу, то почему они должны платить "за выхлопы» Гентвиласа столько же, сколько житель, ездящий из города в город на работу каждый день, как депутат и чиновник, постоянно разъезжающие на своих авто? И на кого в итоге ляжет большим, в процентах от дохода, бременем этот налог? Правильно… на бедных людей, которые экономят на каждом литре горючего и ездят на дешевом автомобиле лишь в случае крайней необходимости. А как иначе из деревни в город добираться? На автобусе, который ходит пару раз в день?

Зачем приплетать к желанию изъять чужие деньги экологию? Природа в евро не нуждалась миллионы и миллиарды лет. А вот власть почему-то всегда нуждается в деньгах. И почему-то всегда ищет благовидный предлог их взять с граждан. Под видом ли защиты природы, "бесплатного" образования, заботы о здоровье или старости.

А ведь, по сути, данный налог – это просто налог на владение, на собственность. Ведь если машина стоит и не ездит, налог придется платить тоже, хотя на природу такой автомобиль влияния не оказывает.

Куда же пойдут деньги, полученные государством от повышаемых акцизов на дизель и ежегодных налогов на автомобили? Может на установку на крышах домов солнечных батарей? Или на установку в пригородах ветряков? Может на бесплатную реновацию, чтобы жители не тратили значительную часть зарплаты на отопление? Или эти деньги уйдут на зарплаты самых "бедствующих" категорий жителей Литвы – чиновников и депутатов?

Почему бы вместо закручивания гаек и постоянного щелканья кнутом не снизить налог, например НДС, на электромобили, не создать программу озеленения, которая эффективно будет компенсировать выбросы. Но вместо того, чтобы высаживать деревья и оздоравливать леса, их вырубают. Вместо реновации, ветряков и солнечных батарей деньги налогоплательщиков идут на содержание и обслуживание разбухающего чиновничьего аппарата.

Зато все это происходит под красивым и модным «экологическим» предлогом.