Не почетное первое место

Что касается властей, то критиковать их можно бесконечно. Но есть ли в этом смысл? Сравнивая действия власти в первую и во все последующие волны эпидемии, становится очевидным, что есть способы обуздать волну, сохранить жизни и здоровье жителей. При первой волне не было ни тех знаний, ни вакцин, ни даже средств защиты (масок, санитайзеров), которые есть сейчас в достатке, но заболеваемость и смертность тогда сокращалась, а не нарастала.

Но если первую волну эпидемии Литва прошла с честью, лучше многих других европейских стран, то последняя волна захлестнула ее с головой.

Так и утонуть не долго.

На этой неделе, видимо утомившись щелкать кнутом "паспорта возможностей", власти наконец-то решили расщедриться на 100-евровый пряник для самых пожилых жителей за согласие на вакцинацию. Но даже этот черствый и надкусанный "пряник", по итогам голосования в Сейме, людям выдали лишь со второй попытки.

Тем не менее, совершенно очевидно, что для стимулирования вакцинации пряники нужны и у самоуправлений тоже есть ресурсы, которые можно использовать в качестве поощрительных мер для всех вакцинированных, независимо от возраста. Стоит ли мэриям пренебрегать такой возможностью. Ведь дело не только в эпидемии, но и в том, что рано или поздно начнутся муниципальные выборы. А память у людей длинная.

Почему, трубя об угрозе, причем вполне реальной угрозе, до сих пор нет бесплатного снабжения масками, дезинфекторами, быстрыми тестами? Почему, если не работает "кнут", не попробовать применить "пряник"? Ведь для того, чтобы государство защищало жителей от угроз, уже давным-давно заплачено этими же жителями множество налогов в казну. Куда же делись эти деньги, когда пришла угроза? Может стоит не только требовать "паспорт возможностей", но и раздать жителям средства самозащиты? Ведь прививка – это лишь одно, хорошее, но не единственное и не 100-процентное средство.

Но, в конце концов, то, что делают власти пусть останется на их совести. Каждому конкретному жителю довольно сложно как-то изменить решения правительства, направив их в более здоровую, в смысле сберегающую жизнь и здоровье, сторону. А вот свои собственные действия – можно. И довольно легко. Достаточно сделать прививку и ограничивать контакты.

И вот тут возникает загвоздка.

Ругать власть на кухнях и в анонимных комментариях – занятие комфортное. А вот отругать себя любимого, испугавшегося укола – это уже выше сил.

И верно. С чего это, вдруг, самому делать прививку? Пусть отдуваются другие. Пусть привитые строят коллективный иммунитет, а врачи надрываются в больницах. Пусть бюджет тратится на вытаскивание больных КОВИДом с того света в реанимациях, а не на благоустройство Литвы и, например, дотации на отопление.

Впрочем, такая позиция не столь безобидна. Когда одна часть жителей Литвы, сделав прививку, строит заслон эпидемии, другая часть – антиваксеры – с улюлюканьем и маршами разламывает этот заслон, приглашая вирус и дальше гулять по буфету. А что… ведь есть еще живые, так зачем останавливаться.

Так что прежде чем ругать власть, было бы хорошо посмотреть в зеркало – на себя любимого. И задать себе вопрос: «Что же ты, милый человек, до сих пор не сделал прививку, злодей ты эдакий? Сколько еще людей должно заболеть и умереть, чтобы до тебя, наконец, дошло?»