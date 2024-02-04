"НАТО - это хорошая сделка": Как политическая борьба в США подрывает доверие, а Европа готовится к войне

"НАТО - наиболее успешный и сильнейший Альянс в истории", - часто повторяет в своих выступлениях Йенс Столтенберг, подчеркивая его силу и посылая сигнал врагам. Во время визита в США он повторил то же, а еще сказал, что "НАТО - это хорошая сделка для Соединенных Штатов", поскольку вместе союзники - это половина мировой экономической и военной мощи, и потому что "благодаря Альянсу у США больше друзей и союзников, чем у любой другой державы". "НАТО отвечает стратегическим интересам США, а поддержка Украины - решающая для стабильности Европы”, - сказал он.
Все это создает впечатление, что Столтенберг поехал убеждать американских политиков и военных, что США не должны в перспективе выходить из НАТО, хоть сам он и утверждает обратное. Генсек НАТО заявил, что не боится выхода Штатов из Альянса при победе на выборах президента Дональда Трампа и выразил уверенность, что Штаты останутся верными Альянсу.
Он также подчеркнул, что работал с Трампом во время его президентства и его критика на самом деле была направлена не на само НАТО, а на отдельные страны, которые не выполнили обещание тратить 2% своего ВВП на оборону.
Ненадежность США и власть в руках Трампа
Экс-президента Дональда Трампа еще не избрали на новый срок, а он уже демонстрирует свою власть, блокируя помощь Украине, Израилю, Тайваню, добиваясь от Джо Байдена усиления миграционной политики. Оба ориентируются на свой электорат в преддверии выборов. Байден предложил включить в один пакет помощь этим странам и защиту границы с Мексикой, и позже пошел на уступки в миграционной части. Однако Трамп ими недоволен и руками Спикера палаты представителя Майка Джонсона продолжает блокировать принятие этого пакета. При этом Джонсон после разговора со Столтенбергом допустил, что пакет могут разделить и помощь рассмотреть отдельно от усиления границы. Но теперь в Белом доме отвергли эту идею.
Тем временем отсутствие американской военной помощи Украине уже сказалось на ситуации на поле боя, сказали в Белом доме. Несмотря на двухпартийную поддержку и заверения официальных лиц, что Украину будут поддерживать столько сколько потребуется, а значит и уберечь Европу от вторжения, в Белом доме просто сообщил, что денег на это больше нет.
Пока Европа лишается надежного американского тыла, Россия, несмотря на санкции, наращивает свой военно-промышленный комплекс, получает поддержку от Ирана и КНДР в виде боеприпасов, ракет и беспилотников.
ЕС не смог выполнить свое обещание поставить Украине до весны миллион боеприпасов, передали лишь около половины от заявленного.
Война больше не где-то там в Украине, а уже близко
Страны Балтии, Швеция, Румыния, Польша, Германия и Великобритания в последние недели твердят, что война с Россией неизбежна, что надо готовить вооруженные силы, резервы, приобщать гражданское общество, увеличивать расходы на оборону и производство вооружения. Однако заговорил в числе первых об этом еще в ноябре прошлого года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, когда начали возникать трудности с выделением Украине пакета военной помощи США на 61 млрд долларов на 2024 год. Тогда он предостерег, что ситуация в Украине может измениться к худшему.
Страны НАТО призывают друг друга помогать Украине, поскольку понимают и прямо говорят, что речь не только об Украине, Путин ею не насытится.
Запад должен гарантировать, что Россия проиграет или столкнется с атаками диктатур, сказал в интервью The Telegraph британский министр обороны Грант Шаппс. "Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают", - отметил он.
Наконец-то 2% процента ВВП на оборону и военный шенген
В Брюсселе 15 февраля состоится встреча министров обороны НАТО, где, как сказал Грант Шаппс, он намерен призвать страны выполнить обязательство расходовать 2% ВВП на оборону, чтобы "убедиться, что они вносят свой вклад в глобальную безопасность, гарантируя, что тиран не может победить".
Также на повестке наверняка будет Швеция, от приема в Альянс которую удерживает Венгрия, которая является последней страной, не одобрившей протокол о вступлении. Тем временем Швеция уже активно интегрируется в Альянс и принимает участие в крупнейших военных учениях со времен Холодной войны Steadfast Defender 2024. И после вступления в НАТО Швеция окончательно "натовизирует" Балтийское море, где останется Калининград.
Кроме того, в НАТО еще больше активизировалось дискуссии о необходимости введения так называемого "военного шенгена", который упростит бюрократические процедуры и обеспечит свободное передвижение военных конвоев в середине Альянса, более быстрое взаимодействие и обмен средствами. Британская The Times сообщила, что страны могут могут договориться о введении этой системы до саммита НАТО в Вашингтоне в июле.
Выборы президента США, на которых может победить Дональд Трамп, состоятся в ноябре. Эксперты называют этого политика непредсказуемым и предполагают, что он может вывести США из НАТО. А может, и нет, как уверяет Столтенберг. Также есть опасения, что Трамп прекратит военную помощь Украине. Он неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения с президентом РФ Путиным и обещал закончить войну за 24 часа. Хотя бывший британский премьер Борис Джонсон и не верит, что "Трамп бросит украинцев".
Пока у некоторых стран Европы действительно остается время продемонстрировать США свою приверженность обязательствам в рамках НАТО, увеличив расходы на оборону минимум до 2% ВВП, и учиться рассчитывать на себя в случае войны. А еще определить нового кандидата на пост генсекретаря НАТО, который сможет стать успешным переговорщиком между Европой и Трампом в случае его победы.