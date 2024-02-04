"НАТО - это хорошая сделка": Как политическая борьба в США подрывает доверие, а Европа готовится к войне

Он также подчеркнул, что работал с Трампом во время его президентства и его критика на самом деле была направлена не на само НАТО, а на отдельные страны, которые не выполнили обещание тратить 2% своего ВВП на оборону.

Экс-президента Дональда Трампа еще не избрали на новый срок, а он уже демонстрирует свою власть, блокируя помощь Украине, Израилю, Тайваню, добиваясь от Джо Байдена усиления миграционной политики. Оба ориентируются на свой электорат в преддверии выборов. Байден предложил включить в один пакет помощь этим странам и защиту границы с Мексикой, и позже пошел на уступки в миграционной части. Однако Трамп ими недоволен и руками Спикера палаты представителя Майка Джонсона продолжает блокировать принятие этого пакета. При этом Джонсон после разговора со Столтенбергом допустил, что пакет могут разделить и помощь рассмотреть отдельно от усиления границы. Но теперь в Белом доме отвергли эту идею.