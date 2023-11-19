Национальный ресентимент, персональная жадность, популизм. Три кита путинско-орбановской дружбы

Примечательно, что один из главных тезисов российской пропаганды — это уверение, будто любые попытки европейских заклятых партнеров разорвать узы энергетической зависимости приведут к голоду, холоду и проклятиям со стороны недоедающего-замерзающего и стремительно беднеющего европейского населения. Но даже если принять кремлевские тезисы, будто евросоюзное ценообразование, заработная плата и экономика в целом зависимы исключительно от фактора торговли-не троговли с Россией (и ни от каких других факторов), картина якобы процветающей союзной Венгрии на фоне загнувшихся соседей-русофобов не складывается. По итогу прошлого года Венгрия оказалась в топе стран ЕС с самым высоким уровнем инфляции и ростом цен на продукты. Возможно, персональная экономика Виктора Орбана от союза с Владимиром Путиным только выиграла. Говорить о процветании же венгерской экономики в целом пока как-то не приходится.

Но, вероятно, дело не только в стремлении повышать внутриполитические баллы, нравиться электорату и закупать российские энергоресурсы с репутационной скидкой. Не исключено, что еще одна причина, объясняющая "не всё так однозначную" позицию Венгрии, сводится и к банальному территориальному ресентименту — имеющему ту же базу, что и ресентимент российский. Да и антагонист тут тот же. Украина. Показательно, что в ноябре 2022 года Орбан появился на публике в футбольном шарфе с изображением карты "Великой Венгрии", в составе которой оказалась часть Украины и Румынии. Ожидаемые претензии Киева и Бухареста венгерский премьер-министр прокомментировал так: "Футбол — это не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии — команда всех венгров, где бы они ни жили!"