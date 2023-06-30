"Мятеж готовили военные". Эксперт ВСУ о том, почему арест генерала Суровикина в интересах Украины

Сейчас контрразведка допрашивает спецназ. Командир спецназа уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Аналогичная ситуация в комендантской роте. Комендант штаба военного округа тоже ходит на допросы вместе с командующим округа и начальником штаба. По нашим данным, Суровикина задержала охрана Шойгу. Ни военная контрразведка, ни ФСО к этому не причастны. Якобы команда Шойгу хочет доказать, что целью мятежа было смещение Путина.

Ядерный чемоданчик Герасимова

У нас проходило письмо «вагнеровцев». В нем сообщалось, что 24 июня они придут в 10 утра в город Ростов-на-Дону и будут проводить там военно-патриотическое воспитание [копии письма у редакции «Спектра» нет]. С точки зрения службистов [ФСБ, контразведки], мятежники [ЧВК «Вагнер»] действовали правильно. Они не только такое письмо написали, но и могли дополнительно заявить, что собираются сдать военную технику.

Тем более, что военную технику можно сдать не только в Южном военном округе, но и в воинских частях, расположенных по направлению к Москве. Я сам «спецслужбист» и понимаю, как эти люди мыслят. Понятно, мятеж готовили военные, и развивался он в соответствии с военной логикой — пришли, окружили, хотели Герасимова арестовать. Но Герасимов сбежал.

За ним не погнались не только потому, что его спецназ охраняет. Дело в том, что Герасимова в принципе захватить невозможно. Он владелец ядерного чемоданчика, его захват рассматривался бы как акт ядерного терроризма. Мы знаем, что одна из колонн ЧВК вместо аэродрома, как думали раньше, направилась прямиком на ядерный объект — 387-й объект 12 Главного Управления Минобороны РФ, расположенный в военном городке Воронеж-45, войсковая часть 14 254.