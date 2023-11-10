"Мы не всегда понимаем, что ранит и что беспокоит другую сторону": Тимофей Акудович обратился к литовской аудитории

И это было глупое заявление с моей стороны. Я пытался сформулировать новую для себя идею, но в итоге сказал не то, что хотел. Сразу после просмотра передачи я понял, что сказал черт-те что и написал про это в своем FB . А сейчас хочу донести это до литовской аудитории.

Во время передачи я это проговаривал. Но потом, в той же передаче высказался так, как-будто эти претензии есть. Моя мысль позвучала так, будто беларусы приедут в Вильнюс и, вместо того, чтобы заниматься своими делами, начнут менять город под себя.

Сначала самое главное: Вильнюс – литовский город и столица Литовской Республики. Это константа! А беларусы не претендуют ни на Литву, ни на ее территорию, ни на ее суверенитет.

Для меня это событие стало неприятным шоком. Маcштаб такой реакции мне не совсем понятен, но причина ясна: я сказал обидную глупость. В связи c этим очень хочется объяснить свою позицию напрямую литовской аудитории и извиниться перед теми, кого задели мои слова.

Я тот самый историк Тимофей Акудович, слова которого в передаче "Мне тоже не нравится" вызвали такую бурную реакцию в Литве на этой неделе.

В ходе дискуссии все участники передачи говорили о вредности и маргинальности "литвинизма" (радикального национализма в формате "Вильня наша"). И я, со своей стороны, попытался сформулировать аргумент в этой дискуссии.

Я говорил о том, что правильный путь для беларусов сейчас – это сосредоточиться на том, что белорусы могут сделать на благо современного Вильнюса – столицы Литвы и древней столицы ВКЛ. В свое время в развитие города внесли свой вклад представители разных народов, в том числе предки белорусов (например, русины, которых я упоминаю в передаче). Когда-то во время ВКЛ это прекрасно работало, и сейчас нам стоит сосредоточиться именно на этом – на полезном вкладе. Все мои рассуждения про поликультуру и муниципалитеты были как раз об этом.

В итоге эта попытка рассуждения оказалась очень неудачной. Я по сути сказал противоположное тому, что хотел сказать. Но посыл был именно такой, как я описал выше, и я надеюсь, он считывается в общем контексте разговора.