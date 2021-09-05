Останавливают ли доводы разума, соображения безопасности «человека разумного»? Как показывает увеличивающееся число заболевших, не очень. Когда дело касается отдыха и удовольствия, люди ведут себя как иррациональные экстремалы.

А между тем по всей Литве открыты пункты вакцинации, в которых вежливые сотрудники совершенно бесплатно и практически безболезненно делают прививки, которые на порядок снижают риск госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции. Тем не менее, в пунктах вакцинации нет очередей, а количество привившихся дважды едва перевалило за 50%.

Возможно, люди боятся уколов или страдают фобией белых халатов? А может быть дело в том, что в прививочном пункте нет шезлонгов, пива и зонтиков? И поэтому люди трусят подальше от пункта вакцинации, как зайцы, забывая про групповой иммунитет и то, что своим отказом подвергают риску не только себя, но и всех остальных.

Чем больше привитых, тем выше шансы, что вирус не сможет найти подходящее для роста и размножения тело и погибнет. Каждый привившийся человек увеличивает шансы на то, что пандемия закончится, и мы снова сможем увидеть улыбки друг друга, не изображая из себя ковбоев в прериях.

Прививки могут дать защиту от инфекции, но не могут вернуть мозги на место. И пока мозги в отпуске, вирус весело резвится с отдыхающими в бассейне и на дискотеке, радуясь количеству дышащих друг на друга людей. Праздники, марши, марафоны, митинги и шествия… Вирус в восторге от массовых мероприятий.

Кто-то считает, что это даже хорошо. Естественный отбор. В живых останутся только сторонники здорового образа жизни и дальновидные люди, умеющие просчитывать риски и последствия. Решится вопрос с перенаселенностью планеты.

Только, хотите ли вы делать это ценой своей жизни и здоровья? Может быть стоит воздержаться от чрезмерных небезопасных контактов или хотя бы предохранить себя и близких при помощи вакцины?