Михалина Зарецкая. К вопросу об ограничениях и миграции беларусов. Кто выиграет от "железного занавеса"?

Можно сказать наверняка, что мигрантов из этой группы последствия ограничений контактов с Беларусью могут быть наиболее драматичными: будут разорваны межпоколенческие связи, в распавшихся семьях ослабеют контакты детей с родителем, которые остались в Беларуси, сильно ограничатся возможности поддерживать престарелых или больных родственников, которым нужны уход и помощь. Для родителей студентов, которые учатся в Литве, такие ограничения тоже травматичны. В прошлом году в Европейский гуманитарный университет было принято 630 первокурсников, подавляющее большинство из которых беларусы. В Беларуси дети заканчивают школу в 17-18 лет, и, как правило, выезжают на обучение за границу без родителей. Хорошее автобусное сообщение между Литвой и Беларусью позволяло многим студентам поддерживать частые контакты с семьёй, живущей в Беларуси и имеющей ограниченные возможности самим посещать детей из-за больших сложностей с получением шенгенских виз в нынешних условиях. В конце концов, "каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну" – в отличие от Беларуси, для Литвы Всеобщая декларация прав человека не является пустым звуком.