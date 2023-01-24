Маркас Зингерис. О бойкоте русской культуры, изменениях репертуаров и планов издательств

Министерство культуры Литвы, Союз писателей, Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНТОБ), наши издательства, которые не могут выжить без помощи государства, – все за всеобщий бойкот российского искусства "до конца войны". За исключением Малого театра, который не отказался от постановок по произведениям Чехова, Лермонтова, Эрдмана и Горького.

Так выражается эмпатия Украине?

Все же по моему глубокому убеждению, Иосиф Бродский - это не Иосиф Сталин, а Чайковский - не русский военный корабль – тот, который послали украинцы.

Думаю и надеюсь, что и в этом болезненном для поклонников искусства случае, проходили глубокие дискуссии.

Очевидно, что инструменты кремлевской силы – это кибератаки и танки, газопроводы и балерины, и граждане без извилин в мозгу. А также "полезные идиоты" почти во всех странах мира, включая Литву.

Я согласен, что нужны четкие вехи в сфере политики культуры из-за соседей, которые совершают военные преступления. Понятно, что надо бойкотировать и актеров, авторов, деятелей искусства, пропагандирующих великодержавный шовинизм, поющих гимны имперской экспансии.

Вот Никита Михалков, по данным The Times, организующий фестиваль художественных фильмов, который финансируют на деньги Минобороны РФ (sic!), он достоин санкций. Как и другие, которые бросились пожинать лавры и собирать гонорары за счет апологии насилия, культа смерти, пропаганды войны. Но, как известно, не все российские "киношники" и исполнители таковы.

Есть и другие, например, как Виталий Манский, режиссер украинского происхождения, который уехал в Ригу, чтобы избежать репрессий, оттуда он критикует Кремль.

Слово из песни не выкинешь, а творчество значительных деятелей культуры – это важная часть не только российской, но и мировой культуры. Кстати, я столкнулся с тем, что немалая часть евреев, переживших геноцид, много лет после окончания II мировой войны ненавидела немцев, а один из них, служивший во время войны в британских королевских ВВС, мне признался в этом конце XX века: мы говорили о кошмаре III Рейха и оккупированных им территориях. Человек почесал седую голову и вздохнул: "Если бы я мог, я бы сбросил на них атомную бомбу".

И все же, примерно в тот период, о котором я говорил, "Ода радости" "их" Бетховена стала гимном объединенной Европы.

Мы, оказываем помощь Украине, нас защищают договоры с ЕС и НАТО, у нас есть роскошь более субтильного мышления. Напомню, уважаемые, тривиальную вещь: культура – это все-таки не только силуэт врага в прицеле, это и определенные тонкости. Кто их не различает в нашей пока мирной стране, где мы еще можем читать, лежа на диване, крыши на нас не падают, или насладиться спектаклем, который не прерывает вой сирен, тот, по моему мнению, культурный дальтоник.

Не узнав других русских (а русская культура многослойна и красочна), которые ценнее современных агитаторов, фанатиков, продавших себя пропагандистов, у нас даже не будет критериев для более глубокой оценки того, насколько деградировало сегодняшнее российское общество. Они все для нас остаются орками с промытыми мозгами. Украинцы, конечно, имеют на это право – они в окопах. Украинец защищает страну с оружием в руках, у него такая оптика. Но и тут, надо углубиться в то, что мы бойкотируем. Вычеркнутый из репертуара ЛНТОБ Сергей Прокофьев родом из окрестностей Бахмута, Донецка, и украинцы им всегда гордились, Игорь Стравинский был гражданином Франции и США.

Люди моего поколения молодость провели в СССР, задраенном в носок нетерпимой цензуры. Я узнаю организованную травлю, когда вижу ее и здесь, и в США, и в политических кампаниях других стран. Я узнаю и эту склонность наших политиков и ангажированных деятелей искусства, администраторов, оставаться там, где дует ветер времени, там, где найдешь одобрение большинства в обществе и одобрение мягкотелого чиновника (от которого, кстати, и зависишь).

Что тут поделаешь, из СССР я вынес аллергию на всякие горлиты и главлиты – идеологию и запреты в культуре и искусстве.

Неужели мы, когда смотрим русскую классику или слушаем ее, читаем, предадим тех, кто проливает кровь "за нашу и вашу свободу"? А может мы, читая таких русских, глядя их фильмы, слушая их музыку, открываем и другую Россию?

Надо ли сейчас превращать в поле брани всю культуру?

Не является ли это крайней идеологизацией всей культуры, которая свойственна ненавистному всем тоталитаризму.

Убрав Прокофьева, создавшего в запуганной репрессиями стране "Ромео и Джульетту" (а за что мы наказываем его соавтора Шекспира?) – мы таким образом уязвим кремлевского чиновника? Ерунда! Только дадим повод покричать их глашатаям пропаганды о нарушениях права на свободу в Литве.

Я думаю, бойкотировать всю культуру, подсознательно придерживаясь распространяемого сейчас мнения, будто "все русские такие", это отражение того же российского тоталитаризма. Итак, категорически антироссийские художники и политики в Литве и в других местах мне что-то точно напоминают. Это не что иное, как идеологические коммунисты, ведомые "благородными чувствами". Я узнаю и сообразительных прагматиков. И тех, кому приходится подчиняться партийной дисциплине. Все спектакли оттуда – из шкафа СССР с молью. Только не рекламируйте эту акцию как большое сочувствие украинцам.

2. Бойкот, но…

Когда киевский балет война застала на гастролях во Франции, предоставившей им убежище от России, артисты, даже после того как враг окружил Киев, не вычеркнули Петра Чайковского из репертуара.

Летом 2022 года они танцевали во Франции "Щелкунчика", а осенью на гастролях в США, наряду с украинскими спектаклями, показывали "Лебединое озеро". После работы танцовщицы звонили близким в Киев. А на следующий день снова танцевали Чайковского.

Кстати, я признал бы и то, что вся российская культура, как бы ни старались писатели (под рукой – Антон Чехов и Лев Толстой), а также разночинцы, народники, открывавшие школы для мужиков, напоминают явно провалившийся воспитательный проект. Что они воспитали, если обобщить? Да – раба, зеваку, приспособленца, прикрывающегося патриотизмом, организатора переворотов, дурака с выпученными глазами. Индивидуальные творцы здесь – игроки весом с перо. Ленин или Сталин часто цитировали русскую классику, использовали ее в своих целях. И как может российский президент и его окружение, когда весь мир свидетельствует об их варварстве, когда в разрушенном ракетой многоквартирном доме из-под стола видна рука погибшего малолетнего ребенка, повторять свою мантру: "спецоперация идет о плану"? Слышали ли они фразу своего же классика о том, что никакое светлое будущее не стоит и одной слезинки ребенка?

Она – русская классика – взрастила и академика Сахарова, и интеллектуалов 60-ых, которые протестовали против вторжения Кремля в Чехословакию, Бориса Немцова, застреленного у кремлевских стен, Владимира Кара-Мурзу, друга моей семьи, и политика Илью Яшина, и плеяду других политических узников режима. Да, на повороте истории нашего времени эти смелые люди потерпели фиаско.

"В карантин" всех русских авторов? Ведь никто глубже не показал пассивность и инфантилизм простых русских, подчинявшихся царям-батюшкам, никто жестче не отзывался о России, чем философ эпохи польско-литовских восстаний Петр Чаадаев, объявленный Николаем I сумасшедшим.

И его – долой из планов издательств?

А пророчества российских философов начала XX в. о том, что идет "царство Хама"?

А "Собачье сердце" киевлянина – русского писателя Михаила Булгакова? Ведь там и раскрыто, какой персонаж преобладает в "новой" России шариковых. И его вычеркнем, пусть даже временно, пока идет война?

Это факт, что новая история России – это продолжение старых войн между западниками и славянофилами. Западники стремились к европеизации России, однако проиграли в борьбе славянофилам. Российской Федерацией сейчас управляют шовинисты и черносотенцы. Несложно найти и примеры российского либерального империализма. Это не только закрытие в Риге месяц назад канала "Дождь", "либеральные" журналисты которого случайно раскрылись перед латвийским обществом, но и русскоцентристское стихотворение лауреата Нобелевской премии Бродского об украинцах, появившееся тридцать лет назад, когда Украина объявила о независимости. Эти строки – талантливая, но порочная в культурном плане язвительная прокламация. Но я, когда их читал, вспомнил и то, что в книге Бродского "Часть речи", которую я когда-то купил в русском книжном Нью-Йорка перед тем как получить разрешение на ее перевод в Литве, была едкая сатира в адрес самой России, ее прошлого и будущего. Попал в десятку!

Неужели сейчас снимем и памятную доску в честь Бродского в Вильнюсе, которую открыли другие лауреаты Нобелевской премии – немец и полька?

А люди моего поколения, которые видели простых русских, слышали, что говорили советские призывники, едва надевшие униформу, мыслят о культуре этой страны слишком схематично. Мой духовный опыт показывает, что произведения мировой величины никогда нельзя забывать, даже в самое страшное время, иначе мы предадим самих себя. Они не только используются как инструменты "мягкой силы" России, вызывая широкий резонанс. Классика для ее ценителей и любителей в первую очередь является индивидуальной, своей, интимной, связанной с тайными чаяниями и самыми прекрасными мгновеньями жизни, которая быстро проносится и в мирное время и в военное. Глубокая, нечиновничья русская культура поднимает самые болезненные для этого народа вопросы лучше и глубже, чем это делает любой представитель Запада, думающий о России.

Разве это не надо познать?

Разве нельзя направить средства, вырученные от продажи русской классики и билетов на спектакли, украинским военным, их семьям?

Ценители серьезных произведений, зрители, слушатели, читатели, уважаемые, они не столь примитивны, чтобы отождествлять произведение искусства, играющее яркими красками и оттенками, с фюрерами и путлерами.

Те, кто остается верным культуре, узнает солдафона и преклоняется перед творцом.

Я сожалею, что талантливые и честные деятели искусства, которые не стали и никогда не были подхалимами кремлевского начальника, пусть временно, но все же оказались в Литве в плену идеологии и политики организаций и власти.