Мантас Годас. Социальное банкротство



За эти отчисления государство обещает "бесплатную" медицину, т.е. охрану здоровья, здравоохранение, пенсию и поддержку (пособие) при временной потере работы.

Все это, конечно, не "бесплатно", а оплаченное самим работником вперед, заранее.

Два года эпидемии довольно четко показали, что выполнить свои обязательства ни Содра, ни Больничная касса не могут. А может и не хотят. А может и не собирались.

Начнем с Больничной кассы. Нам прожужжали все уши про то, что нужно носить маски, респираторы и обрабатывать руки санитайзерами. Но Больничная касса почему-то не раскошелилась и не снабдила каждого жителя Литвы этими средствами. Таким образом, Больничная касса отказалась исполнять свои обязанности перед жителями, отказалась обеспечивать охрану их здоровья.

И это при том, что даже неработающий официально человек платит в Больничную кассу более 500 евро в год. Не говоря уже о работающих людях, чьи платежи в Больничную кассу еще больше.

Но посмотрим, какие услуги житель получил от Больничной кассы за эти два года? Две-три прививки, общая стоимость которых не дотягивает и до 100 евро. И все. Ведь даже посетить поликлинику в эти два года для любого жителя было проблемой.

При этом жители и бизнес, по сути, были обложены дополнительным налогом, закрепленным законодательно – обязанностью покупать маски, респираторы, санитайзеры. И этот налог шел даже не в бюджет, а в чей-то конкретный карман.

Итак. Больничная касса получала от жителей деньги и обещала оказать им услуги. Но если услуги не оказаны, то Больничная касса должна вернуть людям, которым она не оказала услугу, уплаченные "вперед" деньги.

Не пора ли потребовать свои деньги у Больничной кассы назад? Ведь речь идет не о каких-то двух коронавирусных годах, а о гораздо большем времени. Многие жители Литвы не обращались к государственным врачам годами и десятилетиями. Они ходили к частным врачам, частным стоматологам и расплачивались с ними уже после того, как перечислили в Больничную кассу когда 500, когда 1000, а когда и несколько тысяч евро в год. И так много лет.

Понятно, конечно, что чиновники Больничной кассы хотят продолжать получать деньги ни за что. Вопрос в том, хотим ли мы им платить? Неужели мы не нашли бы этим деньгам более достойного применения? Неужели мы не могли бы отложить эти деньги на лечение сами, на свой счет? Неужели не могли бы купить себе сами добровольную медицинскую страховку? Маски же покупаем сами. И на хорошего стоматолога с хорошими материалами для пломб копим сами. И очки сами себе оплачиваем. И много чего еще, что по идее должна оплачивать Больничная касса, раз уж ежемесячно требует с жителей оплаты своих услуг.

Но Больничная касса – это дитя, по сравнению с Содрой.

Содра ежемесячно изымает из нашей зарплаты еще больше денег, чем Больничная касса. Часть этих денег она обещает вернуть при достижении пенсионного возраста, а часть при потере работы (дохода). Однако на практике все выглядит совсем не так красиво, как обещается.

Например. Если человек потерял из-за эпидемии бизнес или постоянную работу, но после смягчения карантина нашел себе сезонную работу на пол-ставки и честно в это время платил отчисления в Содру, то после расторжения контракта, во время поиска новой работы он получит от Содры… "кукиш". Ничего не получит. Хотя работы у него нет, а уплаченные в Содру взносы с последнего места работы – есть. Но Содра не раскошелится. Живи – как хочешь. Побирайся по помойкам. Проси милостыню. Ищи неофициальную подработку. Уходи в "тень". Содра отказывается вернуть человеку в трудный момент жизни даже небольшую часть им же заработанных и перечисленных в Содру денег. (Это, кстати, реальный пример из жизни моего знакомого).

И рассчитывать в этой ситуации на честный возврат заработанного позднее, в виде пенсии, слегка наивно. Тем более что до пенсии еще надо дожить.

Конечно, у Содры на любой отказ в пособии есть специальная бумажка, правило, положение. Но вот только никакие это в действительности не правила, а задокументированный обман.

И если государство обманывает своих жителей, то чего ему следует ожидать в ответ?

Если Содра отказывается вернуть часть денег сейчас, то почему вдруг она станет их возвращать в должном объеме при выходе на пенсию? Поинтересуйтесь у пенсионеров – довольны ли они своими пенсиями или чувствуют себя обманутыми? Ведь если большинство людей чувствует обман, то вероятно их действительно обманули. И обманывают.

И это так же, как и в случае с Больничной кассой, является неоказанием обещанной услуги.

Но куда же деваются ваши деньги, которые вы исправно платите СОДРе, пока работаете? Совершенно понятно, куда – в Содре получают зарплату множество чиновников, непрерывно проверяющих и контролирующих бизнес, имеющих право блокировать и опустошать счета жителей и предприятий. Без суда. Без следствия. Таких полномочий нет даже у судебных приставов. Содра оказывается в положении над судом, над законом, вне законов.

И вы хотите, чтобы, имея такие права, такие полномочия, Содра хоть на минуту подумала о том, на что вы будете жить, переходя с одной работы на другую? Да с какой стати! Найдете работу – вот тогда и поговорим, тогда еще раз залезем в ваш карман.

Но может Содра выполняет общественный договор хотя бы относительно людей, вышедших на пенсию? Людей, которые ежемесячно десятки лет отчисляли в Содру значительную часть заработанных денег? Людей, которые все-таки ухитрились дожить до пенсии. Возможно, что так, но вот только знакомые мне пенсионеры почему-то чувствуют себя обманутыми и считают каждый цент. Похоже, что Содра слегка обхитрила и их.

Все это говорит о банкротстве имеющейся системы социальных гарантий, что в здравоохранении, что в пенсионном обеспечении, что при выплате пособия уволенным работникам.

Когда получение оплаты за услуги требует армии налоговых сборщиков, права опустошать личные и корпоративные счета без суда и следствия, то по поводу качества и необходимости такой услуги возникают большие сомнения. Не похоже на добровольность. Больше похоже на насильственное навязывание услуг. Без контроля их осуществления.

При этом давным-давно существуют негосударственные, ненасильственные способы обеспечения и пособий, и пенсии, и здравоохранения. Например, добровольное страхование, личные накопления, срочные и целевые банковские вклады, инвестиции в ценные бумаги, недвижимость и т.д.

И до появления государственных "гарантий" пособий, пенсий и здравоохранения, люди веками справлялись сами – сами копили и на форс-мажор, и на старость, и на болезнь.

И сейчас смогли бы, если бы у них под обещания "бесплатной" медицины, пособий и пенсий не изымали бы значительную часть ежемесячного заработка.