Мантас Годас. Имперские угрозы

Америка и Европа продолжили наращивать санкции и поставлять в Украину оружие и гуманитарную помощь. Ну а россияне… россияне в это время штурмовали ИКЕЮ, которая прекращала свою работу в России. Покупали мебель. Не муку или таблетки с йодом. Не сухари или консервы, а мебель! Такова сила их веры в реальность российского ядерного потенциала. Точнее в его недееспособность. Ведь новая мебель вряд ли пригодилась бы им и скрасила ядерную зиму при неминуемом ответном ударе. Даже зомбированные российской пропагандой жители России не восприняли этот шантаж всерьез.

Лучше бы они, конечно, штурмовали не ИКЕЮ, а Кремль. Пользы было бы больше.

Но давайте мы немножко выдохнем и проведем анализ.

Есть два варианта – блеф и реальность.

Если шантаж не блеф, то беспокоиться не о чем. Все мы смертны. Иногда внезапно. Вопрос только в сроках. И, как говорил Верещагин в Белом солнце пустыни, «лучше, конечно, помучиться». А там как пойдет. Ведь «отступать как-то…» Тем более если это блеф, о чем свидетельствует отсутствие испуга со стороны европейских и американских лидеров, не снизивших темпов наращивания санкций и поставок вооружений в Украину, значит и нам не стоит отвлекаться. Будем доверять западным разведкам, которые снабжают сведениями свои правительства.

Американская разведка не поверила в атомный шантаж. А мы уже смогли убедиться в феврале, что работает она весьма хорошо.

Еще одним аргументом за то, что не стоит поддаваться испугу, является то, что Путин всегда не делает того, о чем говорит, и всегда делает то, о чем молчит. Даже его первая фраза из репертуара питерской подворотни про «мочить в сортире», была произнесена уже постфактум, когда очередная «спецоперация» была завершена.

Большую опасность представляет сейчас глупость и вандализм российских военных, захвативших Запорожскую АЭС и Чернобыль.

Третьим аргументом в пользу позиции «не бояться шантажа» является продемонстрированное состояние российской армии. Война в Украине выявила, что даже в тех частях, которые можно было регулярно проверять, обновлять и совершенствовать, наблюдается дичайший некомплект. То есть за много лет «модернизации» российской армии, поступающие для ее переоснащения средства почти полностью разворовывались.

Представьте теперь, сколько можно было своровать там, где провести проверку реальной боеготовности еще сложнее – именно в тех войсках, которыми кремлевский гопник пригрозил миру.

Вы всерьез верите, что за 30 лет разложения в армии, за 30 лет воровства и непрофессионализма у России осталось хоть что-то, чем можно грозить миру? Может пора прекратить бояться ядерного шантажа? Да и вообще России в целом.

На шантаж можно отвечать только усилением давления, игнорированием угроз шантажиста. Из этого следует, что блокада России должна быть максимальной, включая акваторию Черного моря. Санкции должны нарастать ежедневно, включая эмбарго на нефть, уголь, электричество, металлы и газ.

Необходимо обеспечить системами европейских сил ПВО бесполетную зону над Украиной и над Черным морем. Ведь нет никакой гарантии, что в следующий раз российская бомба или ракета не угодит в Чернобыльский могильник или Запорожскую АЭС. В отсутствии меткости, ответственности и профессионализма у российских военных мы уже вполне могли убедиться за прошедшие дни.