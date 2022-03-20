Мантас Годас. Имперские угрозы

aA
Шантаж гопника, размахивающего ядерной заточкой, не прошел. В него не поверили ни США, ни Европа, ни собственные подданные. Не вздрогнул даже Китай.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Америка и Европа продолжили наращивать санкции и поставлять в Украину оружие и гуманитарную помощь. Ну а россияне… россияне в это время штурмовали ИКЕЮ, которая прекращала свою работу в России. Покупали мебель. Не муку или таблетки с йодом. Не сухари или консервы, а мебель! Такова сила их веры в реальность российского ядерного потенциала. Точнее в его недееспособность. Ведь новая мебель вряд ли пригодилась бы им и скрасила ядерную зиму при неминуемом ответном ударе. Даже зомбированные российской пропагандой жители России не восприняли этот шантаж всерьез.

Статьи по теме:
"Новый Нюрнберг". Британские политики просят созвать трибунал для Путина
С трудом выбравшийся из кошмара солдат Нацгвардии: если нас одолеют, следующими на очереди будете вы

Лучше бы они, конечно, штурмовали не ИКЕЮ, а Кремль. Пользы было бы больше.

Но давайте мы немножко выдохнем и проведем анализ.

Есть два варианта – блеф и реальность.

Если шантаж не блеф, то беспокоиться не о чем. Все мы смертны. Иногда внезапно. Вопрос только в сроках. И, как говорил Верещагин в Белом солнце пустыни, «лучше, конечно, помучиться». А там как пойдет. Ведь «отступать как-то…» Тем более если это блеф, о чем свидетельствует отсутствие испуга со стороны европейских и американских лидеров, не снизивших темпов наращивания санкций и поставок вооружений в Украину, значит и нам не стоит отвлекаться. Будем доверять западным разведкам, которые снабжают сведениями свои правительства.

Американская разведка не поверила в атомный шантаж. А мы уже смогли убедиться в феврале, что работает она весьма хорошо.

Еще одним аргументом за то, что не стоит поддаваться испугу, является то, что Путин всегда не делает того, о чем говорит, и всегда делает то, о чем молчит. Даже его первая фраза из репертуара питерской подворотни про «мочить в сортире», была произнесена уже постфактум, когда очередная «спецоперация» была завершена.

Большую опасность представляет сейчас глупость и вандализм российских военных, захвативших Запорожскую АЭС и Чернобыль.

Третьим аргументом в пользу позиции «не бояться шантажа» является продемонстрированное состояние российской армии. Война в Украине выявила, что даже в тех частях, которые можно было регулярно проверять, обновлять и совершенствовать, наблюдается дичайший некомплект. То есть за много лет «модернизации» российской армии, поступающие для ее переоснащения средства почти полностью разворовывались.

Представьте теперь, сколько можно было своровать там, где провести проверку реальной боеготовности еще сложнее – именно в тех войсках, которыми кремлевский гопник пригрозил миру.

Вы всерьез верите, что за 30 лет разложения в армии, за 30 лет воровства и непрофессионализма у России осталось хоть что-то, чем можно грозить миру? Может пора прекратить бояться ядерного шантажа? Да и вообще России в целом.

На шантаж можно отвечать только усилением давления, игнорированием угроз шантажиста. Из этого следует, что блокада России должна быть максимальной, включая акваторию Черного моря. Санкции должны нарастать ежедневно, включая эмбарго на нефть, уголь, электричество, металлы и газ.

Необходимо обеспечить системами европейских сил ПВО бесполетную зону над Украиной и над Черным морем. Ведь нет никакой гарантии, что в следующий раз российская бомба или ракета не угодит в Чернобыльский могильник или Запорожскую АЭС. В отсутствии меткости, ответственности и профессионализма у российских военных мы уже вполне могли убедиться за прошедшие дни.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Edmundas Jakilaitis

Rusijos karo veiksmų eiga: buvęs specialiųjų pajėgų Afganistane karys apžvelgė, su kokiais iššūkiais susiduria Ukraina

Delfi Plius Jasmina Kuzmanovic, John Follain

Mįslingas incidentas virš trijų NATO šalių kelia nemalonių klausimų

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Gatvės chuligano istorija biografų akimis: kaip niekam nežinomas Putinas tapo galingiausiu asmeniu šalyje

Delfi Plius Kristina Pocytė, laida „Delfi diena“, Liudmila Timofejeva

Profesorius: neaišku, ar po metų pasaulis neatrodys visiškai kitaip

Delfi Plius Mantas Liekis

Amžinas maisto derinimo klausimas: ar galima valgyti mėsą su bulvėmis?

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Liudmila Timofejeva

Ekonomines karo Ukrainoje pasekmes pajusime visi: teks priprasti prie naujos realybės

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Gydytoja cezario pjūvio operacijų reikalaujančioms moterims: jos galvoja tik apie save, ne apie kūdikį

Delfi Plius Aurimas Perednis, laida „Iš esmės“, Virginija Spurytė

Požymių dėl karo baigties Ukrainoje vis daugėja: liko dar 1-2 savaitės

Delfi Plius Gidas Vytis

Sovietmetis, kurio dar taip neseniai ilgėjosi Putinas

Verslas Plius Lukas Miknevičius

Karas Ukrainoje silpnina eurą: ar verta santaupas keisti į JAV dolerius?

Delfi Plius Viktor Voroncov

Esu rusas ir balsavau už Putiną, bet ir aš nesuprantu, kodėl tarp Lietuvos rusų yra Putino gerbėjų

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos viduryje esanti valstybė pavojingai artėja pilietinio karo link: naujas karinis konfliktas žemyne gali būti labai realus

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Rusijos propagandos „apnuodyta“ Italija pagaliau atsimerkė: meilę Putinui ir rusiškai kultūrai pakeitė pasidygėjimas

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022 metų horoskopas kiekvienam Zodiako ženklui: pokyčiai jau ne už kalnų

Статьи по теме:

Йонас Милюковас. Коллективная ответственность

За последние дни многое перепуталось. Россия напала на...

Начиная войну Путин не учел как минимум двух вещей: у него ничего не получится

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "более...

Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось трое

Литовец Марюс Скрипкюнас доставил помощь украинским...

TOP новостей

Gelbėtojai neša Ukrainos karį, išgelbėtą po 30 valandų nuo Rusijos raketų atakos Mykolajive

Война в Украине. Генштаб ВСУ: противник готовит наступление на Киев, в Харькове под обстрелом погиб 9-летний ребенок

Война в Украине продолжается четвертую неделю....

Putinas TV ekrane Viktoras Denisenko

Эксперт: пропаганда Кремля созвучна с риторикой нацистов в 30-х годах

За последний месяц руководство РФ уже несколько раз...

Мантас Годас. Имперские угрозы

Шантаж гопника, размахивающего ядерной заточкой, не...

От белорусских добровольцев в Украине - сигнал мировому сообществу: мы все вместе готовы демонтировать диктатуру

За последнее время белорусский народ из пострадавшей...

С трудом выбравшийся из кошмара солдат Нацгвардии: если нас одолеют, следующими на очереди будете вы Delfi из Украины

Валерий Боровик, боец ​​роты специального назначения...