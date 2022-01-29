Мантас Годас. Дистант не проблема, а лакмусовая бумажка

Попытка свалить на дистант все семейные и школьные грехи напоминает детские прятки – я тебя не вижу, значит, тебя нет.

Но сколько не прячься, проблемы есть. Есть проблема недостаточной квалификации учителей, есть проблема бедности, есть проблема агрессии в семье. И все это было до дистанта. Дистант, как лакмусовая бумажка, просто продемонстрировал наличие этих и многих других проблем в школе и семье.

Существование домашнего насилия не говорит об ущербности института брака. Воровство в магазинах – не повод для ликвидации торговли. Но почему-то неготовность родителей, преподавателей и чиновников от образования – это повод отменить дистант. Может разумнее отменить чиновников системы образования, которые за два года не смогли наладить качественное дистанционное обучение.

С начала коронавирусной пандемии в Литве от КОВИДа погибло уже более 7700 жителей. Распространение инфекции происходит и в школьных учреждениях. Но дистанционное обучение до сих пор не введено.

К сожалению, например, мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса количество потенциальных жертв, похоже, не очень беспокоит: "Смертность будет выше, но увеличится незначительно". Видимо уже погибших маловато…

"10 000 новых случаев в день не должны нас пугать – реально их в 3–4 раза больше", - порадовал Шимашюс своих фейсбук-подписчиков на этой неделе. "Если правительство решит вводить карантин – будем выполнять, хотя и не приветствуем такие шаги, но сейчас отдельные сегменты закрывать не будем", - продолжил мэр.

В то же время, по данным немецких ученых из Max Planck Institute введение дистанционного обучения вкупе с запретом массовых мероприятий блокирует рост количества инфицированных, даже если большинство прочих заведений и мелких бизнесов продолжают работать.

По данным НЦОЗ в образовательных учреждениях Литвы в конце ноября 2021 года было зарегистрировано почти 400 активных очагов коронавируса. Это было тогда, когда в Литве превалировал штамм дельта. А это значит, что сейчас нас ждет лавина новых очагов. Ведь омикрон значительно заразнее дельты.

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала: "Сейчас появился еще один штамм, который может быть опасен, поэтому, чтобы защитить как учеников, так и учителей и родителей, а также обеспечить процесс обучения в школе, нам надо принимать меры предосторожности".

Ну так дистанционное обучение - лучшая мера предосторожности. Но министр говорит не о дистанте, а о масках: "Дети должны учиться в школах, мы должны сделать для этого все возможное, если нужны маски, как говорят эпидемиологи, значит нужны (…). Хуже было бы, если бы дети учились удаленно, этого мы не можем допустить".

Почему нельзя "допустить" удаленное обучение? История говорит ровно противоположное - домашнее обучение эффективнее. Дворяне учились дома. Эдисон учился дома. Интроверты, количество которых среди школьников 30-50%, лучше учатся дома. Но министр и мысли не допускает о дистанте.

Почему? Потому что учителя и министерство образования за два года эпидемии так и не научились работать удаленно? Потому что удаленно на ученика не цыкнешь? Потому что на дистанционном обучении сложнее осуществлять школьный диктат, а избыточное количество чиновников от образования станет слишком очевидным? Или может быть проблема в том, что дома дети не носят школьную форму?

Министр продолжает: "Конечно же, о масках должны позаботиться родители".

Как так? Образование - бесплатное, точнее за уплаченные налоги. Здравоохранение - за счет ежемесячных отчислений в больничную кассу. Государство в обмен на налоги обязалось обеспечивать безопасность жителей, но маски почему-то нужно покупать из своего кармана. А на что ушли налоги на образование, безопасность, здравоохранение? Где те услуги и защита, которые государство обязалось обеспечить за наши налоги.

Может они пошли на строительство забора на границе? Но ведь нет. Забора нет уже 30 лет, хотя каждое правительство и парламент все эти годы непрерывно твердили о восточной угрозе.

Так в чем же настоящая, реальная проблема с введением дистанционного образования? В школьниках? Или, как в случае с забором – в работе министерства и правительства.

Но не только правительство сопротивляется дистанту. Против дистанционного обучения восстают и некоторые родители, привыкшие жить не по средствам.

У нас же получается странно. Возникает ощущение, что люди, планируя свою жизнь и семью, совершенно не продумывают будущее и не готовы брать на себя ответственность за своих же детей. При первой возможности, они сваливают ответственность за ребенка сначала на детский сад, а потом на школу. Сваливают не на 100%, но хотя бы на половину дня.

Аргументация таких родителей удивительна – им надо идти на работу, чтоб прокормить детей. Но может если бы вместо 2-3 детей они ограничились бы одним ребенком, то проблема денег, жилплощади и компьютера для дистанта не стояла бы так остро? А ребенку досталось бы больше внимания и заботы родителей.

И возникает вопрос. А для чего вы заводили детей, если не готовы, не хотите, не можете посвящать им значительную часть времени? Если вам так мешают дети, то может быть лучше воздержаться от беременности? Уж с контрацептивами в Литве проблем точно нет.

И тут опять дело не в дистанте. Необходимость удаленного обучения лишь выявила то, сколько жителей Литвы живут не по средствам, сваливая с себя ответственность за своих детей на детские сады и школы.

Ну а если уж говорить о вопросе наличия компьютеров в семьях с низкими доходами, то в реальности это тоже не является проблемой. Так же как работодатель обязан обеспечить работнику оборудование рабочего места на удаленке, так и школа должна обеспечить ребенка доступом в сеть и компьютером. Ведь деньги за это давно заплачены. "Бесплатно" наших детей учат за наши же налоги.

Но тут, к чести чиновников от образования, надо заметить, что еще в первую волну эпидемии многие школьники из малообеспеченных семей были обеспечены планшетами для возможности удаленного обучения. Вопрос только в том, почему безответственные родители были обеспечены "бесплатными" планшетами, а ответственные, которые планировали свою жизнь и рассчитывали силы, а потому имели возможность купить детям компьютеры сами, не получили за это компенсации. Почему дети безответственных малообеспеченных родителей оказались в привилегированном положении, получив планшеты «нахаляву», в то время как ответственный родитель и налогов на образование заплатил больше, и еще ребенка своего компьютером за свой счет обеспечил? Почему получилось так, что правительство поощрило и поддержало безответственных и никак не поощрило ответственных родителей?

Ведь "детские деньги" выплачиваются всем, независимо от дохода. Почему же тогда в случае удаленного обучения возник такой перекос? Ведь ответственные родители, обеспечившие своих детей компьютерами за свой счет, вынуждены были отказать себе или детям в чем-то ином.

В итоге получается, что государство поддерживает халявщиков, безответственных родителей в ущерб ответственным. Дискриминирует ответственных, которые вынуждены своими налогами оплачивать планшеты для детей халявщиков, лишая чего-то своих детей и уменьшая свои ресурсы, что в итоге не позволяет ответственным родителям планировать увеличение своих семей.

В прошлом году бюджет получил больше налогов, чем запланировал. Так почему бы эти деньги, эту "налоговую прибыль" не инвестировать в жителей, которые и есть сама суть государства? Почему бы их не потратить на развитие качественного дистанционного образования, на снижение налогового бремени на жителей и бизнесы? И начать можно, например, с компенсации всем жителям за отопление этой зимой или, по примеру Польши, со снижения НДС. Тем более что это весьма застарелый должок прошлого правительства консерваторов.