Как это сделать? Как можно шире распространить свою вакцину "Спутник V", шансы которой на рынке в настоящий момент — как никогда хороши. Во второй год пандемии история предоставила Кремлю шанс помериться силами там, где еще совсем недавно у него не было никаких возможностей. И пока что он очень успешно пользуется этой брешью.

Права человека, свобода слова, честные выборы — помимо всех этих качеств у демократических стран есть и ахиллесова пята. Это — воля их граждан решить судьбу государства у избирательной урны, отдав его в руки радикалов и самозванцев. Такое наказание сейчас является абсолютно реальным в ряде государств Европейского союза, где хаотичные действия бюрократов из Брюсселя в области массовой вакцинации повышают рейтинги популистов. Авторитарному режиму в России такие опасности не грозят, поэтому на вакцинном фронте можно вести игры с развязанными руками. И он ведет их — чем дальше, тем успешнее. Это — новый этап пропаганды, сопротивляться которому в странах ЕС будет все сложнее, так как ложь и правда смешиваются в точно рассчитанных пропорциях.

"Как ты считаешь, когда наша власть опомнится и позволит прививаться "Спутником"?" — такой вопрос я слышал и на столичном Калварийском рынке, и в разговорах по телефону с людьми из Висагинаса, которые западные прививки считают подозрительными, а вот русские — проверенными и хорошими. При этом каким-то мистическим образом забывается тот факт, что в России ими привита гораздо меньшая часть общества, чем западными препаратами в "отстающем" ЕС. Люди вправе задавать вопросы и получать ответы, однако у Запада и здесь дела идут не так легко, по сравнению с восточными щебетунами, которые с самого начала воспринимают всю эту историю как этап борьбы за геополитическое влияние.

Почему Пятрас или Йонас стали антипрививочниками? Почему в некоторых самоуправлениях такие низкие показатели привившихся пенсионеров? Вы думаете, что статистика, свидетельствующая о все более вялом желании прививаться в Литве, связана только с неуклюжей коммуникацией нашей власти или раздувшимся странным образом скандалом с вакциной "АстраЗенека"? Объективные причины? Может быть, но кто помогает им сформироваться? Давайте внимательнее рассмотрим эту игру и ее призовой фонд.

Это — не просто толчея на международном фармацевтическом рынке. Это — принципиальная борьба ценностей. Демократический Запад против авторитарного Востока. Первые убедились в своем природном преимуществе, вторые пытаются его отрицать и одновременно с этим ослаблять. Все это — на фоне продолжающихся экономических санкций и развивающихся новых военных конфликтов. России исторически удавалось сплачивать общество на борьбу. Против общего врага. Тот же самый рецепт подошел для отпора фашистам под Москвой, борьбы с исламскими террористами, а сейчас приспособлен и для коронавируса. Однако есть план совладать с последним и нанести как можно больший урон традиционному врагу — Западу, у которого на этом фронте нет такого преимущества, как могло казаться в начале пандемии.

Кремль мастерски разделяет членов ЕС, а забота политиков о настроениях избирателей то там, то здесь распахивает ворота перед Троянским конем, созданным идеологическим противником, — вакциной "Спутник V". Одновременно с этим словно по волшебному взмаху дирижерской палочки левые информационные каналы в Италии, Венгрии, Словакии начинают в один голос распространять мнения о "приближающемся крахе ЕС", "правительствах, работающих на фармацевтических гигантов" и другие метко сконструированные тексты, которые охотно распространяют измученные карантином и разочаровавшиеся в правительствах европейцы.

Соединенное Королевство, которому Брюссель прогнозировал всяческие катастрофы после расставания, не только не гибнет, но и порой опережает весь ЕС по темпам вакцинации. Несмотря на то, что Лондон для Москвы — совсем не друг, в этом случае не упускается повод продемонстрировать неповоротливость евробюрократов путем провозглашения апокалиптических вестей о том, что весь блок уже вскоре будет обречен на гибель.

Это — так называемый метод противопоставления ценностей с демонстрацией того, что Запад публично декларирует одно, а ведет себя абсолютно иначе. Что нет никакого единства, так как сейчас — каждый сам за себя. Что руководители стран ЕС скорее позволят своим гражданам умереть от вируса, чем будут прививать их "передовой" русской вакциной.

Сейчас для Кремля самое важное — чтобы ее зарегистрировали службы по надзору за лекарственными препаратами, а тогда начнется следующий этап игры. Во-первых, постепенно будет увеличиваться давление на бывшие республики СССР, которые на самом деле попали в незавидное положение. Украина, Молдова, Грузия, сделавшие ставку на западные вакцины, получают их в неадекватно малых объемах. Союзники Запада брошены на волю судьбы! Вашей власти наплевать на вас, важнее всего для нее разжигать вражду с братской Россией! Такой информацией в настоящее время бомбардируются граждане тех стран, которые в нужный час будут выбирать тех, кто пообещает более тесные связи с Москвой. Разумеется, ящики с посылками "Спутник V" с Любовью из России появятся там задолго до выборов. Чтобы помогли сделать правильный выбор. Ведь это не какая-то геополитика. Это — вопрос жизни или смерти. А потом — уже всякие совместные проекты, международные газопроводы, перезагрузка отношений и отмены санкций. То, чего давно жаждет диктатор.

В этой войне за влияние есть и объективные факторы, которые очень помогают рупорам кремлевской пропаганды распространять вести о "моральном разложении Запада" на фоне пандемии. Нет никакого равенства и справедливости — это выдуманные понятия для обмана избирателей, гласит основной постулат. Это утверждение иллюстрируют количества вакцин, зарезервированные правительствами богатых стран на всемирном рынке лекарств. До конца марта были заключены сделки более чем на 10 млрд. доз — иными словами, по первой прививке мог бы получить каждый житель планеты. Однако распределение — весьма неравномерное. Лидируют по закупкам США, однако по соотношению населения и приобретенного количества прививок абсолютным лидером является Австралия, которая обеспечила для себя 246% своей реальной потребности. Внушительным является и показатель Канады — вакцин закуплено столько, что каждого жителя можно привить по шесть раз.

Цены на вакцины — тоже на первый взгляд с трудом объяснимы, однако там все обусловлено экономией за счет масштабов и лоббистскими сделками. Брюссель выторговал вакцину "АстраЗенека" за три с половиной доллара, для ЮАР она стоит пять с половиной, а вот куда более бедная Уганда платит по восемь. Международная система Covax действует неэффективно, однако пока что не видно никаких проблесков, так как если вакцин все еще не хватает там, где их производят, что уж говорить про куда более бедные страны? Это — объективная реальность, однако после раздутия таких фактов, приукрашивания и сдабривания их идеологическими крошками получаются прекрасные макароны для ушей уставших жителей Запада.

В странах ЕС создано много запутанных схем и графиков вакцинирования, которые часто и много где не работают. В России прививают всех желающих — таких, однако, сравнительно немного, так как и ограничения там поменьше, да и пользы от этой вакцины пока что немного. Однако когда с приходом лета по Грециям, Италиям и Болгариям начнут свободно путешествовать члены клуба "Спутник V" из России, у ожидающих вакцин украинцев или других народов выбор их лидеров будет вызывать все больше сомнений. Их охотно развеет Москва или Пекин, не стесняемые никакими централизованными закупками или другими договоренностями, ограничивающими Запад.

И это не будет какая-то гуманитарная помощь — скорее, еще одна выигранная битва в продолжительной борьбе за базовые ценности. Для чего вам эта сложная и шумная демократия, если наша страна может все сделать лучше? Такой является эта игра, в которой Западу необходимо одержать победу во что бы то ни стало. А вот Россию вполне устраивает ничья.