Любителям "Спутника": "Свежесть бывает только одна — первая"

Но Россия тоже не пускает в свою страну западные вакцины. Выходит, что западные и российские фармкомпании квиты.

А можно и по-другому посмотреть на этот вопрос. Может это Россия хочет захватить "все рынки" продажи вакцин, но у нее не получается? И в ярости российские СМИ готовы наговорить любой бред. Авось, в какую-то его часть слушатель, зритель или читатель поверит. Ведь он, в большинстве своем, не жил в СССР, который был "со всех сторон окружен врагами", и не знает, что сегодняшнее "кругом враги, завистники, нас не пускают" и т.д. просто калька советской пропаганды брежневской эпохи. Страна уже другая, но горячечный бред все тот же.

И вот что при этом любопытно… "Плохие" - это только США и Европа, в то время как, китайские вакцины применяют в мире довольно широко, и они захватывают все новые и новые рынки сбыта. Но почему-то про Китай "борцы за права российской вакцины" скромно помалкивают.

В то же время, Спутник "не пускают" лишь в Европу, в Северную Америку и в другие развитые страны. В страны третьего мира "пускают". В Аргентину, например. Вот только Россия не может своевременно выполнить уже заключенные с этими странами контракты на поставку вакцин. Так к чему тогда эти разговоры, что вакцину "не пускают" в ЕС. Даже если бы "пустили", Россия не смогла бы произвести необходимое количество доз. Россия не может вакцинировать в полной мере даже собственных жителей. Куда уж ей вакцинировать еще и Европейские страны.

Впрочем... если вы такой поклонник российских вакцин и Вам так нужен "Спутник", то что лично Вам мешает поехать в Россию и сделать эту вожделенную прививку. Любые причуды за Ваш счет.

А бесплатно, в Европе – "Астразенка", "Пфайзер" и "Модерн"а. Весьма неплохой выбор.

На данный момент уже достаточно широко известно, что проблемы "Спутника" не столько в формуле вакцины, сколько в ее производстве. Просто качество производства "хромает".

Это так же как в свое время машины: "Фиат" итальянской сборки ездили вполне прилично, а советские "Жигули" – точная копия "Фиата" – ездили "через пень колоду". И дело было не в чертежах и конструкционных решениях, а в качестве сборки автомобилей. В производстве.

Кроме этого, оценивать "Спутник" по российским данным, к сожалению, не представляется возможным. Но можно посмотреть на данные "косвенные" - на статистику из Аргентины, где довольно много людей были привиты российским "Спутником". И где была набрана относительно надежная и корректная статистика.

Ведь что касается данных по "Спутнику" и другим вакцинам, то сравнивать добросовестную "западную" статистику и статистику с утайками и приписками некорректно. Поэтому приходится ориентироваться в отношении "Спутника" не на российские данные, а, например, на данные по Аргентине.

И к чести создателей "Спутника", эти данные не так плохи. И создателям "Спутника" можно только посочувствовать. Их лекарство российские политики решали сделать очередным Калашниковым. Раньше в этой роли активно выступал Газпром.

По косвенным данным, по данным не из России, скорее всего сам "Спутник" – вакцина вполне приемлемая. Неспроста же она так сильно похожа на "Астразенку". Проблемы у "Спутника" в производстве, в масштабировании. А оно "хромает" и по части соблюдения регламентов и требований безопасности к вакцинам, и по части мощностей, и по части соблюдения стандартов чистоты, применяемых к современным фармпроизводствам. О чем и говорят данные инспекций комиссий ВОЗ и ЕС (ЕМА).

Можно, конечно, продолжать кричать, что "Спутник" "зажимают и не пускают", а можно исправить недочеты, построить современные чистые фармпроизводства и получить доступ на все рынки. И тут же выяснится, что никто и не собирался "зажимать" российскую вакцину. И это будет честнее, чем пытаться всучить покупателям продукт "второй свежести". Как говорил Воланд в "Мастере и Маргарите" Булгакова: "Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!"