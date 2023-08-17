Лучше так, чем никак или скандал вокруг фильма "Хроника современности" полезен белорусскому обществу

Главным предметом дискуссии стала безопасность попавших в кадры, тем более что лукашенковский ГУБОПиК сохранил видео и пригрозил новыми задержаниями. В "Хронике настоящего" нет новых кадров, поскольку он базируется на материалах, которые при желании можно было и ранее найти в интернете. В какой-то мере фильм скомпилировал эти кадры и “облегчил” работу спецслужбам режима Лукашенко . Он же дал возможность покуражиться в своей безнаказанности прорежимным пропагандистам и активистам. В связи с этим хочется задаться тремя вопросами.

Первый из них заключается в том, являются ли угрозы ГУБОПиКа чем-то потенциально новым? Безусловно, нет. Те, кто следит за белорусскими новостями, прекрасно знает, что силовые структуры режима Лукашенко довольно давно работают с материалами из открытых источников и адаптируют свою стратегию к изменившейся ситуации. Стоит вспомнить книгу “Я выхожу”, вышедшую весной 2021 г. На нескольких сотнях снимков в ней можно увидеть лица протестующих, и известно, что она являлась основанием для задержания более чем 50 человек (это как минимум) и доказательством в уголовных делах против них. Простой интернет-поиск по запросу “протесты в Беларуси 2020 г.” на любом языке выдаст массу фото- и видеоматериалов, на которых можно идентифицировать лица протестующих, номера машин с бело-красно-белыми флагами и массу другой информации, на которую могут обратить (или уже обратили) свое внимание спецслужбы. Значительная часть этих материалов распространялась белорусскими СМИ, неподконтрольными режиму Лукашенко, а также отдельными независимыми журналистами, аналитиками или блогерами. Во многом, эти усилия достигли своей цели, и о белорусских протестах узнал весь мир. Однако, интернет помнит все, и для силовых структур режима Лукашенко эти материалы могли стать (и стали) основанием для репрессивных действий против участников протестов. Иначе говоря, фильм “Хроника современности” на YouTube-канале Delfi не был первым и, скорее всего, не будет последним в ряду материалов, документирующих протесты против режима Лукашенко после выборов в августе 2020 г.