Лучше так, чем никак или скандал вокруг фильма "Хроника современности" полезен белорусскому обществу

Такой интерес к фильму объяснялся тем, что показанные в нем лица участников протестов недостаточно скрыты, что создает для них потенциальную угрозу, особенно если они находятся в Беларуси. Многие СМИ, вроде Белсата или белорусской редакции Радио "Свобода", посвятили фильму один, а то и несколько сюжетов.
Главным предметом дискуссии стала безопасность попавших в кадры, тем более что лукашенковский ГУБОПиК сохранил видео и пригрозил новыми задержаниями. В "Хронике настоящего" нет новых кадров, поскольку он базируется на материалах, которые при желании можно было и ранее найти в интернете. В какой-то мере фильм скомпилировал эти кадры и “облегчил” работу спецслужбам режима Лукашенко. Он же дал возможность покуражиться в своей безнаказанности прорежимным пропагандистам и активистам. В связи с этим хочется задаться тремя вопросами.
Первый из них заключается в том, являются ли угрозы ГУБОПиКа чем-то потенциально новым? Безусловно, нет. Те, кто следит за белорусскими новостями, прекрасно знает, что силовые структуры режима Лукашенко довольно давно работают с материалами из открытых источников и адаптируют свою стратегию к изменившейся ситуации. Стоит вспомнить книгу “Я выхожу”, вышедшую весной 2021 г. На нескольких сотнях снимков в ней можно увидеть лица протестующих, и известно, что она являлась основанием для задержания более чем 50 человек (это как минимум) и доказательством в уголовных делах против них. Простой интернет-поиск по запросу “протесты в Беларуси 2020 г.” на любом языке выдаст массу фото- и видеоматериалов, на которых можно идентифицировать лица протестующих, номера машин с бело-красно-белыми флагами и массу другой информации, на которую могут обратить (или уже обратили) свое внимание спецслужбы. Значительная часть этих материалов распространялась белорусскими СМИ, неподконтрольными режиму Лукашенко, а также отдельными независимыми журналистами, аналитиками или блогерами. Во многом, эти усилия достигли своей цели, и о белорусских протестах узнал весь мир. Однако, интернет помнит все, и для силовых структур режима Лукашенко эти материалы могли стать (и стали) основанием для репрессивных действий против участников протестов. Иначе говоря, фильм “Хроника современности” на YouTube-канале Delfi не был первым и, скорее всего, не будет последним в ряду материалов, документирующих протесты против режима Лукашенко после выборов в августе 2020 г.
Второй вопрос - это вопрос безопасности протестующих, но поставленный несколько иначе. Кто обеспечил их безопасность, но не сейчас, а тогда во второй половине 2020 г., когда протесты находились в активной фазе и потом, пока режим работал над принятием новой конституции и адаптацией законодательства к новым реалиям? Мне вспоминается одна конференция в Вильнюсе осенью 2021 г., где некоторые участники говорили о дигитальной стороне белорусских протестов. Слушая их, я задался вопросом, а насколько защищены эти герои Телеграма и прочих социальных сетей в свете все более нарастающей лавины репрессий? Но конкретного ответа я тогда не услышал. Не будет его и сейчас, ибо спасение утопающих - дело рук самих утопающих. При этом дискуссия вокруг фильма - это в какой-то степени бравада покинувших Беларусь перед теми, кто остался. Большинство последних отдает себе отчет, в какой ситуации они находятся, но подобные истории могут подтолкнуть их к эмиграции. Поэтому претензии к авторам фильма “Хронике современности” и Delfi касательно использования открытых лиц со стороны части белорусской оппозиционной общественности можно охарактеризовать фразой “поздно пить Боржоми”.
Третий вопрос - а нужен ли был хайп вокруг фильма? Ответ на этот вопрос будет положительным. Delfi - это литовский портал, и тем самым проблема белорусского общества вышла за внутрибелорусский “междусобойчик”. После 24 февраля 2022 г. Беларусь не исчезла из международных новостей. Но под каким соусом и какой ценой? В основном, эта новостная повестка тем или иным образом касается действий и высказываний Александра Лукашенко и приближенных к нему чиновников преимущественно в контексте войны в Украине. Это способствует укоренению негативного образа Беларуси, который невольно распространяется белорусское общество. Происходящее в самой Беларуси и с ее обществом в этой повестке зарубежных СМИ - это “пятиразрядное дело” (если пользоваться фразой экс-депутата литовского Сейма Ванды Кравченок по несколько другому поводу). И в новостной ленте обычно всплывают лишь истории отдельных известных активистов, против которых режим Лукашенко применяет репрессии. Однако, данные точечные истории не дают возможности оценить системность и сложность проблемы, с которой столкнулось белорусское общество. Поэтому как появление фильма “Хроника современности” на YouTube-канале Delfi, так и последующую дискуссию нужно рассматривать как возможность для того, чтобы белорусская новостная повестка зарубежных СМИ хотя бы частично перефокусировалась на проблемы, которые испытывает белорусское общество как внутри страны, так и в вынужденной эмиграции.
Тем представителям антилукашенковских сил и СМИ, которые в этой ситуации критикуют Николая Маминова и Delfi, следует задаться несколькими вопросами о том, почему белорусское общество попало в эту ситуацию. Они касаются того, почему в формуле "протесты - безопасность - репрессии" именно последние стали главной темой и почему возможности, логика и решимость режима в защите собственных интересов в очередной раз остались недооцененными? Внутри Беларуси разного рода “ябатьки” упиваются своей безнаказанностью, особо не ограничивая себя в агрессивной риторике, направленной на разжигание ненависти по отношению к определенным индивидам и группам и способствуя “охоте на ведьм”, которая началась задолго до появления фильма. При этом, находящиеся за границей противники режима не имеют какой-либо возможности эффективно противостоять этим негативным изменениям из-за отсутствия реального влияния на ситуацию в стране. Это связано и с тем, что упомянутые системные проблемы белорусского общества внутри страны не удается в полной мере донести до тех, кто может в энный раз выразить не только озабоченность и осудить действия режима, но и проявить эмпатию именно к обществу и его системным проблемам. Поэтому, чем больше будет появляться таких фильмов как “Хроника современности”, тем лучше. Потому что хуже - это только никак.