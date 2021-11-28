Лина Авертене. Традиционная коррупция

Доход госслужащих формируется из налогов родителей. По сути, мы уже отблагодарили их за труд. Зарплату начисляют обычные граждане, причем и те, у кого есть дети и те, у кого их нет.

Не кажется ли вам странным, наличие дополнительных бонусов и вознаграждений для некоторых профессий?

Почему мы оставляем чаевые официанту, но не даем их дворнику, чья работа более пыльная и менее прибыльная?

Почему продавец должен терпеть ругань покупателей, и хорошо обслуживать за оговоренную плату, а доктор и воспитатель проявлять хорошее отношение только в обмен на благодарность?

Что это: устаревшая традиция или дискриминация по профессиональному признаку?

Почему конверты, принесенные депутату или чиновнику - взятка, а учителям и врачам — благодарность? Не является ли это самообманом? Ведь в реальности суть одна и та же. Мы хотим добиться благосклонного отношения к себе.

А что получаем в итоге? Незаслуженные оценки, дипломы без знаний, отсутствие справедливости и людей, которые понимают только силу денег. Такой способ мышления рождает иерархическое общество, касты и приводит к увеличению уровня бедности.

Есть множество профессий, с большим риском для здоровья, но менее доходных, чем профессия доктора, учителя или воспитателя. Тем не менее, от этих людей мы ожидаем ответственного отношения к делу за назначенную зарплату.

Возможно, дело в том, что есть должности и профессии, имеющие власть? Одни контролируют жизнь и здоровье, другие воспитание и образование, третьи законы и разрешения. Таким образом, в руках людей определенных профессий, оказывается некая власть и рычаги управления, и при отсутствии совести, они ими этим откровенно пользуются. А мы – потакаем.

Профессия предполагает обмен знаний и умений на материальное вознаграждение. Но если учитель продает за вознаграждение оценки, это обесценивает саму суть балльной системы. В лидерах оказывается не самый талантливый ребенок, а дитя богатых и влиятельных родителей. В результате они имеют приоритет при поступлении, продолжают получать высокие баллы за счет родительского кошелька, а потом идут учить, лечить и судить нас с вами.

В результате «традиционных» подарков, благодарностей, а точнее сказать – взяток, проигрывают все. На рабочих местах оказываются люди без необходимых талантов и навыков, и в итоге это тормозит развитие всех сфер жизни: экономику, науку, образование, здравоохранение, законотворчество.

Многие вещи мы делаем по традиции, потому что так было принято еще до нас. Отказываясь критически мыслить, задаваться вопросом - хорошо это или плохо, актуальна ли данная традиция для равноправного общества, мы движемся назад в иерархическое общество.

Доктор, чиновник, учитель и воспитатель заключили договор на определенных условиях и обязаны выполнять свою работу на 100%. Если мы разрешаем им бонусы и вознаграждения, то они должны быть введены для всех других профессий тоже, а не только для каких-то привилегированных. Иначе нельзя говорить о равноправии.

А еще лучше – просто отказаться от этой традиции, начиная хоть с приближающегося Рождества. В Новый Год, как говориться, с чистой совестью.

Настало время пересмотреть некоторые коррупционные традиции.