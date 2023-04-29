Ликвидация как универсальное решение или немного об этнополитике современной Беларуси

Литовцы в Беларуси: немного цифр

Согласно данным переписи населения 2019 г., в Беларуси проживало 5287 литовцев. Это несколько больше, чем в 2009 г. (5087 человек), но меньше, чем в 1999 г. (6387 человек). В Гродненской области проживает 2174 литовцев, в т.ч. 410 человек в Вороновском районе. Эти цифры лишь подтверждают, что доля этнических литовцев в среди более чем девятимилионного населения Беларуси является небольшой. Данные последней переписи также указывают на то, что лишь в приграничном с Литвой Островецком районе Гродненской области число этнических литовцев едва превышает 2% населения. В связи с этим возникает риторический вопрос: какую угрозу существующей власти несут организации, представляющие такую небольшую группу людей, занимающиеся исключительно культурно-просветительской деятельностью, включающей в себя поддержание контактов с этнически родственным государством, т.е. Литвой?

В целом, тематика национальных меньшинств не является сколько-нибудь важной для белорусских СМИ любой формы собственности и политических убеждений. Зачастую информация о них ограничивается какими-либо культурными мероприятиями, вроде национальных или религиозных праздников. Поэтому жизнь литовской общины Беларуси редко попадала на страницы белорусских СМИ. Кроме того, вряд ли можно говорить о сколько-нибудь серьезных внутренних или внешних конфликтах в отношении белорусских литовцев. В период с июня 2018 по февраль 2022 гг. автор этих слов подготовил 34 непубличных ежемесячных аналитических обзора о развитии межэтнических отношений в Беларуси с акцентом на раннее предупреждение и предотвращение конфликтов. За все это время тема литовцев прямо или косвенно всплыла лишь в двух контекстах и была связана с действиями режима Лукашенко после выборов 2020 г.

Контекст первый: образование на родном языке

До недавнего времени в Беларуси существовали польские и литовские школы, где можно было пройти весь цикл среднего образования на языке соответствующего национального меньшинства (многочисленные учреждения среднего образования с русским языком обучения не считаются в Беларуси школами национальных меньшинств, поскольку этот язык имеет статус одного из государственных). Всего их было 4 и все находились в Гродненской области. В СШ №36 в Гродне и СШ №8 в Волковыске преподавание велось на польском языке. В Рымдюнской СШ в Островецком районе и в Пелясской СШ в Вороновском районе языком обучения был литовский. Все эти четыре школы работали по программам и учебным планам министерства образования Беларуси. Это же министерство устанавливало правила правила аттестации освоения образовательных программ учащимися.

Первый тревожный звонок прозвучал в августе 2021 г. Тогда на сайте Национального правового интернет-портала Республики Беларусь было опубликовано постановление Министерства образования от 11 августа 2021 г. № 170 “Об изменении постановлений Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38 и от 21 июня 2021 г. № 129”. Написанные сухим бюрократическим языком название и текст данного документа скрывали в себе отмену обязательных выпускных экзаменов по литовскому или польскому языку для учеников 9-х и 11-х классов школ с соответствующим языком обучения. Упомянутое в названии постановление № 129 этого же министерства от 21 июня 2021 г. все еще предусматривало обязательную сдачу языка экзамена по языку соответствующего национального меньшинства в письменной форме.

Таким образом, “надлом” сложившейся системы школ национальных меньшинств произошел летом 2021 г. Без инсайдерской информации трудно сделать вывод о конкретных причинах и исполнителях такого трюка. Однако, тогдашний контекст отношений режима Лукашенко с Литвой и Польшей говорит о том, что права граждан Беларуси литовской и польской национальностей на обучение на родном языке стали жертвой желаний устроить еще одну мелкую, но очень чувствительную гадость соседям, заботящимся о своих соотечественниках за рубежом.

Интересно, что из более или менее значимых СМИ об этой новости написал лишь белорусский филиал “Спутника”. Остальные белорусские СМИ практически не заметили начала конца образования на языках национальных меньшинств. Более пристальное внимание СМИ к данному вопросу стало появляться лишь после того, как в январе 2022 г. был подписан и опубликован закон, утвердивший новую редакцию Кодекса об образовании. В соответствии с ним, национальные меньшинства были лишены возможности организации комплексного процесса обучения и воспитания на своем родном языке начиная с 2022/23 учебного года. Проблема, вытекающая из содержания новой редакции Кодекса об образовании, упоминалась Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым в его ежегодном докладе от 7 июля 2022 г.

О ситуации двух литовских школ в Беларуси и безрезультатных попытках властей Литвы повлиять на ситуацию написало, например, “Зеркало”. В этой статье есть и число детей, которых эта проблема затрагивает: 127 учеников в Пелясской школе и 82 ученика в Рымдюнской. Для сравнения, в польской школе в Гродне обучалось около 620 учеников, а в Волковыске - 250. Имевшие место в течение ряда лет искусственные ограничения по набору первоклассников в обе польские школы, которые власти объясняли “санитарными нормами”, выносились в медийное пространство и до августа 2020 г. были предметом межгосударственного диалога. Разница между польскими и литовскими школами в Беларуси заключалась не только в гораздо меньшем количестве учеников, но и в отсутствии “медийности” для последних.

Находящиеся в сельской местности в местах компактного проживания белорусских литовцев, они до августа 2020 г. никогда не попадали на страницы СМИ в контексте каких-либо политических трений между Беларусью и Литвой. Наоборот, в январе 2018 г. “Сельская газета”, являющаяся частью медиахолдинга “Беларусь Сегодня”, в хвалебных тонах описывала то, что в комфортных условиях Пелясской школы с каждым годом хотят учиться все больше детей. А вот пропагандистский ролик “Гродненской правды” от 12 августа 2022 г. устами гродненских областных чиновников рассказывал о том, что в условия в Пелясской школе якобы создают угрозу жизни и здоровью учеников. Это делалось для того, чтобы оправдать “необходимость” закрытия школы.

Контекст второй: общественные организации

Частичным объяснением изменения политики режима Лукашенко в отношении школ национальных меньшинств могут быть ряд его заявлений, сделанных летом 2021 г. 22 июля, говоря о неправительственных организациях, Александр Лукашенко признался, что “идет зачистка”. Чуть позже, 30 июля, Лукашенко упомянул о том, что власти проверили примерно 1500 организаций гражданского общества и выявили “185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности”. Он обвинил эти организации в выполнении чужого политического заказа, после чего в стране началась массовая ликвидация различных организаций.

По данным белорусских правозащитников, с сентября 2020 г. по конец марта 2023 г. в Беларуси были принудительно ликвидированы по крайней мере 1249 некоммерческих организаций. На сайте правозащитного центра “Вясна” в списке таких организаций можно найти и те, что связаны с польским национальным меньшинством.

Здесь стоит напомнить еще одну разницу между польскими и литовскими общественными организациями в Беларуси. Конфликт вокруг “Союза поляков Беларуси”, в который оказались вовлечены Минск и Варшава, тлел с 2005 г., когда председателем организации была избрана Анжелика Борис. В марте 2021 г. конфликт Варшавы и Минска приобрел новые краски.

28 февраля польский консул Ежи Тимофеюк присутствовал на мероприятии памяти “проклятых солдат” (польск.: żołnierze wyklęci). Оно было организовано Польской скаутской общественной школы им. Р. Траугутта в Бресте. Казалось бы рядовое мероприятие вылилось в дипломатический скандал. Для режима Лукашенко это стало формальным поводом для того, чтобы начать массированную атаку на организации польского меньшинства.

Государственные СМИ перестали выбирать выражения, став создавать сюжеты под заголовками вроде “Как польские дипломаты продвигают нацизм в школах Беларуси”. Называя “проклятых солдат” “военными преступниками” и “карателями” чиновники и пропагандисты режима Лукашенко говорят о разжигании межнациональной розни. В свою очередь, некоторые тезисы прорежимных деятелей содержат явные элементы разжигания межнациональной розни. Например, такие, где они задаются вопросом: а место ли солдатам Армии Крайовой в белорусской земле. Лживые тезисы антипольских нарративов белорусской государственной пропаганды неоднократно разоблачались на Delfi.

Тем не менее, действия режима Лукашенко привели к тому, что после описанного конфликта ряд активистов “нелегального” “Союза поляков Беларуси были арестованы или были вынуждены покинуть Беларусь. Поэтому наличие общественных организаций, связанных с польским меньшинством в списке “Вясны” не вызывает никакого удивления.

Как уже отмечалось, литовские общественные организации в Беларуси никогда не становились главным объектом внимания со стороны СМИ, обслуживающих режим Лукашенко. Тем не менее ликвидация “Гимтине” вряд ли является случайностью хотя бы в силу того, что Пеляса пользовалась повышенным вниманием со стороны литовских властей. Здесь речь идет не только о факте компактного проживания этнических литовцев, но и о наличии школы. Она была создана при участии Министерства просвещения и науки Литвы и полностью финансировалась правительством страны.

Режим Лукашенко и выбрал самое простое решение, действуя по принципу “нет институций - нет проблем”. Поскольку Литва как член Евросоюза признана “совершающей недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц”, очевидно желание властей в Минске максимально оградить себя от “нежелательных” очагов влияния со стороны таких стран. Литовская община в Пелясе является таковой уже по факту активного трансграничного сотрудничества с этнически родственным государством. Наличие школы с литовским языком обучения и “Гимтине” как юридического лица, объединяющего местных литовцев, способствовало этому эффективному сотрудничеству. Поэтому ликвидация “Гимтине” означает исчезновение юридического лица, которое выражает коллективное “я” местных литовцев.

Что дальше?

Ликвидация какого-либо субъекта хозяйствования многим кажется самым простым решением проблемы. Однако, кому режим Лукашенко сделал лучше, закрыв школы с литовским и польским языками обучения? Ответ на него очевиден - собственным гражданам. По Конституции “государство гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и обучения”. Однако, как показала история с принятием новой редакции Кодекса об образовании и ликвидацией обучения на языках национальных меньшинств, фраза “в соответствии с законом” из Конституции напоминает игру в наперстки. В отсутствии эффективного контроля у такого государства нельзя выиграть, поскольку оно меняет правила под свои сиюминутные цели.

Стоит предположить, что многие чиновники режима Лукашенко, ответственные за принятия этих решений, даже не понимают необходимость поддержки национальных культур народов, живущих в Беларуси, через реализацию права на свободу ассоциации и образования на родном языке. В их глазах такие школы и организации будут казаться агентами влияния, создающими мнимые проблемы, которые необходимо решать. Поэтому вряд ли стоит говорить о возвращении полноценного образования на языках национальных меньшинств в Беларуси в обозримой перспективе.