Кястутис Урба. В списке рекомендуемой литературы для школьников - засилье русских авторов

Я из профессионального любопытства стал интересоваться этим, чтобы расширить свой кругозор. Скажу сразу, мое внимание было обращено на тексты для 1–10 классов. Список никак не охарактеризован, не указаны его составители, поэтому оставалось гадать.

Список несколько месяцев назад представило Национальное агентство образования на сайте lrytas.lt.

Первое, что лишило дара речи, едва я просмотрел список, – невероятное внимание русской литературе. В списке для литовских школ больше 10 русских авторов, к некоторым прилагается по несколько произведений. Как это понимать? В наше время! Когда наша страна заняла ясную позицию в отношении бывшей "братской" страны. Что это? Ностальгия? Провокация? Тест на гражданскую бдительность учителей? Подготовка к новой российской оккупации? Умом понять трудно...

Это открытие было таким сильным, что я полностью утратил доверие к своему разуму и памяти. А может в этих хорошо известных русских произведениях скрывались какие-то сокровища, которые во время новой истории Литвы получили новый смысл или актуальность? Надо проверить.

Сначала в домашней библиотеке я нашел сборник Ф.Достоевского "Детям", из списка для 5 классов. Если кто-то не знал (а многие точно не знали), эта книга состоит из отрывков романов Достоевского, в которых рассказывается о детях, вернее, подростках. (Достоевский, в отличие от Льва Толстого или Антона Чехова специально для детей не писал. Очевидно, у него не было такого таланта.)

Я внимательно прочитал книгу. И сделал вывод: давать книгу пятиклассникам – достаточно серьезное наказание за провинность. Далекий, чужой, незнакомый мир со своими реалиями, вялый рассказ, не особенно понятные для ребенка проблемы.

Кстати, если автор списка эту книгу прочитал бы, может, заметил одну интересную деталь. Текст (фрагмент), который называется "Неточка и Катя", современный читатель, возможно, и ребенок, прочитал бы не иначе как историю гомосексуальной любви. Тема достаточно современная, но для 5 класса ли?

Я вспомнил, как учитель русского языка читала нам жалостливый рассказ "Муму" Ивана Тургенева, поэтому сходил в библиотеку за этой книгой. Прочитал. И знаете, мне, как старому человеку из деревни, этот рассказ показался весьма приличным. Было искренне жаль и эту собачку Муму, и разбитое сердце Герасима.

Но переживет ли такое чувство современный восьмиклассник, живущий в городе, который должен читать этот текст. И неужели похожих произведений нет в литовской или в западной литературе? (Тот же вопрос только громче звучал и когда я читал баснописца Ивана Крылова.)

Третья книга, которую "я проверил", был роман Михаил Лермонтов "Герой нашего времени". (Мне это название нравилось со школьных дней – как вечная тема школьных сочинений.) Однако я старался прочитать хотя бы 2/3. Было очень скучно, я помню, что же такое чувство было, когда я читал это в школе. Больше я не читал – ни А.Чехова, ни Н.Гоголя, ни других.

Даже "Анну Каренину" Л.Толстого, которая предназначена для 11-классников, я не перечитывал. (Очень актуальный для 11-классников рома, правда, дорогие родители?) Наверное более-менее ясно, что я хочу сказать о руссификации литературы. Даже если исключить нынешние гражданские и политические обстоятельства, немалая часть авторов и их произведений нашей школе не нужны. Только настало ли время исключить эти обстоятельства? Изменилось ли что-либо? Помогите понять.

(Кястутис Урба. Эксперт в сфере детской литературы).

Полный текст с разбором списка дан на lrytas.lt.