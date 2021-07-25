Кто придет за дельтой? В ожидании нового штамма

Вирусы не слушаются приказов. Ни полиции, ни генералов, ни министра образования, ни даже Президента. У вирусов вообще со слухом плохо. Зато хорошо с заразностью и нанесением вреда здоровью вплоть до смерти.

Но начальники от образования собираются опять попрыгать на прошлогодних граблях и согнать детей 1 сентября на торжественную линейку, прилипшую к школе с советских времен.

Интересно, как называются люди, которые не умеют учиться даже на своих ошибках?

Дети заражаются и распространяют вирус столь же эффективно, как и взрослые. Врачи и ученые давно это предполагали, но теперь уже и доказали этот факт. А значит вслед за торжественной линейкой и возвращением в школы, последует интенсивное возвращение пациентов в больницы и реанимацию.

Что же будет, если дети в школу не пойдут? Может тогда, наконец, эпидемия перестанет носить ураганный характер, а начальники от образования начнут действительно развивать дистанционное обучение, вместо имитации дистанта, который можно было наблюдать последние два года.

Коллективный иммунитет, останавливающий обычные эпидемии требует вакцинации хотя бы 70% жителей. У нас же пока не вакцинированы даже 50%, а сентябрь, с точки зрения выработки иммунитета, уже совсем рядом. Вероятность дотянуть до 70% к 1-му сентябрю фактически нулевая.

Кроме этого, текущая эпидемия вызвана не обычным, активно приспосабливающимся и мутирующим вирусом. И ученые говорят, что коллективный иммунитет возможен лишь при вакцинации 90% жителей. А это значит, что прививки нужно будет делать и детям до 12-ти лет. Но ответа на вопрос можно ли их делать в таком возрасте нет до сих пор.

Штамм дельта уже в Литве. Уже растет заболеваемость

Вероятность того, что вслед за дельтой придет какой-нибудь еще более заразный эпсилон, йота или лямбда близка к стопроцентной.

Штаммы меняются, уходят от защиты постпрививочного иммунитета и становятся заразнее, но дети в школу идут.

Если следовать этой логике чиновников от образования, то вполне безопасным будет пригласить в Литву делегацию из Индии, устроить какой-нибудь чемпионат, народные гуляния. Зачем же ограничиваться 1-ым сентября, советской торжественной линейкой и принуждением детей к посещению школы? Кутить - так кутить, заражать - так заражать или, как пел поклонник оккупации Крыма Розенбаум, – «стрелять, так стрелять».

У нас же полным-полно людей, а за 50 лет оккупации мы привыкли, что люди – «лагерная пыль», что «бабы новых нарожают». Так ведь? Ну, если следовать чиновничьей логике. Логике людей, отвечающих за знания и образование наших детей!

Но что особенно грустно, это то, что за 30 лет, прошедших с конца оккупации, мы так и не научились ценить жизнь и здоровье окружающих, беречь людей. И хотя бы прислушиваться к советам профессионалов. Ну, чиновник же умнее профессора. Разве нет?

И если бы очное обучение в школе демонстрировало свою эффективность. Но ведь этого нет! Задолго до эпидемии те же чиновники говорили о падении качества образования, о плохих результатах по литовскому и по математике. Но вот пришла эпидемия и, чудесным образом, очное образование стало непогрешимым и идеальным, не смотря на буллинг и произвол учителей в классе, когда их никто не видит через Zoom.

Но оставим на некоторое время изучение логики чиновников. Поговорим о «логике» вируса. Возможно, это будет несколько проще.

Чем пришествие нового штамма грозит детям и нам?

Задача «безмозглого» вируса – размножение. Нет размножения – нет вируса. Таким образом, чем больше копий сумеет создать новый штамм, и чем быстрее он это сделает, тем выше его шансы на самосохранение.

А значит, каждый новый, добравшийся до Литвы штамм будет более заразным.

При этом вирус совершенно не беспокоит, что случится с человеком после того, как вирус размножился и отправился заражать других людей.

И заболевание, вызванное SARS-CoV-2, характеризуется как раз тем, что опасные для жизни последствия наступают уже после того, как вирус решил свою задачу. И связаны эти последствия не столько с вирусом, сколько с реакцией иммунной системы в ответ на инфекцию. Если приводить грубую аналогию, то COVID-19 в какой-то мере похож на аутоиммунные заболевания, которые как бы без «видимой причины» начинают разрушать организм человека.

В результате люди умирают уже после того, как вирус решил свою задачу. Это значит, что естественный отбор вирусных мутаций не будет идти в сторону «ослабления» тяжести заболевания.

Иными словами вирус сообщает, что «после нас хоть потоп». И этим чем-то напоминает отношение человека к окружающей его природе. Неужели агент Смит из «Матрицы» был прав? И мы тоже всего лишь «безмозглый» вирус. Или все-таки нет?

Насколько негативный сценарий новых штаммов и осеннего всплеска заболеваемости вероятен?

Вероятность «осенней волны» близка к 100%-ной. А за ней, с высокой степенью вероятности, придут новые штаммы и новые «волны».

Новые опасные варианты коронавирусов неминуемо будут попадать в Литву из недопривитых стран с высоким уровнем недоверия к вакцинам или с низким уровнем снабжения прививками.

С учетом того, что всегда найдутся люди и страны, которые не будут соблюдать самоограничений или не смогут перестроить свою жизнь, то тем людям и странам, кто это сможет сделать, ради собственной безопасности придется самоограничиваться довольно долго. По крайней мере до тех пор, пока все "нарушители" не переболеют по нескольку раз и, в том числе, умрут. Естественный отбор у приматов, все-таки направлен на развитие мозга. И если мозг недоразвился до самодисциплины, то такой индивидуум вымирает.

Значит, нам надо думать, как реорганизовать жизнь по-новому, сконструировать ее иначе, а не пытаться постоянно возвращаться к тому, что было 2 года назад.

И на первый план выступает дистант.

Дистанционное обучение.

Дистанционная работа.

Дистанционное общение.

Дистанционные покупки.

Дистанционные развлечения.

Потому что для вируса нет ничего хуже, чем дистанция. Если люди не контактируют друг с другом на близком расстоянии, то вирус не может перебраться с зараженного человека на здорового. И эпидемия останавливается. В этом принцип карантинов. Но обычного карантина уже недостаточно. Ведь традиционный карантин - это отключение рубильника - просто все прекращается. А нам необходим карантин длительный. На длительное время рубильник не опустишь. Значит, нужно создать новую систему взаимодействий, минимизирующую, а то и исключающую большинство личных контактов.

Можно приказать людям не работать и сидеть дома — но тогда правитель должен подумать, что в этой ситуации люди будут есть. Это понимали ещё в 17 веке. Вводя карантин и запирая дома в зачумленном Лондоне. Тогда власти позаботились о помощи тем, кто лишился заработков. Как писал Даниэль Дефо в «Дневнике чумного года» «… совет олдерменов и мировые судьи озаботились получить столько денег со всех концов страны, что им удавалось сохранять спокойствие среди бедняков и облегчать их положение насколько возможно. Поступали они самым доброжелательным образом: первым делом облегчая деньгами участь самых нуждающихся, других же обеспечивая работой… Каких бы трудов и издержек это ни стоило, две вещи неукоснительно выполнялись: провизия всегда была в большом количестве, а цены на нее возросли столь незначительно, что об этом и говорить не стоит… Лондон может еще очень долго гордиться тем, что он сумел при помощи благотворительности поддержать многие тысячи людей, которые в противном случае были бы ввергнуты в болезнь и отчаяние».

Математика эпидемии

Ежедневно публикуемые цифры выявления новых заболевших не должны вводить нас в благостное заблуждение.

Вот, например, 2 июля было выявлено 30 новых случаев. А 10 июля – уже 74. Т.е. за неделю прирост более чем в два раза.

Вроде бы это «небольшие» цифры. Но они отсчитываются не от всех жителей, а от тех нескольких тысяч, которые были протестированы. Например, 7 июля 30 новых больных были обнаружены после проведения 4106 молекулярных тестов и 4233 антигенных теста на COVID-19.

Переведите количество выявленных случаев в проценты, и вы получите примерное представление о реальных цифрах инфицированных людей. При этом, в отличие от 30-ти выявленных, у остальных зараженных жителей Литвы не проверялись контакты, не проводилась изоляция – они в полную силу заражали окружающих. В результате через неделю было выявлено вдвое больше инфицированных.

Сколько недель осталось до 1 сентября?

Новый всплеск эпидемии на пороге.

Но чиновники думают не об этом, а о том, как бы вернуться к спокойной сытой жизни, загнав детей обратно в школу.

А эпидемия тем временем и не думает заканчиваться.