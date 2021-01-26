Репортаж вышел накануне Майдана, остался малозамеченным, "сентиментального путешествия на родину" Алексей Навальный в своей нынешней ипостаси не совершил, да и в Украине даже те, кто относится к нему с немалой симпатией, не говорят о нем как о "великом земляке". Для этого есть как минимум две причины: во-первых, политик де-факто так никогда и не жил в Украине (если не считать визитов в гости к бабушке), во-вторых, многие из тех, кто носит украинские фамилии и занимает важные посты в системе Путина, являются вполне последовательными имперцами. Как, например, уроженка Шепетовки Валентина Матвиенко, возглавляющая почти 10 лет Совет Федерации в РФ.

Пик интереса к персоне Алексея Навального со стороны украинских СМИ и общества в целом пришелся, пожалуй, на время протестов на Болотной площади в 2011-м. В Украине тогда был период политической апатии, вызванный победой Виктора Януковича на президентских выборах и кризисом в демократическом лагере. Молодым энергичным лидерам типа Алексея Навального искренне симпатизировали многие, нередко можно было услышать: нам бы такого. Ни митингах на Болотной без конца играла композиция украинской группы "Океан Эльзы" "Я не здамся без бою". Песня, кстати, вовсе не революционный гимн, она скорее о любви, но вряд ли кто-то из "белоленточников" углублялся в текст: на украинском (значит, есть посыл к "оранжевому" Майдану 2004-го), а слова припева ясны без перевода.

По мере того, как угасали протесты на Болотной, все реже появлялся в украинском информационном пространстве Алексей Навальный. После был Майдан 2014-го, который российский оппозиционер поддержал. А далее, как поется в песне, "скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты". Ответ Навального на этот вопрос кого-то поверг в шок, кто-то махнул рукой "мол, я так и думал", кто-то и вовсе после этих слов поставил крест на всей либеральной оппозиции РФ. Из известных политиков однозначно на стороне Киеве тогда выступили разве что Валерия Новодворская и Константин Боровой. 15 октября 2014 в интервью "Эхо Москвы" Алексей Навальный сказал буквально следующее: "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю…"

Собственно, этими словами он уничтожил значительную часть тех "лайков", которые он получил в Украине в 2011-м.

Когда сегодня в Украине сегодня вспоминают о Навальном, многие употребляют цитату "русский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос". Ее автором считают одного из лидеров украинского освободительного движения 1917-1921 гг. Владимира Винниченко. Впрочем, сегодня важна суть, а не авторство. И так рождается первый украинский нарратив относительно Навального: он типичный русский либерал, способный разглагольствовать о правах и свободах у себя дома, но относительно признания территориальной целостности Украины он такой же имперец, как и Путин.

Среди немалой части украинских интеллектуалов и креативного класса считается дурным тоном вообще контактировать с русской культурой, читать любые СМИ (даже немногие демократические) из России. "Геть від Москви!" (прочь от Москвы) – этот лозунг в 1920-х сформировал украинский писатель-коммунист Микола Хвильовий. В этой фразе сегодня многие видят путь преодоления колониальной зависимости и эмансипации от всего имперского контекста, включая "дудей и навальных".

Например, депутат от "Европейской солидарности", бывший директор Института национальной памяти и "провайдер" десоветизации Владимир Вятрович написал у себя в фейсбуке: "Не только о Навальном. Я очень сильно сомневаюсь относительно вероятности демократической России. По крайней мере в ее нынешних границах это маловероятно. Но каждая попытка демократизации России в прошлом – это шанс для угнетенных ей народов…Россия до сих пор многонациональная империя, которая угнетает народы. Поэтому я считаю полезным для Украины и мира любые попытки демократизации России. Даже если их инициируют и осуществляют ярые украинофобы. Потому что Россия – наш Карфаген".

Дополнением к "Крыму-бутерброду" стала шуточная фраза Юлии Навальной, сказанная в самолете, на котором они с супругом возвращались из Германии: "Мальчик, водочки на принеси, мы домой летим!" Российский зритель видит в этих словах милый мэм из фильма Алексея Балабанова "Брат-2". В Украине эта картина стала отправной точкой к суждению "никогда мы не станем братьями". "Брат-2" и его герои – это своего рода идеологические предтечи будущей агрессии: "Ты мне еще за Севастополь ответишь" и прочий имперский пафос. Поэтому шутка Юлии Навальной – еще один "перл" в копилку негативного образа Навального в Украине, который плюс ко всему дополняется участием в "Русских маршах" и нетолерантными высказываниями в адрес кавказцев.

Другой нарратив сводится к формуле "Навальный – это антипутин". Часть украинцев считает, что именно Владимир Путин – враг №1, и с его устранением отношения между странами радикально изменятся. Таким образом Навального воспринимают как шанс на мир и добрососедство. "Пока Навальный противостоит Путину, Украина заинтересована в Навальном. Это соображение настолько простое в своей наивной шкурности, что даже не дотягивает до пресловутой украинской хитрости, терять которую в борьбе с сильным врагом точно не стоит. Чтобы выступать в защиту преследуемого, кстати, вовсе не обязательно пылать к нему горячими чувствами. Стоит напомнить, как правилом приличного оппозиционного тона было требовать освобождения Юрия Луценко и Юлии Тимошенко после их посадки Януковичем. Не потому ведь, что Юра или Юля были как-то особенно близки, а потому что бесконечно был далек и чужд Янукович", - пишет украинский обозреватель Леонид Швец, весьма резко критикующий соотечественников, не воспринимающих Навального.

Русскоязычный еженедельник "Новое время" 22 января вышел с Навальным на обложке и слоганом "Настоящий Навальный. Все о человеке, которого так боится Путин". В украинском ФБ-сообществе почти сразу появилось немало насмешек по поводу того, что такое внимание к событиями в России и персоне Навального свидетельствует о "малороссийских комплексах" редакции.

Главный позитив в истории с Навальным, с которым соглашаются все стороны дискуссии – это введение новых санкций против РФ после ареста оппозиционера. В то же время огромная симпатия Запада к Навальному вызывает некоторые опасения. В случае, если в России сменится власть и во главе страны станет демократический лидер, в мировой политике наступит неизбежный reload, встанет вопрос об отмене санкций, но будут ли при этом требовать от Москвы вернуть Крым, тот самый который, не бутерброд, или требования будут менее категоричными?

При демократе Ельцине Россия вела гибридные войны в Приднестровье и Абхазии. Откажется ли демократ Навальный от притязаний на Донбасс? Лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев был горячо любим на Западе, но для граждан СССР "Горби" среди всего прочего ассоциируется с кровавыми событиями в Тбилиси, Баку и Вильнюсе. Есть риск, что ради "большого диалога" опять может встать вопрос о зоне российских интересов, в которой очень многие российские хотят видеть Украину.

Елена Белозерская, известный украинский блогер, в недавнем прошлом офицер морской пехоты и снайпер Украинской добровольческой армии, в своем посте об аресте Навального озвучила позицию, близкую многим представителям украинской патриотической общественности: "Во-первых, в личной смелости этому чуваку (Навальному) не откажешь. Путин явно сделал ставку на постепенную изоляцию от цивилизованного мира, а Навальный формально нарушил правила пребывания на условном сроке – значит, теперь его можно отправить в тюрьму и прирезать руками какого-нибудь зека, которому нечего терять. Во-вторых, в России, похоже, существует группа влиятельных лиц, которые сделали ставку на Навального (кто-то ж слил то ли ему, то ли западным спецслужбам телефоны ФСБшников, которым он звонил). Условно говоря, "вторых секретарей", которые хотят занять места первых. Они могли обещать Навальному, что подстрахуют его. Я б на его месте на них не полгалась бы. Вообще такого еще не было, чтобы человек после того, что пережил Навальный, вернулся в Россию. Высокие ставки у парня. Третье и главное. Не желая, конечно, Навальному смерти, я не хочу, чтобы он оказался на месте Путина…

При Путине Россия гниет и будет гнить дальше и начнет разваливаться, и лишь тогда откроется вопрос "чей Крым" ну и все остальные. Потому что не развалившись, Россия не отдаст ни единого куска захваченного, такого в истории еще не было. При Навальном Россия разваливаться, скорее всего, не будет. Он смелый, креативный, зубастый, не разменивается на мелочи и явно получает наслаждение от эффективности своей работы. Кого мы ему противопоставим, вот честно – кого? К тому же на Западе его воспринимают как адекватного человека, с которым можно иметь дело. На нем не висят преступления путинского режима. Против него не будет санкций. Ну и как нам возвращать Крым и гнать "русский мир" с Донбасса?"

Среди пророссийских политиков в Украине о Навальном мало кто вспоминает, разве что скандальный блогер Анатолий Шарий записал ролик, в котором откровенно издевается на разными украинскими экспертами, дающими оценку российскому оппозиционера.

Что касается акций протеста, начавшихся в России в связи с арестом Навального, реакция на них довольно сдержанная: кто-то видит в низ расшатывание режима Путина, кто-то предпосылки для эскалации на Донбассе: мол, ради решения внутренних проблем Кремль в очередной раз возьмется разыгрывать карту "маленькой победоносной войны".