aA
Еще в прошлом году омикрон научился заражать людей быстрее и эффективнее, чем дельта и прочие штаммы. Этим летом получили массовое распространение сублинии омикрона ВА.4 и ВА.5, которые распространяются еще быстрее, чем исходный омикрон. Но главная проблема не в этом.
Каспарас Урбонайтис. Успехи омикрона и наши проблемы
© DELFI / Karolina Pansevič

Уже зимой появились сообщения ученых о том, что эффективность всех прививок от КОВИДа, относительно омикрона, значительно ниже, чем от альфы, беты, дельты или уханьского штамма. К сожалению, к лету эти данные лишь подтвердились.

Так ученые из США и Канады, используя новый аналитический метод, определяющий количество нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, выяснили, что высокий уровень нейтрализующих антител после вакцинации или болезни поддерживается на протяжении лишь четырех месяцев. При этом антитела нейтрализуют многие штаммы коронавируса, но не омикрон.

Статьи по теме:
По мере роста числа заражений предлагают начать соблюдать ограничения самостоятельно: ношение масок точно не усугубит ситуацию
Профессор предупреждает о росте заболеваемости: есть данные, что повторное заражение - еще более тяжелое

Исследователи обнаружили, что нейтрализующие антитела активны от трех до четырех месяцев, а затем их уровень падает примерно на 70%, независимо от того, болел человек или был вакцинирован. Гибридный иммунитет, полученный и от перенесенной инфекции, и от вакцинации, сначала вызывал более высокие уровни антител, но через четыре месяца они также значительно снижались.

Инфекция и/или вакцинация, по данным ученых, обеспечивает хорошую защиту от всех штаммов... кроме омикрона и, особенно, его сублиний - ВА.4 и ВА.5. А ведь именно этот штамм и эти сублинии сейчас распространены в Европе.

Новые сублинии омикрона избегают действия нейтрализующих антител, то есть, по сути, действия прививок. И это еще одна плохая новость для нас.

Ученые из США и Гонконга доказали, что новые сублинии BA.4 и ВА.5 штамма омикрон в 4,2 раза более устойчивы к нейтрализующим антителам привитых и переболевших людей. На эти сублинии, несущие дополнительные мутации в S-белке, хуже действуют не только вакцины, но и лекарственные препараты против коронавирусной инфекции.

В США на долю BA.4 и ВА.5 приходится уже более 50% новых случаев заболеваний COVID-19. Аналогичная ситуация и в Великобритании, где сублинии BA.4 и ВА.5 успешно и весьма быстро вытесняют другие, менее заразные, варианты вируса.

Все это говорит о том, что есть большая вероятность повторных заражений у уже переболевших КОВИДом, а также о высоком риске заболеть COVID-19 у привитых.

При этом ученые считают, что прививки по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелого протекания заболевания. Но если не будут проведена модернизация вакцин с учетов неизбежных новых мутаций коронавируса, то ситуация может измениться в худшую сторону. Мы можем вернуться фактически к началу эпидемии. И хотя омикрон в большинстве случаев вызывает более легкое течение заболевания, но смертельные исходы тоже возможны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эпидемиологическая карта Литвы окрашивается в черный цвет: в других зонах только три муниципалитета

За минувшие сутки в Литве было выявлено 719 новых случаев...

TOP новостей

С сегодняшнего дня вступают в силу дополнительные санкции в отношение транзита в Калининград

С 10 июля вступает в силу запрет на ввоз цемента, спирта и...

Туристы из Германии отменяют отпуск в Литве: боятся войны

Туристы из Германии побаиваются ехать отдыхать в...

Живущие в Сувалкском коридоре литовцы: если что, мы тут ближе всех, нас бы и схватили первыми

Президент Гитанас Науседа обсуждает с президентом...

По мере роста числа заражений предлагают начать соблюдать ограничения самостоятельно: ношение масок точно не усугубит ситуацию

Приближается новая волна COVID-19. Причина тому — два новых...

Каспарас Урбонайтис. Успехи омикрона и наши проблемы

Еще в прошлом году омикрон научился заражать людей...