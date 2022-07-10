Каспарас Урбонайтис. Успехи омикрона и наши проблемы

Уже зимой появились сообщения ученых о том, что эффективность всех прививок от КОВИДа, относительно омикрона, значительно ниже, чем от альфы, беты, дельты или уханьского штамма. К сожалению, к лету эти данные лишь подтвердились.

Так ученые из США и Канады, используя новый аналитический метод, определяющий количество нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, выяснили, что высокий уровень нейтрализующих антител после вакцинации или болезни поддерживается на протяжении лишь четырех месяцев. При этом антитела нейтрализуют многие штаммы коронавируса, но не омикрон.

Исследователи обнаружили, что нейтрализующие антитела активны от трех до четырех месяцев, а затем их уровень падает примерно на 70%, независимо от того, болел человек или был вакцинирован. Гибридный иммунитет, полученный и от перенесенной инфекции, и от вакцинации, сначала вызывал более высокие уровни антител, но через четыре месяца они также значительно снижались.

Инфекция и/или вакцинация, по данным ученых, обеспечивает хорошую защиту от всех штаммов... кроме омикрона и, особенно, его сублиний - ВА.4 и ВА.5. А ведь именно этот штамм и эти сублинии сейчас распространены в Европе.

Новые сублинии омикрона избегают действия нейтрализующих антител, то есть, по сути, действия прививок. И это еще одна плохая новость для нас.

Ученые из США и Гонконга доказали, что новые сублинии BA.4 и ВА.5 штамма омикрон в 4,2 раза более устойчивы к нейтрализующим антителам привитых и переболевших людей. На эти сублинии, несущие дополнительные мутации в S-белке, хуже действуют не только вакцины, но и лекарственные препараты против коронавирусной инфекции.

В США на долю BA.4 и ВА.5 приходится уже более 50% новых случаев заболеваний COVID-19. Аналогичная ситуация и в Великобритании, где сублинии BA.4 и ВА.5 успешно и весьма быстро вытесняют другие, менее заразные, варианты вируса.

Все это говорит о том, что есть большая вероятность повторных заражений у уже переболевших КОВИДом, а также о высоком риске заболеть COVID-19 у привитых.

При этом ученые считают, что прививки по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелого протекания заболевания. Но если не будут проведена модернизация вакцин с учетов неизбежных новых мутаций коронавируса, то ситуация может измениться в худшую сторону. Мы можем вернуться фактически к началу эпидемии. И хотя омикрон в большинстве случаев вызывает более легкое течение заболевания, но смертельные исходы тоже возможны.