Каспарас Урбонайтис. Самокатная проблема

Все дело в том, что электросамокат создает у «водителя» иллюзию безопасности и легкости. Легко соскочить – земля рядом – это не то, что падать с велосипеда. Легко разогнаться с ветерком – нужно лишь прибавить «газку», а не крутить педали, напрягая мышцы. Да и мозг «водителя» самоката прибывает в опасной иллюзии «минимального движения». Ведь мышцы самокатчика поддерживают лишь горизонтальное положение, т.е. глубинные структуры мозга «полагают», что тело находится в покое, «стоит на одном месте», а не несется по тротуарам на бесшумном самокате, угрожая здоровью прохожих.

Все это очень похоже на иллюзии водителя автомобиля первого-второго года вождения, когда можно развалиться на сиденье, «втопить гашетку в пол», включить погромче музыку и слегка придерживая руль нестись по дороге… до первой аварии, крутого поворота, дерева или кювета.

И это несмотря на длительное обучение, сданный в госпредприятии "Регитра" экзамен и много часов езды с инструктором.

А ведь первое, что узнает будущий водитель в автошколе – это то, что машина является транспортным средством повышенной опасности, а так же то, что все, включая пешеходов, – равноправные участники дорожного движения. Но ответственность за дорожное происшествие лежит на том, кто управляет средством повышенной опасности. Т.е. на водителе автомобиля.

Но ведь с электросамокатом все то же самое. Есть транспортное средство. Есть скорость, инерция, масса – все это увеличивает силу удара при столкновении и приводит к травмам, а то и смерти. Вот только самокатчикам об этом никто не рассказал, не объяснил, а собственных мозгов, чтобы понять это, не хватает.

А значит, необходимы дополнения в законы, регулирующие передвижения по дорогам и тротуарам, с учетом появившихся самодвижущихся средств – электросамокатов и пр.

А это значит, что человек, управляющий электросамокатом, должен быть законодательно отнесен к водителям потенциально опасных транспортных средств и на него должна быть возложена ответственность за столкновение с пешеходом на тротуаре. Ответственность и материальная, и уголовная. И самокатчик должен быть проинформирован об этой ответственности.

И это значит, что скорость электросамокатов и иных самодвижущихся по тротуарам средств должна быть технически ограничена изготовителем на заводе до 10-15 км/ч. И это тоже должно быть прописано на законодательном уровне, а до тех пор должен быть запрещен ввоз в страну, продажа и эксплуатация скоростных электросамокатов.

И это значит, что производитель должен снабдить самокат постоянным звуковым сигналом при передвижении. Пусть он будет не очень громким, мелодичным, но он должен постоянно, в автоматическом режиме при движении самоката предупреждать пешеходов о своем приближении. Как колокольчик, звенящий под дугой у повозки, запряженной парой лошадей.

Управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а так же повлекшее травмы или смерть пешехода, должны наказываться не только материально или уголовно, но и конфискацией электросамоката.

И все это должно быть прописано в законе, доведено до сведения производителей, продавцов и покупателей. И тогда травм и смертей от столкновений станет на порядок меньше.