Любопытно с этой позиции посмотреть на новое положение, согласно которому с 1 января 2022 года все зарплаты в Литве будут переводить на банковские счета работников.

Легенда гласит:

"Такие поправки внесены для того, чтобы можно было снизить "тень" и защитить права работников. ГИТ получает немало жалоб в связи с тем, что работники подписываются в получении одной суммы, а на деле наличными им выплачивают меньше денег. Когда речь идет о наличном расчете, в таких случаях защитить права работников сложно, нелегко доказать, что работодатель выплатил им не все деньги. Новый порядок поможет избежать таких нарушений." Так сказал представитель ГИТ Шарунас Орлавичюс.

Но эта легенда не выдерживает никакой критики. Возможно, уважаемый господин Орлавичюс не в курсе, но любому работодателю хорошо известно, что если работодатель на бумаге указывает больше, чем выплачивает работнику, то ему приходится платить и больше налогов на эту "нарисованную" зарплату.

Может быть там, где тратят чужие деньги, деньги бюджета, т.е. деньги налогоплательщиков, так действительно поступают. Но там, где действуют законы рынка подобное поведение работодателя просто абсурдно. Бизнесмены народ не глупый и лишних налогов платить не будут. Так зачем им писать на бумаге больше и платить больше налогов?

Впрочем, чиновников тоже не стоит считать дураками. Чтобы пристроиться на теплое чиновничье место надо иметь определенный склад ума. А значит, смысл в этом нововведении все же есть. И он прост как дважды два – государство хочет контролировать каждый цент в карманах жителей. Хорошо хоть не каждый вздох. Пока.

Особую благодарность чиновникам, придумавшим это нововведение должны испытывать жители деревень Литвы. Ведь в каждой деревне, буквально в каждом деревенском дворе стоит банкомат. Да и на сельских ярмарках не протолкнуться от терминалов, которые принимают оплату по карточкам.

Неужели дела обстоят иначе? Неужели жителю деревни, чтобы положить в карман наличные центы и евро придется теперь ездить в город, тратить деньги и время на бензин или автобус? Неужели чиновники решили еще сильнее усложнить жителям деревень жизнь? А то она им, вероятно, кажется медом, и они в деревнях как сыр в масле катаются.

Может чиновникам стоит на денек оторваться от насиженного кресла и съездить в ближайшую, а лучше в дальнюю деревню. И узнать у жителей этой деревни, как они относятся к данному нововведению.

Вот только один совет – не приезжайте без телохранителей. Крестьяне народ простой и их любовь к инициативам чиновников может оказаться весьма горячей и пылкой.

Другим бенефициаром данного законопроекта является банк. Точнее все банки, работающие в Литве. Ведь с каждой операции по карте, банк берет с человека мзду. И не маленькую.

Попробуйте снять в банкомате зарплату, и вы увидите, как она уменьшилась на десяток-другой евро. И с каждой покупки в магазине, несколько центов уходит в пользу банка, если платить с карты.

Раньше у жителей была альтернатива. Зарплата наличными уменьшала доходы банков и сохраняла деньги работникам. Теперь эту лавочку прикрыли. Теперь, если вы захотите что-то купить, оплатить, то вам придется поделиться с банком.

Конечно, банки, работающие в Литве, являются самыми уязвимыми категориями. Они, видимо, еле выживают, по сравнению с фермерами, сельскими жителями, мелкими бизнесами или пенсионерами. А, значит, их надо поддержать.

Похоже, что кто-то берет пример с восточных соседей, поддерживающих приближенных олигархов в ущерб всем остальным жителям.

Что касается "тени", то есть старый и испытанный во многих странах способ – снизить налоги. И бизнес, и жители в подавляющем большинстве хотят жить по закону, быть законопослушными и их уход в "тень" не более чем реакция на чрезмерные налоги и низкие доходы. Иными словами – тень – это средство жителей и бизнеса бороться с бедностью. И странно за это желание осуждать изначально законопослушных граждан. Проще снизить налоговое бремя и тогда бороться с тенью не придется. Людям будет проще заплатить, чем оглядываться с опаской по сторонам.