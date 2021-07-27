Каспарас Урбонайтис. Презумпция виновности. Тенденции законотворчества

Примером такого закона, близкого к идеалу, являются правила дорожного движения, которые предоставляют всем право равного и безопасного передвижения по дорогам.

Для контроля соблюдения этого закона, например, скоростного режима, на дорогах устанавливают камеры. В результате, нарушители получают штраф, а законопослушные водители не испытывают каких-либо неудобств и могут даже не заметить направленный на них радар.

Таким образом соблюдается и принцип регулирования и принцип презумпции невиновности.

К сожалению, далеко не все законы и контроль их исполнения столь же хорошо продуманы.

И самый очевидный пример – введение SDK-кодов в Regitra.

Пытаясь поймать несколько нарушителей, неплательщиков налогов, закон создал проблемы огромному количеству законопослушных граждан. Ведь если раньше продавец и покупатель тратили на посещение Regitra максимум минут сорок, то теперь эта процедура затягивается на несколько часов.

За что же законодатель наказал законопослушных продавцов и покупателей? Почему, принимая закон, был проигнорирован принцип презумпции невиновности?

У каждого продавца и покупателя есть личный код, у каждой машины есть номер кузова и двигателя. Сопоставить одно с другим не составляет никакой технической проблемы для программного обеспечения. Так зачем понадобился дополнительный код? Чтоб людям «жизнь медом не казалась»?

Странный способ наводить порядок.

Репрессивная к законопослушным жителям тенденция законотворчества наблюдается уже не первый год.

«Обкатывать» ее начали еще в 2015 году на так называемых бизнес-иммигрантах – иностранцах, получивших право проживания в Литве на основании создания бизнеса.

Тогда, более 5-ти лет назад, после скандального происшествия в миграционной службе, с подачи консерваторов, был принят закон «о трех работниках», позже превратившийся в закон про «2ВДУ» (обязательный найм литовских граждан с фондом заработной платы не менее двух средних зарплат).

Нанес ли этот закон удар по нечистым на руку сотрудникам миграционной службы? Неизвестно. Стало ли меньше «липовых» бизнес-иммигрантов? Большой вопрос.

Но то, что от этого закона пострадали тысячи законопослушных иностранцев, создавших в Литве предприятия и рабочие места – факт.

Факт, что данный репрессивный закон фактически заблокировал поступление небольших инвестиций и открытие новых предприятий иностранцами в Литве. А, значит, вместо создания рабочих мест, в реальности, сократил их количество. Причем на много лет вперед. И, таким образом, репрессивный закон, направленный на иностранцев, косвенным образом негативно сказался на каждом литовце, на каждом жителе страны. Конечно кроме законодателей – они свою зарплату получали и получают из бюджета, из налогов жителей и бизнеса, исправно и в полном объеме.

Последняя капля?

Если бы подобный закон был единичным исключением, то не стоило бы, наверно, писать этот текст. Но проблема в том, что аналогичные законы появляются регулярно. Они уже стали тенденцией законотворчества. И не только в Литве.

Такая законотворческая практика больше свойственна всевозможным тоталитарным странам, коих и в истории 20-го века, и в 21-м веке, к сожалению, было (и есть) предостаточно.

Тем удивительнее видеть, как мода на создание репрессивных законов проникает в Европу. Взять хотя бы совершенно свежее решение Европарламента о фактической отмене тайны частной переписки для всех жителей скопом - the ePrivacy Derogation. Т.е. для того, чтобы поймать парочку педофилов, наркодилеров, шпионов или террористов, государства теперь получат право читать частные письма и сообщения любого жителя Европы.

Ну чем не аналог люстрации писем в СССР или системы СОРМ в современной России?

Презумпция невиновности? Тайна частной жизни? Нет, не слышали…

Насколько ближе теперь мы стали к «монитору Полиции Мыслей» из Оруэлловского «1984»? Разве с таких стран надо брать пример демократиям 21-го века?

Из «пушки по воробьям» или по нам?

Есть такая пословица «За мухой не с обухом, за комаром не с топором», которая говорит о том, что не стоит пытаться прихлопнуть муху обухом, а комара - топором, поскольку разрушения будут значительно больше, чем полученная польза.

Проблема в том, что об этой народной мудрости знают, видимо, не все. В результате появляются законы, которые берут на себя полицейские функции и, пытаясь «прихлопнуть» небольшое количество преступников, создают проблемы огромному количеству законопослушных жителей.

За что же вы наказываете нормальных людей?

Рассматривать понятие «государство», как часть суши или сакральную последовательность букв в 21-м веке является атавизмом. Государство – это люди, которые населяют некоторую территорию, и управление которой они временно поручили наемным менеджерам. И эти люди, жители, которые и есть сама суть государства, скинулись (и скидываются ежемесячно) своими налогами правоохранительным органам, полиции. Скинулись для того, чтобы полиция ловила преступников, располагая специальным законом – уголовным кодексом. Остальные же законы должны создавать не трудности и проблемы для законопослушных жителей, а, наоборот, делать их жизнь проще и удобнее.

Почему бы, вместо законодательных запретов, для регулирования жизни не использовать разрешения? Ведь если на светофоре все время будет гореть красный свет, то движение жизни остановится.

Регулировать жизнь гораздо разумнее и безопаснее путем разрешений и ловлей отдельных нарушителей, а не бетонными заборами и минными полями «для всех».

Для поимки преступников достаточно работы специально уполномоченных служб (полиции, прокуратуры, миграционной и налоговой службы) и специальных законов – уголовного и уголовно-процессуального кодекса. Это как с камерами на дорогах. Они ловят только лихачей. Ловят исправно. А дисциплинированные водители их даже не замечают.

Поэтому для «поимки» перекупщиков не нужен SDK-код. Нужна грамотная работа налоговой службы. У каждого продавца есть мобильный телефон, личный код и множество других идентификационных признаков. Аналогично и у машины есть VIN, госномер, номер кузова, двигателя. И связать, сопоставить идентификаторы продавца и машины не составляет никакой проблемы для компьютерного ПО. А значит и нет никакой нужды в SDK-коде, который создает проблемы для законопослушных жителей.

Аналогичные механизмы в изобилии есть и у миграционной службы для выяснения местонахождения бизнес-иммигранта и функционирования его бизнеса. Без дополнительных обременений в виде «трех работников» или «двух средних зарплат».

Закон должен поощрять законопослушных людей, а не усложнять им жизнь и не наказывать их без вины.

Кроме этого, есть и другие способы регулирования и стимулирования законопослушности: разрешения, поощрения, снижение налогов. Но почему-то эти варианты никогда не приходят в голову законодателям.