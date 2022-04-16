Каспарас Урбонайтис. Последняя империя, которая не станет исключением

Именно так, с приписок, лжи, обмана, зарегулированности и всевластия чиновников начинался распад всех империй в истории – от империи ацтеков до империи османов.
О воровстве и самоуправстве чиновников, о двоемыслии и лжи в Российской империи на протяжении последних 150-ти лет не писал лишь самый ленивый или верноподданный писатель.
Современные кремлевские власти "спинным мозгом" чувствуя неминуемый распад, как мантру, повторяли фразу "не раскачивайте лодку", подавляя инакомыслие, оппозицию и уничтожая (в том числе физически) политических противников. Но что же это за "лодка" такая, если ее так легко «раскачать» даже блогерам?
Все империи в истории человечества закончились распадом. Не станет исключением и Российская империя.
Некоторые лидеры демократических западных стран опасаются распада России, не смотря на то, что в действительности этот распад продолжается уже много лет.
И если создание Российской империи началось с разрушения демократии Великого Новгорода и захвата Казани при Иване Грозном, то распад тоже начался довольно давно – с продажи Аляски. Империя начала терять управляемость и вынуждено рассталась со значительной частью земель.
После этого, в начале 20-го века, Российская империя потеряла территории Польши и Финляндии. И, не смотря на то, что империя, переименованная в СССР, в результате зимней войны завоевала обратно часть Финляндии и по итогам Второй Мировой войны поставила в вассальную зависимость часть восточноевропейских стран, распад империи был предрешен. И после 1991 года Российская империя начала окончательно рассыпаться, потеряв свое влияние на бывших подконтрольных территориях Восточной Европы и фактически одновременно лишившись 14-ти бывших республик СССР.
Временно, в результате двух чеченских войн, распад был приостановлен. Кавказские республики, Ичкерия, Зауралье и Татарстан затаились и приостановили свой выход из состава империи.
Но, начав войну в Украине, Россия своими собственными руками ускорила процесс распада. И теперь это лишь вопрос времени, причем, по меркам истории, ближайшего, когда процесс завершится окончательно.
Противиться этому, потакая имперским амбициям, нерационально. Бояться распада – неразумно. Все империи в истории распадались с той же очевидностью и закономерностью, с которой происходит смена времен года.
Все империи в истории человечества закончились одинаково – они прекратили свое имперское существование. Это произошло и с Римской империей, и с Британской, и с Испанской, и с Австро-Венгерской, и с Османской, и со всеми остальными.
К концу 20-го века на планете осталась лишь одна империя – Российская, переименованная сначала в СССР, а потом в Российскую Федерацию. Но конец и этой империи, точно так же как и всех предыдущих, предрешен.
Россию даже не придется изгонять из ООН и совета безопасности, отбирать у нее право вето в Совбезе ООН – этот вопрос решиться сам по себе в результате исчезновения самого государства.
Стоит ли бояться распада?
Основным страхом политиков является появление на осколках империи десятка новых государств с непредсказуемой пока политикой.
Но дело в том, что каждое из этих государств окажется слабее породившей их империи. Слабее и в военном, и в экономическом, и в политическом смысле. А это значит, что решить мирным экономическим путем все возникающие вопросы отдельно с каждым новым государством будет легче, чем с предшествовавшей им империи. Ценой вопроса будет лишь увеличение количества посольств.
Ради сохранения своей власти, а может и ради восстановления экономики региона, десятку новых правительств, возникших на территории бывшей России, потребуются деньги. И в обмен на инвестиции, эти новые страны легко пойдут на большие и малые "нюрнбергские" процессы, на "планы маршалла", на демилитаризацию и отказ от ядерного оружия просто потому, что это расходные части бюджета, съедающие огромные средства и не приносящие в современном мире никаких выгод.
Последняя империя доживает свои последние дни, месяцы, годы. И в это к лучшему. И для жителей Европы, и для жителей самой империи, и для всего населения планеты в целом.
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