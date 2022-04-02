Каспарас Урбонайтис. Оказывается, можно…

А ведь еще недавно, все было иначе. Парламентарии и литовское законодательство стеной стояли на пути каждого иностранца, будь то наемный работник или иностранный бизнесмен, пытающийся открыть свое дело в Литве и получить право временного проживания.

Сейчас украинцам, бежавшим от войны, гуманитарный ВНЖ с правом найма открывают даже при отсутствии загранпаспорта. Оказывается, можно! Оказывается, что килограммы бумаг, справок, письменных обещаний и бизнес-планов, которые требовал закон, Биржа труда и Миграционная служба с иностранного бизнесмена или литовского работодателя в реальности не нужны!

Оказывается, что те украинцы, в том числе и бизнес-иммигранты, которых еще недавно Миграционная служба выгоняла из страны в пандемию, теперь могут без каких либо бумаг и ежемесячных выплат двух средних зарплат работникам, получить гуманитарный ВНЖ.

Проблемы найма иностранных работников литовским бизнесом существовали давно. Литовский работодатель вынужден был каждый раз унизительно доказывать чиновнику Биржи труда, что такой работник ему нужен, что альтернативы на местном рынке труда нет. Работодатель тратил на это время, обивал пороги и ожидал одобрения месяцами. Ибо если чиновник есть, то он должен показать свою власть. Или хотя бы заполнить никому не нужные бумажки.

И тут вдруг, в один миг все изменилось. Оказалось, что нет никаких проблем нанять иностранца, и что все многолетние чиновничьи требования были просто взяты из воздуха, произвольно. Лишь бы оправдать существование чиновника. Ну и законодателя, конечно.

А поскольку гуманитарный ВНЖ не запрещает создавать свой бизнес в Литве, то такими же выдуманными и чрезмерными оказываются и требования к иностранным бизнесменам – платить работникам вновь открываемого предприятия две средних зарплаты 6 месяцев до подачи документов на ВНЖ и далее, фактически, еще как минимум 6 лет. Независимо от успеха, оборотов и потребностей бизнеса в работниках. Оказывается, что украинец с гуманитарным ВНЖ, в отличии от беларуса или россиянина, да и того же украинца всего лишь месяц назад, может не нанимать в свой бизнес граждан Литвы с выплатой «не менее двух средних заработных плат».

Оказывается, что статья 45.1. закона о правовом положении иностранцев в Литве была изменена в 2015 году на самом деле не для того, чтобы улучшить экономическое положение в стране и создать рабочие места, а лишь с целью «не пущать». Что, собственно, и требовалось доказать.

Оказывается, что «отнимающие места иностранцы», «фиктивные фирмы» и «жадные бизнесмены» были лишь плодом воспаленного воображения популистов и националистов, но никак не были на пользу экономике или жителям Литвы.

Оказывается, что то, что много лет было «нельзя» и «невозможно», по мнению консерваторов в 2014-2016 году, в одночасье стало допустимым и возможным.

Сколько на этом популизме и национализме потеряла экономика Литвы и каждый ее житель, страшно даже представить. Ведь все эти иностранные работники и бизнесмены, которых литовские законодатели не пустили в Литву, не создали здесь товаров и услуг, не пополнили бюджет своими налогами, не приобрели товары, не наняли необходимых сотрудников и не выплатили им реальные рыночные зарплаты. Эти деньги, работа, производство, налоги, рабочие места просто прошли мимо Литвы, улучшив экономику Польши, Словении, Греции и десятков других стран Евросоюза и мира.

Национализм и популизм властей всегда весьма дорого обходится своим собственным гражданам.

Остается надеяться, что все высосанные из националистического пальца препоны, стоящие на пути литовских предпринимателей в вопросе найма иностранных работников, а также стоящие на пути иностранных бизнесменов, желающих открыть бизнес в Литве и получить право на проживание, будут отменены так же, как это было сделано сейчас для украинских граждан. Бегство работников и бизнесменов из Беларуси и России в Литву надо поощрять, а не выстраивать на их пути препоны и шлагбаумы. Смягчение миграционной политики для любых категорий иностранцев уменьшит материальные и интеллектуальные ресурсы стран-агрессоров, а значит, будет способствовать укреплению Украины и принесет пользу Литве.