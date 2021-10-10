Только за последние год-два были введены дополнительные платежи при регистрации автомобиля, обложены данью любые покупки из третьих стран (при этом сумма, накручиваемая на покупку, подчас дороже самой покупки). Теперь планируется обложить дополнительными налогами подарки, а еще самозанятых, а еще дизели, а еще, еще, еще… Короче, ни один житель не уйдет от необходимости уплаты новой дани, придуманной законотворцами.

Депутатам и правительству, наверно кажется, ну что такое 10, 100 или 1000 евро. Они в месяц получают в 5 раз больше, чем средняя зарплата в стране. А большая зарплата, видимо, порождает законотворческий зуд.

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А тем временем значительная часть жителей Литвы живет на минималку, а то и меньше. Но законодатели решают пополнить бюджет, обложив тех, кто считает каждый цент, дополнительными сборами, вместо того, чтобы хоть как-то привести свою зарплату в приличный вид, соответствующий положению их избирателей или работодателей-налогоплательщиков.

Почему депутаты, правительство или чиновники фактически сами назначают себе зарплату? Почему бы налогоплательщикам и избирателям не утверждать зарплату депутатов и чиновников на референдуме? Ведь это логично. Если ты депутат, слуга народа, то зарплату тебе должен назначать народ. Впрочем, если ты чиновник, то твой работодатель – налогоплательщик. А кому же, как не работодателю назначать зарплату наемному менеджеру - чиновнику?

Впрочем, можно еще проще. Если ты – депутат, т.е. народный избранник, то и зарплата твоя должна соответствовать средней зарплате твоих избирателей. Например, средней зарплате по стране. И без дополнительных «канцелярских», «топливных» и прочих доплат.

Хочешь получать больше – сделай так, чтобы богател твой избиратель, чтобы росла средняя зарплата. Тогда и у тебя, избранника, вырастет.

Аналогично и с правительством. Ведь управлять можно так, чтобы люди беднели, и средняя зарплата уменьшалась. А можно – наоборот - руководить так, чтобы налогоплательщики становились богаче.

А богатеют люди не тогда, когда законодатели придумывают новые налоги и платежи, а тогда когда они снижают и даже отменяют их.

И если зарплата депутата или чиновника будет равна средней по стране, то это положение будет стимулировать их усилия в сторону снижения налогов, потому как если налогов меньше, то народ богаче – средняя зарплата растет, причем у всех – и у жителей, и у депутатов с чиновниками.

Таким образом, назначение зарплат чиновникам, депутатам и правительству на референдуме или приравнивание ее к средней зарплате по стране – это прекрасный постоянный способ обратной связи с налогоплательщиками, с избирателями.

Но пока реальность совершенно иная.

Как Вы думаете, сколько раз Вы платите государству налог?

Давайте посчитаем…

Итак. Вы работаете целый месяц и, в конце концов, получаете заработанные деньги. Но… прежде чем вы их получите, ваш работодатель из вашей зарплаты перечислит в СОДРУ и больничную кассу сумму, почти равную половине того, что вы получите на руки. Стоят этих денег те медицинские услуги, которые вы получили в этот месяц? Какая сумма уйдет с вашей зарплаты в больничную кассу за год, за десять лет? Может вы нашли бы лучший способ распорядиться этими деньгами? Смогли бы сами отложить их на черный день или на лечение? И потребуется ли вам на лечение столь большая сумма, если вы следите за своим здоровьем и занимаетесь его профилактикой?

А сколько набежит в СОДРУ? И сколько в итоге из этих денег вернется к вам на пенсии? Пример соседей-пенсионеров, считающих каждый цент, не очень убеждает в том, что СОДРА также щедро будет платить вам пенсию, как взимает с вас ежемесячный платеж в свою пользу.

Разумеется, на этом не заканчиваются взимаемые с вас налоги. Далее следует подоходный налог – примерно пятая часть того, что вы все-таки получите на руки.

Наконец, расставшись с суммой, почти равной полученным на руки деньгам, вы грустно вздыхаете и идете в магазин, чтобы купить продукты на ужин. И думаете, что ваши платежи в бюджет закончились. Но не тут-то было.

Пятую часть стоимости каждой вашей покупки составляет еще один налог – PVM, который магазин перечислит в бюджет. Но заплатите его вы, после того, что уже заплатили государству ранее. И так будет при каждом посещении любого магазина. А вы то надеялись, что расплатились сполна, получая зарплату.

В итоге, на каждые 100 евро в вашем кармане приходится примерно 100 евро совокупно взятых с вас налогов. Такое вот равенство.

Впрочем, если вы вдруг решите заправить машину, купить алкоголь, сигареты или иной товар, облагаемый пошлинами и акцизами, то баланс налоги-наличные сместится в сторону налогов еще сильнее. Причем весьма основательно. Впрочем… какой уж тут баланс. Даже барину отдавали десятину, а не половину. В Османской империи платили в казну лишь десятую долю прибыли. Да и в древней Иудее – тоже.

Но то в древности, а сегодняшние реалии иные.

Впрочем, и это еще не все. От случая к случаю, но совершенно неизбежно, жители попадают на всевозможные дополнительные мелочные поборы, например, за каждую бумажку в Регистру Центрас или в Регитре. За каждый вздох жителя.

При этом законодатель, выдумывая новую дань, почему-то оперирует понятием «с этого бюджет недополучает». А с какой стати, собственно, бюджет должен «с этого» чего-то получать? И почему бы бюджету не сэкономить на зарплатах самих законотворцев и чиновников? Ведь платя им большие зарплаты бюджет явно «недополучает» и даже теряет. И какие есть основания у бюджета получать тот или иной платеж, облагать фискальным платежом то или иное движение, вздох или доход жителя?

Ведь налоги – это не дань. Мы, вроде, в 21-м веке живем, а не в Средневековье под игом кочевников. Налоги в 21-м веке - это оплата за услуги: образование, здравоохранение, безопасность (полиция, армия, спецслужбы), администрирование (самоуправления, правительство, президентура и т.д.), инфраструктуру (дороги, благоустройство и пр.).

Соответствует ли качество и количество услуг произведенной вами оплате?

Или дороговато выходит?

Богатство страны – это не размер бюджета, а богатство ее жителей. Именно жители создают и сберегают совокупное богатство Литвы. Бюджет только тратит. И не всегда разумно.

А значит, для развития экономики, снижения цен и повышения благосостояния жителей страны нужно снижать налоги и отменять всевозможные дополнительные мелочные платежи в бюджет. Начнем с PVM? Снизим до 10%?