Карантин по омикрону: как не допустить новой "волны"?

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Главным событием 2021 года, как и года прошлого, остается коронавирусная пандемия. Поэтому, подводя итоги года, и глядя в будущее, имеет смысл уделить этому вопросу пристальное внимание.
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
© DELFI / Andrius Ufartas

Непосредственно перед Новым Годом в Европе получил распространение новый штамм коронавируса – омикрон. Судя по динамике распространения омикрона в мире, в ближайшее время именно этот штамм станет доминирующим и в Литве.

Что мы на сегодняшний день знаем об этом штамме, и какие выводы должны сделать?

Ученые и врачи сравнивают заразность омикрона с заразностью такого заболевания, как корь. Мы сейчас редко сталкиваемся со вспышками кори по той причине, что большинство людей получили прививку от этого заболевания на втором году жизни, а это затрудняет циркуляцию вируса кори в популяции.

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Тем не менее, иногда вспышки кори случаются. Как правило, они происходят среди студентов, потому что постпрививочный иммунитет уже ослаб, а скученность и количество контактов между студентами велико.

Почему же мы так редко слышим об этом довольно тяжелом и коварном заболевании? Все дело в том, что как только корь диагностируется у одного из студентов, все, кто мог с ним потенциально контактировать, отправляются на карантин. Иногда целыми общежитиями, группами, курсами и даже университетами.

И если омикрон, как утверждают ученые, столь же заразен, как и корь, то разумным решением было бы объявление в стране карантина. Особенно если учесть активное распространение вируса среди учащихся, значительное количество непривитых жителей и особенности нового штамма, позволяющие ему в значительной мере уклоняться от поствакцинального иммунитета.

Суть карантина – ограничение контактов. Нет контактов – вирусу некого заражать – эпидемия прекращается.

Согласно математическим моделям, эпидемия останавливается при четырехкратном и более уменьшении контактов. Т.е. до 25% от доэпидемического количества.

Немецкие ученые из Max Planck Institute подсчитали, что уже один только запрет на массовые мероприятия уменьшает количество контактов на 10-40 процентов. А если при этом карантин объявляется в школах и университетах, то есть все шансы остановить рост заболеваемости без введения локдауна на предприятиях, организациях и в малом бизнесе.

Немецкие ученые считают, что отмена массовых мероприятий плюс карантин в учебных заведениях позволят достичь в стране такой ситуации, когда количество заболевших расти не будет – один инфицированный человек сможет заразить только одного человека.

Ученые из Max Planck Institute считают, что тактика тестирования и изоляции людей с положительными тестами на КОВИД эффективна только в том случае, если каждый день количество инфицированных будет не больше 85 человек на 1 миллион населения. Т.е. менее 9 человек на 100 тысяч. А в Литве инфицированных намного больше.

Значит, следуя логике немецких ученых, тестирование и изоляция, являясь безусловно правильной мерой, остановить эпидемию не смогут. И остается лишь один путь не допустить "волны" омикрона – карантин.

Немецкие ученые считают, что месячный жесткий локдаун, наподобие того, который был в Литве в начале эпидемии, позволит уменьшить количество вновь инфицированных до таких цифр, когда эпидемиологические службы смогут справляться с отслеживанием, изоляцией и тестированием контактов.

Выход из такого месячного локдауна, по мнению ученых, должен быть плавным. Применительно к Литве, с учетом состояния экономики, политики правительства и настроения жителей, постепенный выход из месячного локдауна должен, по всей видимости, означать, что в первую очередь из локдауна выходит бизнес, затем школы и университеты, и в последнюю очередь разрешаются массовые мероприятия.

При этом по расчетам немецких ученых, если карантин в школах, университетах и относительно массовых мероприятий будет продолжаться достаточно долго, то есть шанс, что новых локдаунов и радикальных мер не потребуется.

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