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Какова цена отказа от прививки против коронавируса? Для самого непривитого, конечно, высокий шанс заражения и, даже после заболевания перенесенного в легкой форме, длительных проблем со здоровьем и психикой, ну и, конечно, риск тяжелого течения заболевания, попадания в реанимацию и смерти.
Какова цена отказа от прививки против коронавируса?
© DELFI / Josvydas Elinskas

Но есть цена и для окружающих. И дело не только в том, сколько людей заразит вокруг себя инфицированный антипрививочник. Цена отказа от прививки – это задержки для всех с приездом Скорой помощи, что уже наблюдается в Каунасе. Цена отказа - это проблемы с получением любой медицинской помощи для каждого жителя Литвы, потому что ресурсы литовской медицины и силы литовских врачей имеют ограниченный ресурс, а два года работы в условиях эпидемического цейтнота не прибавили врачам и медсестрам ни сил, ни здоровья.

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Цена отказа от прививки – это заболевшие дети. Уже сейчас в школах Литвы насчитывается несколько сотен очагов коронавируса, а школьники оказываются с тяжелым течением КОВИДа в реанимации.

Конечно, основная «заслуга» в возникновении этих очагов лежит на чиновниках от образования, которые всеми силами сопротивлялись и сопротивляются дистанционному обучению, хотя раньше они спокойно объявляли в школах карантин во время значительно менее опасных эпидемий гриппа. А сейчас они же почему-то согнали детей в школу во время коронавирусной пандемии. Но инфекцию-то принесли не чиновники, а те, кто отказывается прививать себя или своих детей. И это решение еще аукнется заболевшим детям - и снижением успеваемости, и покореженным здоровьем. Ведь большинство пациентов, перенесших КОВИД даже в легкой форме, имеют многомесячные последствия, значительно ухудшающие качество жизни: болевые синдромы, неврологические и психологические проблемы.

Но если отказ от прививки в начале 2021 года еще можно было хоть как-то объяснить новизной препаратов, малым количеством применений и т.д., то к осени, после того как были привиты сотни миллионов людей во всем мире, и вакцины прошли всевозможные проверки, отказ прививаться выглядит странно.

А значит нужно продолжать объяснять, что к чему.

Начнем с вопроса…

Разве "КОВИД" - это не разновидность гриппа?

Коронавирусная инфекция "похожа" на грипп только с той точки зрения, что это тоже вирусная воздушно-капельная инфекция, как, например, корь, натуральная оспа, ветрянка и т.д. Но считать КОВИД «обычной простудой», как минимум, опрометчиво. КОВИД в несколько раз смертельней и опасней, чем грипп. Впрочем, и грипп весьма не безобидное заболевание. Каждый год из-за гриппа на Земле умирает более полумиллиона человек.

По своей смертоносности коронавирус уже обогнал даже самый опасный штамм гриппа – «испанку». И это произошло несмотря на все достижения современной медицины, которых не было сто лет назад. И сейчас в США за два года от КОВИДа уже погибло больше людей, чем за всю многолетнюю эпидемию «испанки».

Почему привитые менее заразны, чем непривитые?

Прививка помогает иммунитету раньше распознать коронавирус и начать с ним бороться. В итоге, вирус не может активно размножиться в привитом человеке и довольно быстро погибает. Из-за этого привитой человек, даже если заразится, будет выделять вирус в меньшем количестве «штук» (вирусных единиц) и меньшее количество дней. Поэтому привитой человек, заразившийся коронавирусом, значительно менее опасен для окружающих, чем непривитой.

Что же касается самого привитого человека, то прививка в значительной мере снижает риск заболеть КОВИДом и на порядок снижает риск смерти. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на статистику последних недель, где в среднем из 11 погибших от КОВИДа 10 непривитых и 1 привитой. А поскольку привитых и непривитых в Литве примерно поровну, то становится очевидным, что риск смерти для непривитых в 10 раз выше.

Почему в Литве не допущены до применения российские вакцины?

Российские вакцины не допущены в Литве к применению, потому что их создание, клинические испытания и производство вызывает множество вопросов. А на них российская сторона не желает давать исчерпывающие честные ответы. И это значит, к сожалению, что нет достаточной гарантии безопасности и эффективности российских вакцин от коронавируса.

По сути, Литве и другим европейским странам предлагается «поверить на слово» производителям и продавцам российских вакцин. А зачем нужно верить кому-то «на слово», если буквально рядом есть другой производитель и продавец, готовый предоставить все интересующие материалы, все необходимые данные, провести любые проверки, чтобы убедить покупателя в безопасности и эффективности своих вакцин.

Это примерно как два продавца машин – один предлагает купить машину «не глядя», даже не открыв для осмотра двери гаража, а другой пригоняет автомобиль на тот сервис, который выбрал покупатель и разрешает провести полный осмотр и проверку машины до покупки.

Стали бы вы покупать себе автомобиль «не глядя» или предпочли бы проверку? Ну, вот и Литва, вместе с другими странами ЕС, предпочитает сначала проверить товар, а уж потом принимать решение о покупке.

Зачем мне прививаться?

1. Чтобы не умереть от КОВИД-19 и его последствий. Риск смерти от КОВИДа среди привитых в 10 раз меньше, чем среди непривитых.

2. Чтобы не заболеть КОВИДом. Прививки не дают 100% гарантии от заболевания, но если в помещении будет один больной человек и 10 здоровых, но привитых, то заболеют максимум трое. А если эти 10 человек не будут привиты, то, скорее всего, заболеют почти все.

3. Прививаться надо, чтобы уже после выздоровления от КОВИДа не мучиться по 6 месяцев и больше от болей в мышцах и суставах, депрессии, повышенной утомляемости и сниженной работоспособности. Да и чтобы зарплату не потерять, тоже надо привиться. Ведь снижение работоспособности и утомляемость после заболевания ведет к потере работы.

4. Прививаться надо, чтобы не представлять повышенной опасности для друзей, родственников и собственных детей.

5. Прививаться надо, чтобы сделать еще один шаг к окончанию эпидемии и отмене эпидемиологических ограничений. И сегодня это зависит от каждого лично. Привился – приблизил конец эпидемии. Не привился - значит хочешь, чтобы эпидемия продолжалась дольше.

Во время эпидемии можно быть или на стороне вирусов – не прививаться, не соблюдать меры безопасности, заражать окружающих, или быть на стороне людей и бороться с вирусом. И каждый может внести свой вклад в эту борьбу – сделать прививку.

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