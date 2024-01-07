Какой будет тактика Украины в войне 2024 года?

"Мы получаем в месяц от наших партнеров хотя бы такое количество гаубиц буксировочных? Или хотя бы 100, или хотя бы, скажем, 50 в месяц мы получаем? Нет! Каждый месяц нет стабильных поставок такого количества. Боеприпасы, пропорциональное обеспечение боекомплекта? Могу отметить, что да, действительно у них [на Западе] производство растет, и поставки также будут расти. Но пока что достичь какого-то полного паритета с россиянами по количеству выстрелов и по количеству задействованной артиллерии мы пока не можем", – говорит эксперт.