"Какие санкции, о чем вы?" Экономист о том, как смерть Алексея Навального отразится на международных отношениях России

Этот процесс, безусловно, будет идти дальше, потому что вся санкционная политика не предполагает того, что её можно прекратить. Конечно, основные санкции введены. Можно придумать какие-то новые, касающиеся, например, алюминия или алмазов, вторичные санкции против судов танкерного флота… Много чего можно придумывать, но все равно мы прекрасно видим, что по фундаментальным моментам уже имеет место некий тупик. В первую очередь это связано с тем, что нефтяной экспорт прекратить не удалось. Прошло больше года с тех пор, как введено нефтяное эмбарго, и с тех пор, как введён потолок цен на российскую нефть. В результате 80% российской нефти продаётся выше „потолка“. Индия вчера объявила о том, что она продолжает закупки.