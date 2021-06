Йонас Милюковас. Закрасить радугу

Ведь что может быть нагляднее, для того чтобы показать реальный цвет своих мыслей и взглядов, чем измазать черной краской яркую радостную радугу на асфальте. Трудно было бы каким-то иным образом точнее иллюстрировать дремучесть и средневековость асфальтовых маляров. Их очень раздражает радуга, и они хотят видеть мир монохромным. Черным. Мрачным.

Как пел «Наутилус Помпилиус»: «Но кто-то решил, что война и покрыл меня черным».

И ассоциативный ряд данной акции отсылает к «мазать грязью», к «испачкать черной краской». И сразу вспоминаются если не форма СС, то чернорубашечники Муссолини.

Ведь если радуга символизирует многообразный яркий мир, то черный цвет символизирует мир монохромный, однобокий и мрачный.

Закрасившие радужный переход, вероятно, блюли «чистоту нравов». Ну… не они первые. Не они первые закрашивают художественные высказывания других людей. В соседних (с востока) странах этот процесс поставлен на поток. На него брошены полки коммунальщиков. Ибо жить и мыслить иначе, чем вождь и партия – нельзя.

Впрочем. В 20-м веке и западнее Литвы встречались любители черного цвета. Они еще книги сжигали. Поначалу. А потом и людей.

А теперь вот и в Вильнюсе нашлись последователи сих восточных и западных «авторитетов». Правда полиция теперь «не безмолвствует» и это внушает надежду.

Раздраженные радугой маляры и их единомышленники следят пока еще не за чистотой крови и расы, но уже за «чистотой помыслов» и образа жизни. Они возмущены тем, что сторонники разноцветного мира «устраивают парады и навязывают свои ценности». Хотя это еще большой вопрос, кто кому и что навязывает.

Еще парадоксальнее выглядит их утверждение о том, что пары могут быть только разнополыми, ибо они должны растить детей. Как же тогда быть с чайлд-фри парами? Вполне разнополыми, но которые принципиально (или по состоянию здоровья) живут без детей. Их тоже, следуя логике раздраженных маляров и хранителей «истинных ценностей», нужно закрасить черным?

А уж утверждение, что однополые пары «будут теперь усыновлять детей» выглядит совсем неприлично. Ведь кто этих детей зачал, родил и бросил? Однополые пары или разнополые? А если бы детей не бросили их разнополые родители, то однополым парам и усыновлять было бы некого.

Но детей рожают и сдают в детдом «традиционные», разнополые пары, носители «истинных ценностей». А «злодеями», оказываются, не эти «правильные» разнополые пары, а «неправильные» однополые усыновители. Воистину неисповедимы пути логики маляров, владеющих только одним черным цветом.

Надо бы быть осторожнее со своим раздражением и возмущением, иначе можно споткнуться о весьма неприглядные факты.

Одним нравится одно, другим другое. Одних раздражают гей-парады, а других – военные парады. Одним не нравятся мероприятия консерваторов, другим мероприятия социал-демократов. Одним не нравятся полные люди, другим – худые. Одних раздражают мотоциклисты, других – пешеходы. Власти раздражают оппозицию, а оппозиция – власть. Новоселы раздражают старожилов, молодежь – пожилых, иммигранты – националистов и так до бесконечности.

И выходов из этого раздражения только два. Или терпимость к иному, или драка.

Но драка – это аналог «разделяй и властвуй». А разделяться, и раздражаться можно до бесконечности. Как и драться до потери пульса.

Однако «All You Need Is Love» - все нуждаются в любви, как пел Джон Леннон, а вовсе не в драке.

И он же сказал «Война закончится, если ты захочешь этого» - «War is over if you want it».

Осталось захотеть и стать терпимее к другим людям, мыслям, взглядам, а не уподобляться людоедам из 20-го века.