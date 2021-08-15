Йонас Милюковас. Вакцинация и естественный отбор

Так говорит наука. Но если посмотреть за окно, почитать комментарии в Интернете, то возникает некоторая доля сомнения. Действительно ли мозг Homo sapiens столь хорош, как о нем говорят, или это некоторое преувеличение?

И дело не только в адептах «плоской земли», религиозных фанатиках или некоторых членах правительств и парламентов. Чтоб начать сомневаться в человеческом разуме, вполне хватило бы антипрививочников.

Что ж, видимо, как утверждают ученые, эволюция действительно продолжается. И все по тому же принципу эффективности мышления. А значит, глупые особи должны вымирать. И как бы врачи и фармацевты этому не препятствовали, изобретая прививки и антибиотики, и уже увеличив продолжительность жизни человека вдвое от «положенных ему по размеру» 35-40 лет до настоящих 70-80-ти, эволюция неуклонно делает свое дело – и глупые вымирают. И, в итоге, вымрут, просто потому, что: «СПИДА нет», «КОВИДА нет», «прививки – зло», а «антибиотики – заговор». Ну, так значит, как говорил граф Калиостро в фильме «Формула любви»: «…они умрут – все желания должны исполняться». Не будем им мешать. Глупые особи имеют право вымирать. Отнесемся с уважением к их праву.

Давайте пойдем им на встречу. Пусть не прививаются, ходят без масок, заражают друг друга. Только оставим врачам право не лечить их, если они заболеют КОВИДом. Вообще не лечить. Ни за деньги. Ни бесплатно. Ведь это их выбор – заболеть, умереть. Если повезет – выжить. Будем уважать их выбор. Полностью и последовательно.

Но пока они заняты этим эволюционным процессом вымирания, разумным привитым людям лучше держаться от них подальше. На всякий случай. И во время эпидемии, и после.

Ведь врачи пока вынуждены постоянно вытаскивать с того света и самих Homo non sapientis, и их детей, которых антипрививочники и борцы с «врачебно-фармацевтическим заговором» и «всякой химией» постоянно пытаются загнать в могилу раньше срока.

Если же мы намерены всеми силами противостоять процессу эволюции и естественному отбору по уровню развития мозга, то есть элегантный рецепт убеждения антипрививочников. Не доводами разума, к которым они глухи, не кнутом паспорта возможностей, платного тестирования или запретов, а пряником премии. Заодно это было бы хорошим поощрением для сознательных жителей.

Власти решили выделить по 300 евро каждому улетающему из Литвы нелегалу. Ну так аналогичный метод вполне может поощрить и вакцинацию, при этом деньги не «улетят» в дальние страны, а останутся в Литве и вскоре вернуться в бюджет в виде PVM с каждой покупки в литовском магазине, с каждой услуги в сервисе, с каждого билета в кино, с каждого счета в пиццерии.

«Поощрительный пряник» - это те же 300 евро, но только за 3-ю дозу прививки. Не за первую или вторую, а именно за третью, т.е. после окончания полного курса вакцинации. Каждому привитому.

«Пряник» мог бы быть и «потоньше», но тогда получится, что нелегалу, преступнику, государство готово дать больше, чем своему законопослушному и сознательному жителю. Это было бы странно.

Конечно, «пряник» размером в 300 евро за третий укол убедит не всех. Останется небольшой процент идейных апологетов плоской земли, простите, противников прививок. Но основная масса антипрививочников пойдет делать первые две дозы, чтобы получить право на третий укол и 300 евро.

При этом каждые выплаченные за 3-й укол 300 евро благополучно вернутся в бюджет в течение полугода в виде PVM, который сопровождает каждый купленный в Литве товар. Т.е. государство, поощрив привившихся полностью людей достаточно серьезной суммой, в реальности не потратит на это поощрение ни цента. Просто одолжит на время жителям по 300 евро.

И, кстати, большие торговые сети, имеющие подарочные карты, могли бы вполне, не дожидаясь действий властей, поучаствовать в компании по вакцинации, разыгрывая эти подарочные карты, различные товары и т.д. между людьми, имеющими сертификаты о первых двух прививках. Как известно, «беспроигрышные лотереи», просто лотереи и предоплаченные карты, как и распродажи, – это один из эффективных инструментов маркетинга, который, в большинстве случаев, приносит компании хорошую прибыль.