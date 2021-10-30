Дело в том, что изначально все вакцины против коронавируса разрабатывались к «дикому», Уханьскому штамму. И были весьма эффективны. Астразенка давала защиту более 70%, Модерна и Пфайзер – более 90%.

Но шло время, появлялись новые, более заразные, более «хитрые» штаммы коронавируса, которые научились частично обходить защиту, созданную поствакцинальным иммунитетом.

Дискуссии о необходимости и безопасности введения третьей (бустерной) дозы вакцины велись в научном и медицинском сообществе на протяжении всего этого года. А кроме разговоров, проводились и серьезные исследования, которые и позволили ЕМА разрешить к применению бустерные дозы вакцины Spikevax (Moderna) и Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

В процессе этих исследований выяснилось несколько важных обстоятельств.

Первое. Третий укол позволяет добиться эффективной защиты от дельта-штамма, сравнимой с защитой от «дикого» Уханьского коронавируса.

Второе. Люди, которые в первый тур вакцинации прививались векторной вакциной (Астразенка), могут быть привиты бустерной дозой мРНК-вакцины Spikevax (Moderna) или Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Третье. Те люди, которые ранее были вакцинированы векторной вакциной (Астразенка) смогут получить весьма надежную защиту от тяжелого течения заболевания, реанимации или смерти, сделав третий укол мРНК-вакциной (Модерной или Пфайзером).

Четвертое. Уже доступна надежная статистика по эффективности и безопасности третьего укола Comirnaty (Pfizer/BioNTech). И она весьма вдохновляющая.

Даже не смотря на все «уловки» дельта-штамма коронавируса, защита после третьего укола Comirnaty (Pfizer/BioNTech) составляет 95,6%.

По данным израильских врачей, третья доза Comirnaty (Pfizer/BioNTech) снижает риск заболеть ковидом в 11,4 раза, по сравнению с двумя дозами вакцины.

Пятое. Все это означает, что после бустерной дозы вакцины, привитые люди фактически перестанут заболевать, не говоря уже о том, что их риск заболеть тяжело, попасть в реанимацию или умереть от КОВИД-19 будет стремиться к нулю.

Все эти данные и новости весьма радуют, тем более что в Литве теперь разрешена бустерная вакцинация (третий укол) «для всех», а не только для людей старшего возраста.

Дело в том, что со временем, по прошествии нескольких месяцев, «прививочная защита» снижается. И это очень заметно по соотношению смертей между привитыми и непривитыми. Если еще месяц-два назад среди 10 умерших от КОВИДа лишь один человек был привит полностью, то сейчас уже каждый третий-четвертый, умерший от КОВИДа, был полностью привит.

Почему это происходит? Количество умерших (заболевших, тяжело заболевших) привитых увеличивается потому, что по истечению нескольких месяцев "привитый" превращается в фактически "непривитого" - поствакцинальный иммунитет ослабевает и уже не может дать эффективную защиту. И поэтому требуется третий укол – бустерная доза.

Точно так же, может только чуть медленнее, ослабевает иммунитет и у переболевших полгода назад людей. И им тоже нужно идти на прививку.

При этом важно помнить, что третий укол нужно делать не раньше, чем через 6 месяцев после предыдущей вакцинации от коронавируса.

И, конечно, после третьего укола, не стоит сразу пускаться "во все тяжкие". Во-первых, вакцине нужно некоторое время, чтобы "начать работать", защищать привитого. На это уходит несколько недель. А во-вторых, не стоит забывать об осторожности. Коронавирус еще может преподнести нам всевозможные и довольно неприятные сюрпризы. А, значит, третья доза – это хорошо, но третья доза + дистанция + маска + ограничение контактов - лучше.