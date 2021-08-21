Йонас Милюковас. Прививки. Просто о сложном

Прививка – это лекарство, защищающее от возможной смерти от конкретного инфекционного заболевания.

Важно понимать, что почти все прививки были созданы для того, чтобы предотвратить гибель заразившегося человека. Не заражение, не развитие заболевания, а смерть от конкретной инфекции.

Если вакцину удается создать удачно, если у микроба не получается наловчиться и научиться обходить созданную защиту, то тогда прививка способна защитить и от самого заболевания. Но так бывает не всегда. Зато почти всегда организм, натренированный в результате вакцинации, не позволяет болезни развиться в полной мере, а значит привитой человек, даже если заразится и заболеет, перенесет болезнь в легкой форме.

Прививки – не противогаз, они не могут помешать микробу проникнуть в организм, т.е. не предотвращают заражение, но замедляют, ослабляют или полностью тормозят развитие болезни.

При нужно помнить, что тренировка иммунитета при вакцинации, в большинстве случаев, проходит в несколько этапов, т.е. в несколько уколов, сделанных через определенные промежутки времени. Несколько прививок люди делают, чтобы получить защиту от гепатита В, дифтерии, столбняка, полиомиелита, клещевого энцефалита и многих других вирусных и бактериальных инфекционных заболеваний.

Итак, важно понимать, что прививка защищает от смерти, от инвалидизации, от тяжелого течения болезни, но не дает гарантии, что человек не заболеет. Она не для этого создана.

Заболеет привитой или нет, зависит и от количества попавшего в человека микроба, и от состояния организма, и от самой прививки, и от времени, прошедшего после вакцинации, и от многих других параметров.

Как работают прививки?

У любого микроба, в том числе и у коронавируса, есть нечто вроде молекулярного паспорта, идентификационного кода, маркера, по которому иммунная система организма определяет, что это «враг», нечто чужеродное, нечто, что нужно уничтожить.

Когда микроорганизм попадает в тело человека – его задача как можно быстрее размножиться и отправиться дальше – искать другое тело, другой организм, чтобы продолжать размножаться.

Стадия активного размножения микроба может не совпадать по времени с появлением у человека симптомов, потому что появление симптомов – это свидетельство борьбы иммунитета с микроорганизмом.

Аналогия тут может быть такая. Микробы – это как диверсанты, проникающие на чужую территорию. Пока иммунитет не заметил их, они прекрасно делают свои грязные дела – размножаются, отравляют организм, уничтожают клетки. Но вот войска иммунитета замечают диверсантов, и начинается пальба. Эхом этой пальбы как раз и являются симптомы заболевания.

В этой аналогии прививки – это что-то вроде пограничников. Если прививки нет, то граница открыта – проходи, кто хочет.

Проблема иммунитета человека и животных в том, что каждый пограничник иммунной системы строго специализирован. Каждый иммунный пограничник может узнать только один вид диверсантов-микробов.

И это знание не является врожденным. Прежде чем научиться быстро определять и ловить диверсантов, пограничники должны узнать их «в лицо».

Если человек не привит, то войска иммунитета учатся на злобных, до зубов вооруженных, уже проникших в организм и расплодившихся диверсантах-микробах. И если побеждают войска организма, то формируется иммунитет. Если побеждают диверсанты-микробы – человек умирает.

Прививка же имитирует микроба-диверсанта. Варианты имитации бывают разные. Иногда это настоящий живой, но очень «уставший» и безоружный диверсант. Иногда – это муляж диверсанта или только его вооружение, или только форма, погоны, нашивки.

Задача такой имитации диверсанта – натренировать пограничников иммунитета на идентификацию и уничтожение нарушителей. В какой-то степени это напоминает натаскивание служебных собак, когда специальный человек надевает специальную одежду, берет в руки муляж пистолета или ножа и изображает нападение. Задача тренировки – научить собаку обезвреживать такого преступника.

Прививка делает тоже самое. Только учит не задержанию, а ликвидации. Собаки пограничников иммунитета с нарушителями не церемонятся – сразу перегрызают горло.

Из этого примера довольно просто понять и вероятность побочных эффектов прививки.

В процессе тренировки возможна потасовка. Кто-то кому-то поставит синяк. Кто-то, может быть, даже выбьет зуб или случайно подвернет ногу. Но вряд ли кто-то получит серьезное ранение или травму.

Т.е. вероятность чего-либо сильно негативного для организма от такой тренировки примерно такая же, как при тренировке спецназа или группы захвата. Просто потому, что все «ненастоящее».

И когда после такой прививочной тренировки иммунные пограничники заступают на настоящее дежурство, то шансы диверсантов-микробов значительно уменьшаются. А часто сводятся к нулю.

Прививки и безопасность.

Некоторые люди бояться прививок больше, чем любых других лекарств, больше чем какого-либо продукта в супермаркете, больше чем переходить дорогу, нарушая правила.

При этом прививки являются самыми проверяемыми и наиболее жестко контролируемыми лекарствами. Контроль качества и безопасности прививок осуществляется не только в момент создания и клинических исследований, но и после. И так все время, пока прививка применяется. Каждая партия контролируется и перепроверяется на каждой стадии производства, транспортировки, применения, а также по каждой серии вакцин отслеживаются все реакции привитых.

Делается это не потому, что прививки чем-то опаснее иных лекарств. Существует множество лекарств и даже пищевых продуктов, которые при применении или употреблении опаснее вакцин и имеют больше побочных эффектов или просто плохих исходов, вплоть до летальных.

Прививки проверяются и перепроверяются столь тщательно, потому что это лекарство, которое дают здоровым людям.

Все остальные лекарства назначают человеку, когда он болен. И тогда безопасность применения сравнивается с пользой от применения для уже заболевшего человека.

Таким образом, современные прививки являются наиболее проверенными и безопасными лекарствами. Более того, они гораздо безопаснее БАДов, которые многие глотают потому что «написано, что побочных эффектов нет». А написано это потому, что БАДы не проверяются на безопасность так, как проверяются лекарства и вакцины.

Прививки безопаснее многих продуктов из супермаркета и даже тех, которые вы выращиваете на своих огородах. Вы ведь не проверяете постоянно качество и состав грунтовых вод, почвы, воздуха. А растения все это впитывают, а потом вы это едите. С неизвестными и, возможно, опасными добавками.

Мы даже далеко не всегда достоверно знаем, что входит в состав колбас, йогуртов, полуфабрикатов, тортов, консервов или мороженного. Но считаем их безопасными. Хотя в реальности их безопасность никто не проверял столь тщательно, как проверяют прививки.

Что дают прививки человечеству в целом?

Годы жизни.

Самый простой аргумент ЗА вакцинацию состоит в том, что если бы прививок (и антибиотиков) не было, то процентов 70-80 современных жителей Земли к сегодняшнему дню были бы уже мертвы. Просто потому, что они не дожили бы и до 40 лет, умерев от инфекционных заболеваний.

И против прививок не кому было бы бунтовать. О подавлении бунта позаботилась бы природа: натуральная оспа, полиомиелит, дифтерия, туберкулез и т.д. Они бы не церемонились с арестами или слезоточивым газом. Они бы стреляли на поражение.

Но от этих инфекций «ужасные» фармацевты, врачи и ученые, «думающие только о прибыли» изобрели прививки. Поэтому мы живы. И антипрививочники, и привитые.

Более того, единственное заболевание, с которым человечество смогло справиться за все время своего существования – натуральная оспа – была побеждена именно с помощью прививок.

Врачи научились лечить множество болезней, но за сотни тысяч лет существования человечества на Земле исчезло только одно заболевание – натуральная оспа. И только благодаря всемирной поголовной вакцинации.

А до этого данное заболевание во время эпидемий уносило от 30 до 70% жизней. Каждую эпидемию. А они случались часто.

Теперь, благодаря прививкам, человечество забыло об эпидемиях натуральной оспы, и почти забыло о вспышках дифтерии и полиомиелита. Но антипрививочники прилагают массу усилий для того, чтобы жизни людей опять оказались под угрозой.