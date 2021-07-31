Сейчас в мире натуральной оспы нет – вирус прекратил циркулировать в человеческом обществе. И это заслуга вакцинации, которая была проведена во всех странах мира.

С тех пор вакцины создавались в первую очередь против заболеваний, которые грозили человеку смертью. И задача вакцин была в том, чтобы уменьшить количество смертей.

Коронавирус уже унес жизни более 4000 наших соотечественников, соседей, родных. И он угрожает жизни каждого жителя Литвы.

Именно поэтому врачи, эпидемиологи, Президент и правительство просят жителей страны как можно скорее сделать прививку.

Сейчас сделать это легко, просто и удобно. Прививочных пунктов достаточно, очередей нет, регистрация не обязательна, вакцина – любая, игла у шприца тоненькая, укол почти не чувствуется. Только приходи, пожалуйста, и сделай прививку.

Что даст прививка тому человеку, который ее сделает?

Прививка снизит в 5-10 раз риск заражения, риск тяжелой болезни и риск смерти от коронавирусной инфекции.

Вот если бы вам предложили зарплату в 10 раз больше, чем сейчас? Вы бы согласились?

А тут ведь речь даже не о зарплате. Тут речь о жизни.

Посчитаем по другому? Есть шанс дожить до 100 лет и есть шанс умереть в ближайший год. Что Вы выберете?

Если вы выбираете жизнь, то нужно идти делать прививку.

Возможно ли заражение коронавирусом после того, как вы сделаете прививку?

Да, возможно. Но вы можете этого даже не заметить, поскольку заболевание у привитых людей почти всегда протекает легко, а часто вообще не бывает никаких заметных симптомов.

Бывают ли побочные эффекты у прививок?

Бывают. Но побочные эффекты бывают и при употреблении алкоголя. Однако побочный эффект от прививки на несколько порядков меньше, чем самые незначительное последствие коронавирусной инфекции. Многие люди, даже перенесшие коронавирус без попадания в больницу, не могут справиться с последствиями заболевания в течение 6-9 месяцев. А кто-то и вовсе остается инвалидом.

Защитит ли прививка от индийского штамма (от дельты)?

По данным ученых, мРНК вакцины (Пфайзер и Модерна) дают высокую степень защиты от нового штамма, распространяющегося сейчас в Литве.

Что будет, если возникнет новый штамм?

Высока вероятность того, что привитые люди будут в значительно большей степени защищены от любого нового штамма коронавируса, чем непривитые.

Так что делать прививку надо. И откладывать это мероприятие опасно для вашего здоровья.