Йонас Милюковас. Паспорт невозможности

Прививка сделана, но получение паспорта возможностей для некоторых жителей превращается в «Mission: Impossible», да и теряет всякий смысл. А все потому, что привитым людям паспорт возможностей выдается всего на месяц. А раньше было и того меньше – на неделю, как и антипрививочникам, сдавшим тест.

Где логика? Прививка перестанет действовать через месяц? Или все-таки прививка дает защиту на 6-12 месяцев как минимум?

Эпидемиологи, иммунологи и инфекционисты всего мира утверждают, что прививка дает защиту на несколько месяцев и даже год. Но это, вероятно, неизвестно чиновникам, готовившим положение о паспорте возможностей. И они, не долго думая, фактически приравняли ответственных привитых людей к тем, кто отказывается от прививки и делает тесты.

Тоска по советской уравниловке сильнее доводов науки и разума?

И это было бы еще полбеды.

Но дело в том, что этот куцый, месячный паспорт возможностей надо еще ухитриться получить. А для этого нужно иметь:

1. Компьютер или смартфон,

2. Доступ в Интернет,

3. Мобильную подпись или смарт ID.

Не у всех жителей Литвы это все есть, а уж у пожилых людей и подавно.

И, кстати, у детей «младше 16-ти лет», которым тоже собираются выдавать паспорт возможностей, мобильной подписи или смарт ID тоже нет. Как и у «детей» старше 16-ти, если у них нет счета в баке и т.п.

Но может, по логике чиновников, им всем не нужен паспорт возможностей? Может чиновники считают, что если «не дорос еще» или «уже» состарился, или не подключен к Интернету, то и нечего высовываться? Привился и сиди тихо дома?

Есть, конечно, «запасной вариант» - записаться на прием в Центр регистров, используя вечно занятый телефонный номер… или тот же Интернет. Потом добраться до Центра регистров… Особенно «удобно» это делать пожилым жителям литовских деревень.

Короче, как не крути, «хрен редьки не слаще», если уж чиновники решили устроить жителям очередной экшен, то сомневаться в «успехе» не приходится.

Но возникают вопросы… Что мешало сделать элементарную услугу получения паспорта возможности в поликлинике? Чтобы пожилой человек, или человек без смартфона, без доступа в Интернет, смог спокойно прийти в поликлинику и получить этот загадочный паспорт.

Да и зачем его вообще получать человеку, у которого есть карточка о сделанной прививке. И что мешает автоматически, после второй дозы, выслать на смартфон паспорт возможностей, а потом автоматически продлевать?

Почему постоянно надо создавать людям дополнительные проблемы? Ведь приходит на телефон приглашение на второй тур прививки. Почему тогда сложно на тот же телефон прислать паспорт возможностей после второй сделанной прививки?

Почему нельзя выдать паспорт возможностей сразу, в день второй прививки, прямо в прививочном пункте, проставив нужные даты начала действия паспорта?

Зачем и кому нужно превращать паспорт возможностей из пропуска в забор с колючей проволокой? Почему для чиновника так сложно подумать о людях и их удобстве? Почему вместо того, чтобы упростить процедуру, чиновнику непременно надо ее усложнить? А потом еще и получить за это усложнение зарплату из кармана налогоплательщика. Сам-то чиновник никакой добавочной стоимости не производит. Не умеет. Не хочет. А все, что умеет производить – это дополнительные траты времени, сил, денег и нервов налогоплательщиков.