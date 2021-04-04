Вирусы не сдаются.

Вирусы, конечно, существа безмозглые, но, не смотря на это, они уже множество раз клали человечество на обе лопатки.

Это происходит из-за того, что вирусных частиц очень много. Ну вот очень-очень много. И каждая частица может случайным образом мутировать, измениться. В результате этих непреднамеренных и непредсказуемых мутаций изменяются и свойства вируса.

Большинство геномных мутаций, на самом деле нейтральны для человека и не влияют на заразность вируса. Часть мутаций приводит к тому, что вирус и вовсе перестает заражать человека. Но кроме этих мутации есть и такие, которые приводят к увеличению заразности и ускользанию вируса от иммунитета, полученного после заболевания или прививки. Таких мутаций не много, но достаточно и одной, чтобы вызвать новую вспышку заболевания.

Гонки с вирусом.

Разрешенные сейчас к применению вакцины были разработаны к таким штаммам (разновидностям) вируса, которые были наиболее распространены год назад. Они и сейчас являются самыми распространенными. Между тем в любой момент могут появиться новые штаммы, которые смогут ускользать от иммунитета, полученного в результате прививки или перенесенного заболевания.

Если успеть привить всех людей до появления новых штаммов, которые могут обмануть иммунную систему, то заболевание исчезнет. Но всех мощностей человечества пока для этого не хватает. Мы пока не можем произвести такое количество доз вакцины и так организовать процесс вакцинации, чтобы быстро привить всех людей на Земле. Чтобы обогнать процесс мутации вируса. Человечество не поспевает за вирусной эволюцией.

И мы не можем рассматривать Литву отдельно от ЕС, да и от мира в целом, в плане развития эпидемии. Там, где вакцинация будет пробуксовывать, будут появляться все новые и новые опасные штаммы. И какой-то из них сможет запустить новую волну эпидемии по всему миру.

Пока что, не смотря на весь технический прогресс и развитый мозг, человечество проигрывает эту эпидемиологическую гонку ничтожно маленькому вирусу.

Что ж, это хороший урок для людей, высокомерно считающих себя вершиной эволюции.

Шансы человечества.

Не все, конечно, так мрачно. В целом, человечество, конечно, справиться с эпидемией. Вопрос в том, какой ценой и как скоро.

Цена, измеряемая в человеческих жизнях и, конечно, в евро (долларах и пр.), зависит от того, какого качества медицинская помощь в каждой стране. От того, какую систему помощи страна создала задолго до эпидемии. Кроме этого, цена в «жизнях» и цена в «евро» зависят от действий правительства.

Важным компонентом обеспечения шансов человечества и каждого отдельного человека на выживание является вакцинация. А с учетом возможного появления мутаций, делающих вирус нечувствительным к постпрививочному иммунитету, основная надежда на мРНК-вакцины, которые технически быстрее и проще можно переориентировать на новые штаммы вируса.

Шансы на успешную модернизацию у вакцин, созданных по иным технологиям, в гонке с появлениями новых штаммов вируса, представляются проблематичными.

С учетом того, что эпидемия не собирается утихать, правительства должны запланировать достаточное количество закупок мРНК-вакцин на ближайший год. А то и два.

Могут ли мРНК-вакцины решить все проблемы? К сожалению – нет. И дело не в вакцинах, а в том, что их создание все время будет происходить вдогонку к уже появившимся изменениям вируса. Кроме этого, как уже было сказано, мощности по производству мРНК-вакцин в мире пока весьма ограничены, а прививочная компания в большинстве стран идет слишком медленно, чтобы иметь шансы опередить эволюцию вируса.

И как теперь жить?

Скорее всего, на ближайшие год-два, нам придется привыкнуть к различным самоограничениям. А значит, ограничивать контакты, развивать удаленные способы работы и учебы, носить маски и использовать санитайзеры.

Погрузить весь мир в длительный карантин не получится. Да и невозможен в реальном мире полный карантин, который бы означал полное прекращение работы доставки товаров до магазинов, работы полиции, коммунальных служб и пр. А не полный карантин имеет ограниченные возможности по обузданию эпидемии. Кроме этого, достаточно одной страны, которая не введет карантин, чтобы карантины в других странах оказались бы неэффективными.

Нам предстоит научиться передвигаться по стране и миру, совершать необходимые контакты и даже развлекаться с учетом новой реальности – постоянной возможности заражения новым штаммом вируса, устойчивым к поствакцинальному иммунитету.

Поможет ли иммунологический паспорт?

К сожалению, нет. Наличие прививки и даже перенесенного заболевания не сможет дать 100% гарантии того, что человек не заразиться новым штаммом. Иммунологический паспорт сможет лишь констатировать, что у человека есть иммунитет к старому варианту вируса.

Кроме этого, пока не известно, как долго может сохраняться иммунитет после прививки или болезни. И станет это понятно лишь с течением времени.

Что в итоге?

Для того чтобы минимизировать свои шансы заболеть наиболее распространенной разновидностью вируса, необходимо делать прививки. Это позволит на какое-то время создать частичную индивидуальную защиту.

Нужно носить маски, обрабатывать руки, минимизировать передвижения и контакты не потому, что так приказали сверху, а потому что это еще один способ защитить свою жизнь и здоровье.

Нужно научиться решать максимальное количество вопросов удаленно и бесконтактно.

Нужно продолжать развивать дистанционную учебу и работу там, где это возможно и для тех, кто может так учиться, учить и работать.

Ну а властям нужно найти эффективные способы для финансовой и эмоциональной помощи и поощрения жителей и бизнеса, например, за дистанционную работу или учебу, за вакцинацию и т.д. Пополнить ассортимент мер не только кнутом штрафов, но и пряниками вознаграждений, а также иными формами реальной поддержки.

Нужно также создать долгосрочные договоренности и предзаказы на новые партии мРНК-вакцин, достаточные для вакцинации всех жителей. И сделать это с учетом возможности появления новых опасных штаммов вируса. Т.е. на год-два вперед, на новые модернизированные мРНК-вакцины. Возможно, даже договориться о размещении производства мРНК-вакцин в Литве.

Такое производство еще долго будет исправно служить здоровью жителей и экономике Литвы, поскольку за этой технологией производства вакцин будущее.