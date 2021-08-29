Взять хотя бы современные мРНК-вакцины от коронавируса.

Утверждение пациентов звучит примерно так – «вакцина встраивается в геном и меняет ДНК».

Врача, да и любого образованного человека, не проспавшего уроки биологии в школе, такое утверждение вгоняет в ступор, потому что ДНК, хромосомы и гены – это одно, а мРНК – это совсем другое.

ДНК, геном, хромосомы – это библиотека, хранилище информации. А мРНК – это всего лишь средство транспортировки копии некоторой части этой информации из хранилища в «штамповочную машину» клетки - рибосому. При этом ДНК находится в ядре клетки, а рибосомы – вне ядра. И одно от другого отделяется мембраной, преодолеть которую не так то просто. Примерно как посетителю банка трудно попасть в хранилище банка. В хранилище могут попасть только доверенные сотрудники банка. Ну, или бандиты. И в случае инфекции, роль этих бандитов играют микробы. Но не мРНК-вакцина.

Поэтому вернемся к мРНК-вакцинам.

Мы уже выяснили, что проникнуть в ядро, к геному, у них нет ни возможности, ни нужды. Им нужно попасть не в ядро, а в «штамповочную машину» клетки – рибосому.

мРНК – это, по сути, всего лишь инструкция для сборки белка. И для каждого белка существует своя индивидуальная мРНК.

мРНК, входящая в состав вакцин, несет в себе информацию для сборки белка-маркера специфичного для вируса, но чужеродного для организма. И больше ничего.

Как только этот специфичный для вируса белок будет собран в рибосоме и покинет клетку, иммунная система опознает его как чужеродный и начнет разрабатывать защиту от этого инородного агента.

Когда человеку делают прививку, то иммунная система накапливает опыт опознавания и нейтрализации чужеродного агента. И если вдруг в организм попадает вирус, имеющий этот специфический белок-маркер на своей поверхности, то иммунная система быстро нейтрализует все или большинство вирусных частиц.

Если же человек не привит, то пока иммунная система обнаружит чужеродный агент, пока «поймет» как с ним справляться, вирусы успеют проникнуть во множество клеток, размножиться, покинуть клетки, заразить новые и заразить окружающих людей. Т.е. возникнет ярко выраженное заболевание.

Кстати, вирусы, в отличие от мРНК-вакцин, действительно могут встраиваться в ДНК человека и животных. Для этого у них есть специальные ферменты. И хромосомы (т.е. ДНК человека) действительно в значительной мере состоят из остатков такой вирусной ДНК. Это следы вирусных заболеваний, которыми болели наши предки на протяжении прошлых тысячелетий. Это последствия «естественного» иммунитета, который люди получили до изобретения прививок. Те из них, конечно, которые выжили после этих инфекционных заболеваний.

Но в мРНК-вакцинах подобных ферментов нет. Они там не нужны. Таким образом, мРНК-вакцины не могут изменить геном (ДНК) привитого человека. Это невозможно. У них просто нет для этого необходимых приспособлений. Это как машина без колес. Вроде и автомобиль, но поехать нельзя.

Аналогичная ситуация и с мифом про вероятность бесплодия.

Для возникновения и изменения чего-либо в организме нужны условия и механизмы.

Но в случае с мРНК-вакцинами ни условий, ни механизмов для воздействия на образование и созревание сперматозоидов или яйцеклеток, на проходимость труб и возможность оплодотворения просто не существует.

Состав вакцины известен, взаимодействия каждого из ее немногочисленных компонентов – известны. В экспериментах на животных подобный эффект, или даже его тень, не зафиксированы.

Таким образом, данное бредовое утверждение кем-то взято с потолка и распространено малообразованными людьми.

Еще мРНК вакцины обвиняют в «экспериментальности». Что ж, данное утверждение не лишено оснований. Вакцины действительно были разрешены к применению очень быстро. Вот только не к «экспериментальному», а к «экстренному». А это «две большие разницы».

И в данном случае скорость разрешения к применению, может говорить нам не о поспешности, а о том, что раньше сроки проверки лекарств чиновниками были, возможно, неимоверно затянуты.

Ведь когда речь шла о натуральной оспе или полиомиелите, то в том же США всех очень быстро «экспериментально» привили, не тратя на чиновничьи проверки и перепроверки десятки лет.

И да, вакцина от полиомиелита, которую почти каждый житель Литвы и других стран мира получил в детстве, это именно та самая «экспериментальная» вакцина, изобретенная в США.

И, кстати, этот «эксперимент» над каждым из нас проводили многократно – прививка от полиомиелита делается три раза до года и еще несколько раз после года.

Но вернемся к «экспериментальным» мРНК-вакцинам от коронавируса.

Сами технологии создания мРНК вакцин появились не вчера. Уже к 2018-му году были разработаны как минимум три различных технологии для создания подобных прививок. А дальше пришла очередь разрешений от чиновников. И если бы не эпидемия, то чиновники проверяли бы данную технологию еще лет десять. И это не смотря на то, что мРНК вакцины позволяют создать максимально эффективную и безопасную прививку почти от любой вирусной инфекции. И спасти множество жизней. Но что чиновнику чужие жизни – ему значимо лишь собственное кресло.

Впрочем, мРНК-вакцину Pfizer, начиная с этой недели, уже никак нельзя назвать ни «экспериментальной», ни «экстренной». Дело в том, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на этой неделе выдало вакцине Pfizer постоянное разрешение на использование. Что, кстати, позволяет теперь работодателям в США проводить обязательную вакцинацию сотрудников.

Что касается пользы вакцинации от КОВИДа, то об эффективности прививок от коронавируса на сегодняшний день можно судить по «контрольной группе».

В любом научном эксперименте есть т.н. контрольная группа, которая находится в аналогичных условиях, но лекарства или прививки не получает. И потом ученые сравнивают, в какой группе больше заболевших, больше тяжелых случаев и смертей.

Как правило, подобные эксперименты ставят на животных, но антипрививочники сами вызвались быть «контрольной группой». И в этом, спровоцированном ими эксперименте, и векторные, и мРНК-вакцины показали прекрасные результаты. Привитые люди заражаются и болеют легко, а непривитые чаще заражаются, тяжелее болеют, попадают в реанимацию и умирают.

Еще одним из частых заблуждений, связанных с прививками, является то, что при вакцинации якобы возникает «перенапряжение» иммунитета. Но дело в том, что наша иммунная система постоянно находится в напряженном состоянии. «Расслабляется» она только после смерти. А пока мы живы, каждый день множество бактерий, вирусов и грибов непрерывно атакуют наш организм. И иммунная система постоянно нейтрализует множество видов микробов одновременно. А кроме этого еще и успевает «прибираться» в организме, уничтожая постоянно появляющиеся в нем дефектные клетки.

Таким образом, нагрузка на иммунитет, которую оказывает прививка, на самом деле, ничтожна. Именно поэтому детям до года разрешены многокомпонентные вакцины и одномоментные прививки от нескольких заболеваний сразу, когда в один день грудного ребенка прививают, например, от дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша и гепатита.

Возможно, было бы лучше, если бы антипрививочники просто честно сказали «мы боимся уколов», а не транслировали мифы, придуманные малограмотными людьми. Бояться укола не стыдно. Стыдно повторять антинаучный бред.

Бояться – можно. Но сделать прививку – нужно.

P.S.

Для тех, кому действительно хочется разобраться с вакцинами, я попытался объяснить ситуацию «на пальцах», почти без использования медицинской терминологии.

В действительности, все, конечно, гораздо сложнее и разнообразнее, но главные принципы теперь могут стать понятнее.

Если же у читателей остались вопросы, то их можно задать в комментариях – постараюсь ответить на них в следующей статье.

Просьба формулировать вопросы в форме «влияет ли такая-то прививка на…», «может ли после такой-то прививки возникнуть…», «почему после такой-то прививки…» и т. п.

Просьба не использовать построения «говорят что», «там написано», «мой знакомый» и т.д. Поскольку, как правило, подобные формулировки требуют дополнительных уточнений.

На один из возможных вопросов отвечу сразу – «почему переболевшим нужно привиться». Дело в том, что, согласно современным клиническим данным, иммунный ответ, иммунная память на коронавирусную инфекцию со временем угасает и иммунитету нужно «напомнить», как «выглядит» вирус, а точнее его специфичный белок. Поэтому даже переболевшим коронавирусной инфекцией через некоторое время после выздоровления рекомендуется сделать прививку. Тем более что сейчас их делают бесплатно и без регистрации.

По той же причине постепенного снижения напряженности иммунитета к коронавирусу в Израиле уже проводят ревакцинацию – делают третий укол антикоронавирусной вакциной, а США планируют начать ревакцинацию в сентябре. К аналогичной ревакцинации имеет смысл готовиться и в Литве.