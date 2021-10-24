Йонас Милюковас. Локдаун как аргумент

Иначе как объяснить то, что дети до сих пор ходят в школы и детские сады, а не сидят дома на карантине? Дети заболевают не реже взрослых, и заражают окружающих ничуть не хуже. Но этот канал распространения инфекции не перекрыт. Эпидемия развивается.
Как объяснить половинчатость «паспорта возможностей», когда непривитые оказываются в тесных помещениях, где передача инфекции более вероятна, чем в больших и хорошо вентилируемых торговых центрах? И этот канал распространения инфекции не перекрыт. Эпидемия развивается.
Как объяснить нежелание правительства объявить локдаун хотя бы на несколько недель, чтобы сбить волну заболеваемости? Результат – эпидемия развивается.
И как объяснить упорное нежелание половины жителей страны делать прививку? Может они бессмертны? Но статистика из реанимаций больниц говорит об обратном. Смертны и еще как. Но не прививаются. И эпидемия цветет пышным цветом.
Чего ждем? Ждем, когда появится новый штамм, который научится уходить от поствакцинального иммунитета? А он появится. Ждем, когда прививки станут не эффективны? И ведь станут. Дождемся.
Может быть, депутаты и министры считают себя заговоренными, избранными, неуязвимыми, которых не может коснуться вирус? Но вирус может. Еще как. Вирусы не разбираются в званиях. Рискует любой человек, если только он не заперся в бункере в одиночестве. И болезнь с каждым днем подбирается все ближе и ближе к каждому.
Может хватит ждать? Может пора объявить всеобщий карантин? И соблюдать его до тех пор, пока не будут привиты 90% населения старше 12-ти лет.
Вот только поскольку этот вынужденный побудительный локдаун явится следствием отказа от прививок, то непривитые работники не должны получать коронавирусные выплаты за простой, и не должен получать материальной поддержки бизнес, где привито менее 90% сотрудников, и, разумеется, никаких выплат по причине локдауна на Дарбо Бирже для непривитых. Это цена их убеждений и упорства. Все имеет свою стоимость. Глупость – тоже.
Нужно пособие, работа, поддержка? – Предъяви сертификат о вакцинации. А иначе получается, что вся страна отдувается и надрывается из-за малообразованных людей, боящихся уколов и застрявших обеими ногами в Средневековье.
Если объявить локдаун "без выплат непривитым", то вся идейность и протест мгновенно слетят с противников прививок как осенняя листва. А без коронавирусных выплат за простой они все быстренько побегут прививаться.
И если уж ты столь убежденный противник вакцинации, то имей ввиду, что убеждения – штука дорогая. А значит, за тесты и лечение от КОВИДа ты должен платить сам, а не залезать в чужой карман – в карман ответственных привитых налогоплательщиков. Бесплатно из общего кармана – прививка. Не хочешь вакцинироваться – оплачивай свою «нехотелку» сам. И сразу станет понятно, истинные это убеждения, или просто желание проехаться на чужой шее.
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