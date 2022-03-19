Йонас Милюковас. Коллективная ответственность

aA
За последние дни многое перепуталось. Россия напала на Украину. Но почему-то при этом Россия бомбит и уничтожает те города в Украине, где большинство жителей по национальности русские и говорят на русском языке: Харьков, Херсон, Одессу, Мариуполь. Вроде бы напали русские, но среди теробороны Украины и ВСУ множество воинов, общающихся на русском языке и русских по национальности.
Protestas Belgrade
Protestas Belgrade
© AP / Scanpix

Российские военные, россияне, расстреливают мирных русскоязычных жителей Украины. И в тоже время те же россияне, граждане России, на русском языке призывают Кремль прекратить войну, выходят на митинги, пишут петиции, покидают Россию, протестуя против ее агрессии. Россияне, российские граждане, живущие за границей, помогают беженцам из Украины, поддерживают Украину и украинцев как могут. Русские разделились на тех, кто «за войну» и тех, кто «против войны». На тех, кто помогает Украине и на тех, кто рукоплещет агрессору. И тут впору запутаться. Впрочем, лишь на первый взгляд.

Статьи по теме:
Зеленский о необходимости переговоров: потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться
Начиная войну Путин не учел как минимум двух вещей: у него ничего не получится

Определимся с терминами.

Есть Кремль, есть рашисты, есть равнодушные россияне – это те, кто активно потакает или молчаливым равнодушием поддерживает агрессию и войну. Но есть и русские, граждане России, русскоязычные за границей, которые противодействуют агрессии и помогают Украине. Так вышло, так разделилась русскоязычная популяция.

Кремль – это не вся Россия. И далеко не все русские – рашисты.

Но, к сожалению, в мире есть еще такое понятие, как коллективная ответственность.

А у этого понятия есть несколько аспектов.

Первый – юридический. Согласно ему, если человек оказывал сопротивление, действовал хоть как-то, то юридической коллективной ответственности на нем нет. А на тех, кто бездействовал или способствовал агрессии – есть.

Второй аспект – моральный. Внутренний. Он как раз не касается тех, кто способствовал войне или бездействовал. Их аргументы «мы не знали», «мы выполняли приказ», «мы то тут при чем», «я вне политики» - тщательно оберегают то место, где должна находиться совесть.

Моральный аспект – это то, что будет давить именно на тех, кто сопротивлялся. Они будут думать, что могли сделать больше и т.д. Просто потому что в том месте, где располагается совесть, у них нет пустоты.

Третий аспект психологический – этот аспект, как и юридический, исходит извне. И этого психологического фактора не избежать ни тем, кто потакал, ни тем, кто сопротивлялся, ни тем, кто бездействовал. И есть все шансы на то, что этот фактор будет действовать еще 1-2 поколения. Вплоть до внуков.

Справедлив он или нет, особенно в отношении тех, кто сопротивлялся, в отношении детей и внуков – это второй вопрос. Просто он будет. Неизбежно.

У тех, кто сопротивлялся, будет моральное право сказать, в этом случае, что он делал, сохранять достоинство и не стыдиться своего языка или происхождения – их не выбирают. Выбирают поступки.

У тех, кто умеет владеть эмоциями, находится вне шаблонов и готов вникать в суть, этот психологический аспект восприятия коллективной ответственности будет ослаблен, контролируем. Эти люди смогут отделить поступки русских от их языка и происхождения. Но тех, кто умеет контролировать свой психологический ответ не так уж и много.

Поэтому надо быть готовыми к негативной реакции. И не стенать о несправедливости «коллективной ответственности». Просто потому что она возможна. Толпы, как правило, не разумны. Люди не любят обременять себя размышлениями.

Надо понимать, что навязывание коллективной ответственности ничем не отличается от навешивания иных ярлыков. По национальности (евреи, цыгане, чеченцы и т.д.). По социальному статусу (буржуи, пролетарии). По месту рождения (Кавказ, Африка). И эти люди, навешивающие те или иные ярлыки, ничем не отличаются от российских телепропагандистов и прочих токсичных личностей. Их надо избегать. Из гигиенических соображений.

При этом всегда будет некоторое количество людей, которые мыслят не штампами, которые оценивают других по их словам и поступкам, а не по языку и месту рождения.

А моральная ответственность все равно останется. И от этого никуда не деться, когда есть совесть.

Впрочем, «делай что должно и будь что будет».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Toma Miknevičienė

Gydytoja cezario pjūvio operacijų reikalaujančioms moterims: jos galvoja tik apie save, ne apie kūdikį

Delfi Plius Aurimas Perednis, laida „Iš esmės“, Virginija Spurytė

Požymių dėl karo baigties Ukrainoje vis daugėja: liko dar 1-2 savaitės

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Psichologė: kaip šiuo metu susidoroti su nerimu, ir su kalte – norintiems džiaugtis gyvenimu

Delfi Plius Gidas Vytis

Sovietmetis, kurio dar taip neseniai ilgėjosi Putinas

Delfi Plius Eglė Šimonėlytė

Jaunosios pedagogės atvirai apie darbą daželyje: darbas biure taip nedžiugino, kaip buvimas su vaikais

Elizabet Beržanskytė

Namų vaistinėlė: pasitikrinkite, ar turite viską, ko gali prireikti?

Delfi Plius Mantas Liekis

16 kūno signalų, kad jums trūksta vitamino D, ir ką tokiu atveju daryti

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Marčiulaitis naikina mitus apie kriptovaliutas, bet kartu prasitaria, kodėl jos nepakeis tradicinių pinigų

Delfi Plius Dailius Dargis

Lietuvos gangsteriai šliejosi prie Rusijos mafijos, bet išsvajotų titulų negavo: Velečka-Agurkas net „susuko“ milijardinę „varkę“ ir rengėsi Putino pamėgtais rūbais

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022 metų horoskopas kiekvienam Zodiako ženklui: pokyčiai jau ne už kalnų

Статьи по теме:

Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось трое

Литовец Марюс Скрипкюнас доставил помощь украинским...

Война в Украине. Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие

Война в Украине продолжается уже больше трех недель. В...

TOP новостей

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje Mariupolis

Война в Украине. Российские военные применили в Украине гиперзвуковое оружие

Война в Украине продолжается уже больше трех недель. В...

С трудом выбравшийся из кошмара солдат Нацгвардии: если нас одолеют, следующими на очереди будете вы Delfi из Украины

Валерий Боровик, боец ​​роты специального назначения...

Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось трое

Литовец Марюс Скрипкюнас доставил помощь украинским...

Начиная войну Путин не учел как минимум двух вещей: у него ничего не получится

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "более...

Йонас Милюковас. Коллективная ответственность

За последние дни многое перепуталось. Россия напала на...