Например, только в Москве и Санкт-Петербурге этот более заразный и опасный штамм на 90% вытеснил все остальные разновидности вируса. Несколько случаев дельта-заражения выявлены и в Литве.

Что все это для нас значит и чем грозит?

Пока выявленных случаев немного, а у эпидемиологов хватает сил и людей отслеживать все возможные контакты, у Литвы есть небольшой шанс удержать ситуацию под контролем.

Почему этот шанс не столь велик, как хотелось бы?

В первую очередь потому, что на каждый выявленный случай заражения, приходится Х случаев не выявленных, но инфицированных людей, которые болеют в легкой форме и заражают окружающих, часто даже не подозревая об этом.

Именно с таких людей обычно и начинается новый всплеск заболеваемости - в какой-то момент количество не выявленных случаев достигает критического значения, и заражения становятся массовыми.

Чем, собственно, опасен «дельта»?

В первую очередь тем, что он в несколько раз заразнее, чем «дикий» уханьский штамм, который пришел в Литву прошлой весной.

Кроме этого, дельта прекрасно распространяется даже в летний зной. Если бы вирус этого не умел, то не уложил бы на койки столько жителей жаркой и солнечной Индии с ее почти вечным летом.

Вторая проблема с дельтой в том, что постпрививочный иммунитет после любой из существующих на данный момент времени вакцин защищает от нового штамма хуже, чем от исходного.

Наилучшие результаты, с точки зрения защиты от дельты, дают мРНК-вакцины (Пфайзер и Модерна), но и они с индийским штаммом работают несколько хуже, чем с "диким".

А значит, сколько бы мы ни скрещивали пальцы, как бы активно не выявляли контакты, как бы много тестов не проводили, в наших силах лишь уменьшить величину надвигающейся проблемы и отсрочить ее начало.

Это плохие новости. Но есть и хорошие.

Самая хорошая новость состоит в том, что у нас еще есть немного времени, чтобы подготовиться к очередному шторму. И пока эпидемиологи и врачи делают свое дело, каждый из нас тоже может в какой-то мере повлиять на силу надвигающейся бури.

Первое, что надо сделать - пойти и вакцинироваться. И привести на прививку всех своих друзей и родственников старше 12 лет, если они еще не привились.

Исследования показывают, что полный курс вакцинации мРНК -вакциной (Пфайзер или Модерна) дает достаточно высокий уровень защиты даже от дельты.

Конечно, ни одна вакцина не даст 100% гарантии. Шанс заболеть, и даже заболеть тяжело, останется и у привитых. Но этот риск будет на порядок меньше, чем у тех, кто не пошел на вакцинацию, и примерно вдвое меньше, чем у тех, кто привился однократно, а про повторную прививку забыл.

И поскольку даже лучшие вакцины не дают 100% защиты, то расслабляться, снимать маски, ликовать и тусить рановато.

Как и прежде, и, вероятно, еще целый год, маски в помещениях и в местах скопления людей будут необходимы и целесообразны. Даже таким солнечным и жарким литовским летом. Ведь в Индии перед коронавирусной грозой тоже было солнечно и жарко.

Также было бы преждевременным с уверенностью думать, что осенью учеба и работа войдут в привычную очную колею.

Даже если это и случится, даже если совместными усилиями каждого жителя Литвы мы сможем избежать осеннего всплеска заболеваемости, разумнее быть готовыми к худшему сценарию, а не надеяться, что "авось пронесет", потому что если "не пронесет", то мало не покажется никому.