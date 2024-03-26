Историк: путинизм радикальнее фашизма и коммунизма

– Из того, что в идеологии не заложен постулат о неизбежности войны с Западом (как это было, например, в советской идеологии), не следует, что конкретные политические шаги будут всегда миролюбивыми. Идея нанести превентивный ядерный удар кажется им привлекательной, потому что, по их мнению, это как и война в Украине - не акт нападения, а акт защиты от Запада, который, по мнению идеологов путинизма, потерял всякий страх перед атомной войной. И этот страх как они считают было бы неплохо вернуть, нанеся ядерный удар по какой-нибудь менее важной стране Восточной Европы. Напоминаю, что в идеологии путинизма, жизнь человека высшей ценностью не считается. Важной частью путинизма является религиозная составляющая войны, которая провозглашает, что погибнуть в бою за “други своя” – это святое дело. Возникает вопрос, кто же эти “други своя”. Скорее всего, это или русский мир, или православная русская цивилизация, то есть, на лицо идея, что и убивать, и погибать можно в том случае, если высшей ценностью является сохранность коллектива. Фактически это означает, что идеологического барьера против того, чтобы первыми нанести ядерный удар у путинистов не существует.