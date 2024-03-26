Историк: путинизм радикальнее фашизма и коммунизма

– Укоренилось мнение, что российские власти не придерживаются какой-либо четкой идеологии, а просто пытаются использовать подвернувшиеся им под руку громкие, но банальные штампы о “защите традиционных ценностей”, “нацистах”, “борьбе с англосаксами”, “русофобии”. Но одновременно мы слышим со стороны Кремля, что “без Путина нет России”. А это уже похоже на символ новой идеологии.
– Да, вполне можно говорить о появлении новой, третьей идеологии в России, я называю ее путинизмом. Первой была идеология графа Уварова – православие, самодержавие народность, второй – советская, коммунистическая идеология. Идеология путинизма только формируется, но уже можно говорить о становлении ценностного ядра. Поведение политического режима, который установился в Российской Федерации, отличается от поведения классической, авторитарной клептократии (правительства, которое контролируют мошенники – ред.). Отличается в том смысле, что любая авторитарная клептократия создает и использует кризисы, а затем запускает антикризисное управление. Для России война с Украиной явно больше, чем просто создание такого управляемого кризиса. Война – это огромный риск для самого режима, а это значит, что поведение Москвы начинает определять идеология. То есть, хотя идеология и возникла как инструмент режима, но сейчас, похоже, сам режим становится инструментом этой идеологии.
В пользу существования идеологии путинизма, говорит и то, что политическая элита Российской Федерации придерживается практически единой позиции по вопросу войны с Украиной. А, такая общность взглядов возможна только тогда, когда вся эта элита разделяет одну и ту же аргументацию. Многие высшие чиновники, среди которых Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, в своих публичных высказываниях прямо говорят о том, что необходимо отменить 13 Статью Конституции, которая запрещает официальную идеологию. Что это значит? Чиновники на самом высшем уровне требуют закрепления государственной идеологии.
– Вы сказали, что война с Украиной несет огромный риск режиму Путина, но тем не менее режим на это пошел.
– С точки зрения путинизма, господствующей в России идеологии, – война с Украиной не воспринимается как война с Украиной. Война встроена в концепцию путинизма, как системное и фундаментальное противоречие со странами Запада, поэтому и воспринимается как война с Западным миром, а сама Украина в этом случае – поле боя.
– В путинизме есть место правам человека, ЛГБТ сообществам, демократии, гражданскому сообществу?
– В любой системе есть допуск, позволяющий принимать новые элементы, но бесконечно так продолжаться не может, некоторые элементы система отторгает. Путинизм отторгает те концепты, ценности, которые связаны с классическим либерализмом. Путинизм исключает все, что связано с идеей прав человека, индивидуального выбора, но при этом путинизм достаточно гибок, чтобы включить какие-то другие элементы, например, левой идеологии, например ценности, связанные со справедливостью, такие, как понятие “более справедливого мироустройства” и критика “западного неоколониализма”.
Одновременно с этим путинизм не отказывается и от элементов правой идеологии. Если мы посмотрим на истоки путинизма, то выяснится, что он возник как коррекция классического либерального консерватизма западного образца, который преобладал в политических дискуссиях 2000-х годов. Такой консерватизм не смог ответить на запросы правящего в России режима, поэтому мы и наблюдаем смещение к другой повестке, включающей в себя элементы левой идеологии в комбинации с радикально правыми взглядами. Да, теплое отношение режима к традиционным ценностям сохраняется, но очевидно, что правящие элиты понимают, что такие ценности “продать” народу очень тяжело.
Путин сегодня говорит не столько о духовных скрепах и традиционных ценностях, сколько о справедливости. Традиционные ценности пытаются переосмыслить, как часть понятия справедливости, что справедливо - это когда у каждой цивилизации свои традиционные ценности.
– Путинизм может оказаться современным аналогом коммунизма?
– Идеология путинизма даже более радикальна, чем идеология коммунизма, потому что она придерживается мнения, что в России есть набор ценностей, который за последнюю тысячу лет, которые прошли со времени крещения Руси, не менялся. Всемирный русский народный собор сформулировал слова, которые определяют вечную сущность российского государства, это “вера”, “справедливость”, “солидарность”.
Таким образом, путинизм находится в полной оппозиции к либеральному универсализму, разделяемому демократиями Запада, для которых основные ценности – это “жизнь”, “свобода” и “стремление к счастью”. Право человека на “жизнь”, “свободу” и “стремление к счастью” провозглашает Декларация независимости Соединенных Штатов Америки, эти же ценности являются конечной целью для коммунистической утопии, только пути ее реализации отличаются от либеральных представлений. Путинизм эти ценности отрицает. Что это значит? К сожалению, это значит, что поскольку для путинизма жизнь не является высшей ценностью, то можно убивать, можно лишить людей свободы, потому что свобода не высшая ценность, и можно делать людей несчастливыми, так как стремление к счастью – не является в путинизме высшей ценностью.
– Путинизм похож на фашизм?
– Путинизм не является фашизмом, но он вполне может быть даже более радикальным и человеконенавистническим, чем фашистская идеология. И по крайней мере отчасти появление путинизма объясняется тем, что Запад, который после распада Советского Союза пытался наладить отношения с Российской Федерацией, совершил как минимум несколько ошибок.
– Вы сказали, что путинизм не является фашизмом, но ведь то, о чем вы только что упомянули очень похоже на то, что обращаясь к жителям Германии говорил Адольф Гитлер, в конечном счете это закончилось Второй мировой войной, которая унесла миллионы жизней.
– Путинизм в какой-то мере действительно перекликается с идеей Особого пути Германии, которая как мы знаем была одним из центральных пунктов немецкого фашизма. Есть и другие сходства, например, сходства эстетического плана - достаточно посмотреть выступления патриотического певца Шамана. Однако концептуально фашизм основан на этноцентризме и революционной попытке вернуть прошлое. В путинизме нет ни того, ни другого.
– Идеология фашизма привела ко Второй мировой войне, идеология коммунизма – во время Кубинского кризиса почти привела к Третьей мировой, к чему мир может привести идеология путинизма?
– Предсказания дело неблагодарное. Однозначно утверждать, что путинизм приведет к мировой войне я бы не стал. В путинизме заложена мысль о противостоянии Западу, поэтому война в Украине кажется достаточно логичным шагом для Кремля, шагом, который идеология путинизма превосходно оправдывает. Войну в Украине путинизм объясняет как акт защиты России от наступления Запада и НАТО в частности. Обращаю ваше внимание – эта мысль о противостоянии, но не о глобальной войне с Западными странами. Грубо говоря путинизм провозглашает, что сейчас в мире появились новые силы, а Запад теряет свою важность и глобальное значение, поэтому России не нужно обязательно воевать с Западом, а достаточно просто посидеть подождать.
– Тем не менее Дмитрий Медведев и ряд российских экспертов пугают применением атомного оружия. В новой российской идеологии, в путинизме есть место тому, чтобы первыми нанести ядерный удар?
– Из того, что в идеологии не заложен постулат о неизбежности войны с Западом (как это было, например, в советской идеологии), не следует, что конкретные политические шаги будут всегда миролюбивыми. Идея нанести превентивный ядерный удар кажется им привлекательной, потому что, по их мнению, это как и война в Украине - не акт нападения, а акт защиты от Запада, который, по мнению идеологов путинизма, потерял всякий страх перед атомной войной. И этот страх как они считают было бы неплохо вернуть, нанеся ядерный удар по какой-нибудь менее важной стране Восточной Европы. Напоминаю, что в идеологии путинизма, жизнь человека высшей ценностью не считается. Важной частью путинизма является религиозная составляющая войны, которая провозглашает, что погибнуть в бою за “други своя” – это святое дело. Возникает вопрос, кто же эти “други своя”. Скорее всего, это или русский мир, или православная русская цивилизация, то есть, на лицо идея, что и убивать, и погибать можно в том случае, если высшей ценностью является сохранность коллектива. Фактически это означает, что идеологического барьера против того, чтобы первыми нанести ядерный удар у путинистов не существует.
– Почему путинизм дословно смог завоевать и умы и сердца жителей России. Это вина пропаганды?
– Не путинизм завоевал ума и сердца граждан Российской Федерации, а скорее ценности жителей России нашли свое отражение в путинизме. Такие ценности, как сильная рука, справедливость, традиционные ценности в связке с сильной рукой, империализм, идея геополитически могущественного государства (империи), это ценности довольно большой группы людей – примерно 30-35% населения, которых можно назвать “ прирожденными путинистами”. Но и за пределом этой группы основные принципы путинизма кажутся привлекательными большинству россиян. Дело в том, что идеология путинизма мастерски использует недовольство россиян, связанное с поведением Запада в отношении России. Главный посыл путинизма заключается в критике имитационного отношения к западной демократии. В 90-е годы по сути произошла имитационная трансформация страны по западному образцу, и такой процесс прошла не только Россия, но и все страны постсоветского пространства. Для многих этот процесс показался унизительным. Почему? Жителю большой страны, которая всегда была империей, оскорбительно думать, что лучшее, чего вы можете достигнуть уже было достигнуто Данией, Швецией, США 100-150 лет назад. Путинизм дает россиянам ту аргументацию, которую они хотят услышать, путинизм говорит им, что "Россия – это отдельная, уникальная цивилизация", "у нас свой путь, нас нельзя мерить по меркам Запада".
– Почему идеология путинизма кажется привлекательной даже для части западных политиков, общественных деятелей и рядовых обывателей демократических стран?
– Фундамент путинизма – это определенное политическое мировоззрение, которое нельзя аргументированно опровергнуть, его можно либо принять, либо нет. В частности, речь идет о вопросах, что выше: интересы человека или общества? Может ли человек сам определять свою судьбу или его выбор всегда социально определен? Кроме того, путинизм мастерски подмечает экзистенциальные проблемы Запада: экологический кризис, последствия которого должны расхлебывать все, в том числе и самые бедные страны, экономическое неравенство – то, что бедные страны становятся еще беднее, а богатые все богатеют и богатеют. В этом месте путинизм делает вывод – Запад взял на себя бразды правления человечеством и не справился.
– То есть нас ждет экспорт идеологии путинизма, также как СССР когда-то экспортировал идеологию марксизма-ленинизма?
– Поскольку экономически Российская Федерация значительно проигрывает условному Западу и не может позволить себе те проекты, которые мог позволить Советский Союз, и не в состоянии стать важным партнером для стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, то естественно, что Кремль пытается продавать то, что хорошо продается - критику Запада. И небезуспешно, путинская идеология кажется привлекательной для многих стран, о чем мы можем судить по укреплению отношений между Россией и странами Африки.
С другой стороны, по сравнению с марксистской идеологией путинизм – пустышка. Марксизм предлагал очень четкий, утопический идеал в 1961 году. На XXII съезде КПСС поставили цель к 1980 году построить коммунизм и в деталях описали как он должен выглядеть. Путинизм, напротив, перестает быть убедительным, когда дело касается конкретных преобразований в лучшую сторону. Полет фантазии путинистов ограничен мечтой о том, чтобы уничтожить глобальное господство Запада, на смену которому, видимо, должна прийти система из нескольких крупных цивилизаций. То есть, их образ идеального мироустройства походит на "концерт великих держав" 19 века, которым все позволено, а маленькие страны должны терпеть. Каким образом такая модель является более справедливой или привлекательной, чем ныне существующая - абсолютно неясно. Пока вы не спрашиваете путинизм о будущем он кажется убедительным, но как только вы задаете вопрос "а что дальше", путинская аргументация перестает работать.
– Ведь с уходом Путина в силу любых причин с политической арены, та идеология которая сейчас сформировалась и доминирует в России – не исчезнет?
– Да, идеология скорее всего переживет Путина, причем неважно уйдет ли она в результате политического переворота, либо будет какая-то конституционная процедура. Любой, кто придет после Путина, будет опираться на то, что сделал Путин, в частности, на систему идеологии и аппарат идеологического образования, как на инструменты легитимации власти. Напомню, что с сентября прошлого года, во всех высших учреждениях России вводится обязательный курс "Основы российской государственности", который представляет собой широкомасштабный проект идеологической индоктринации.
– Мечты о либеральной и демократической России, так и останутся мечтами?
– На ближайший десяток, другой лет – скорее всего так и будет. Рано или поздно какие-то изменения в самой структуре общества и в ценностях населения, конечно, произойдут. Альтернатива для России есть – это социальная демократия, которая хорошо отвечает запросам россиян. Проблема, однако, в том, что такой партии на сегодня не существует. Последние выборы президента России, состоявшиеся 15-17 марта, показали, что кандидат от некогда популярной КПРФ набрал чуть больше 4% голосов. Это означает, что путинизм активно и успешно перенял на себя функции социал-демократической партии и позаимствовал ее повестку.
– Путинизму можно и нужно противостоять или достаточно верить в демократические ценности и надеяться, что со временем он сам по себе зашатается и исчезнет?
– Пока существуют экзистенциальные проблемы современного мира, включая экологический кризис, глобальное неравенство, путинизм никуда не исчезнет, хотя, он, вероятно, будет называться по-другому и ассоциироваться с другими нелиберальными режимами. Чтобы противостоять путинизму нужно не только верить в свои ценности, но и действовать в соответствии с ними. Вопрос в том, как много на Западе людей и политиков, которые готовы действовать в соответствии с теми принципами, которые провозглашают. Путин считает, что таких людей мало и ему ничего не грозит.