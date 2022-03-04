Дамы и Господа,
Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта война безусловно, вызовет также и беспрецедентную изоляцию России и, более того, может привести к смертельной ядерной войны на планете Земля.
Все войны вызывают ужасное разрушение Всемирного культурного наследия. Действительно, Человечество потеряло огромное количество архитектурных ценностей, музейных коллекций и человеческих жизней в тех бесполезных военных столкновениях, чаще сочетавшихся в виде акта неприкрытой агрессии, как это происходит в наши дни.
Как пацифист, я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать.
Во время Второй мировой войны моя семья в Павильнисе, Литва, спрятала угнетенную еврейскую семью от нацистов и таким образом спасла им жизнь.
Уже более 60 лет я нахожусь в Литве, организовав множество очень успешных культурных мероприятий в различных музеях и театрах.
Теперь я хотел бы еще раз поблагодарить администрацию города Висагинас за то, что моя предыдущая и огромная коллекция хранится в безопасном месте в этом истерзанном мире.
Я не связан с руководством России, не награждён ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить ее уничижения и что по завещанию после моей кончины я планировал передать ее Литве качестве уникального в Прибалтике Музея Моды.
Я никогда не был членом какой-либо партии, я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет.
Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!
Да будет Мир!
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