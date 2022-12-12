Можно ли "переиграть" историю?

В популярном в 1990-е годы сериале "Твин Пикс" один из героев, Бенджамин Хорн, пережив депрессию, пытается с помощью игрушечных солдатиков "переиграть" Гражданскую войну в США на стороне Конфедерации.

Его психиатр, предполагает, что Хорн, по крайней мере, частично осознает реальность, а его фантазии – это попытка спрятаться от неудач и начать все заново.

Помешательство героя заканчивается, когда его игрушечная армия конфедератов принимает капитуляцию северян в битве при Аппоматтоксе, где капитулировали войска знаменитого генерала южан Роберта Ли.

Кажется, этот сюжет воплощается в жизнь на наших глазах Владимиром Путиным.

Для оправдания агрессии против Украины российские власти используют "исторические аргументы". Они утверждают, что украинская государственность – это исторический курьез, нелепая случайность, злая воля темных сил (польских аристократов, австрийских генштабистов, большевиков во главе с Владимиром Лениным), которые "изобрели" украинский народ, насильно его "украинизировали" – заставили разговаривать на украинском языке и присоединили к Украине "российские земли".

Таким образом Россия и ее армия как бы "переигрывают" прошлое – восстанавливают "историческую справедливость", возвращая в "родную гавань" заблудших и впавших в ересь "украинства". Только солдатики у Владимира Путина не игрушечные, а самые настоящие; да, и кровь, десятый месяц льющаяся в невиданном в Европе после 1945 года конфликте, тоже настоящая, человеческая.

По мнению украинского историка Ярослава Грицака, по своим взглядам Путин – типичный имперский националист XIX века. Поэтому в его риторике огромное значение занимает статус русского языка. В его представлении все русскоязычные, являются русскими. В то время, как современная идентичность украинцев определяется не языком и не этническим происхождением, а готовностью защищать независимость своей страны – Украины. Она в значительной мере сформировалась во время пребывания в составе Речи Посполитой. Поэтому Украина и Россия довольно близки в религиозной и светской культуре, но кардинально отличаются политическими традициями: "В Украине нет привычки обожествлять центральную власть, украинцы относятся к каждому президенту с определенной долей скепсиса и иронии, зато живы традиции самоуправления".

Украина воюет за будущее?

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина воюет за свое будущее, а Россия – за чужое прошлое.

Эту мысль разделяет известный израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари. По его словам, "Путин ведет войну ради исторических фантазий, которые живут его голове, он не может отказаться от прошлого. Что больше всего его страшит – у украинцев есть будущее, они стремятся жить в будущем и не хотят жить в прошлом".

В отличие от России, ищущей свой идеал в отблесках прошлого имперского величия, Украина всегда имела четкий образ будущего – это европейская интеграция. Можно долго рассуждать о том, что представления большинства украинцев о Европе крайне романтичны и далеки от истины. Но в основе европейской идеи Украины лежит вера в прогресс, вера в будущее. Вместо этого путинская Россия может предложить только ностальгию по идеализированному прошлому.

Конечно, в Украине тоже делаются попытки "переиграть" историю. Во время войны выдвигаются идеи сделать национализм государственной идеологией, огромное внимание уделяется борьбе с памятниками, переименованию улиц и населенных пунктов, раздувается культ лидера националистов времен Второй мировой войны Степана Бандеры. В конце апреля 2022 года один из опросов показал, что положительно к Бандере относится 74% населения Украины. В 2018 году этот показатель составлял 36%, а в 2012-м – всего 24%.

Ярослав Грицак считает, что "Бандера существует практически исключительно как образ антироссийской борьбы и сопротивления". Он не видит проблемы в том, что поклонники Бандеры верят в мифологизированный образ "вождя" ("провідника") и не ассоциируют его с уничтожением поляков на Волыни и Холокостом.

Исследовательницы гендерного насилия во время Второй мировой и нынешней войн Марта Гаврышко не столь оптимистична. Она задается вопросом: не приведет ли "культ Бандеры" к использованию его методов – росту авторитарных тенденций, нетерпимости и репрессий в украинском обществе?

Украинские власти показательно дистанцируются от войн за историю. Когда в 2021 году Владимир Путин написал статью о том, что русские и украинцы ‒ это один народ, Президент Украины сыронизировал, что может только позавидовать, "что столько времени президент такой великой державы может себе позволить и потратить на такую детальную работу". В итоге российскому президенту отвечали украинские историки, а Владимир Зеленский не стал выходить за пределы своей компетенции и изображать себя знатоком истории.

Война за историю продолжается

Польский историк Иероним Граля считает, что "исторические аргументы" России не впечатляют: "Иными словами, уровень подготовки исторических пропагандистов один к одному соответствует подготовке российской армии".

Несмотря на это, российская пропаганда продолжает использовать историю для достижения своих целей. Играя на региональных особенностях разных регионов Украины, делается попытка расколоть общество, спровоцировать недовольство и бунт против Владимира Зеленского.

Об этом пишет историк Василий Расевич. Цель заключается в том, чтобы разжечь внутренний конфликт между "схидняками" (жителями Восточной Украины) и "западенцами". Для этого предпринималось несколько попыток поднять волну травли "схидняков", которые якобы сами спровоцировали нападение Путина тем, что разговаривают по-русски и не любят Степана Бандеру, а с началом войны убежали в Западную Украину, где прячутся от мобилизации. Одновременно вбрасывался тезис о корыстолюбивых "западенцах", которые якобы сбежали за границу и сдают свои квартиры "схиднякам" втридорога.

Публицист Михаил Дубинянский полагает, что до 24 февраля 2022 года многие украинцы (особенно исповедующие националистические взгляды) считали Крым и Донбасс "антиукраинским балластом", от которого лучше избавиться. В ходе войны возвращение к границам 1991 года стало критерием настоящей победы Украины. Таким образом Украина достигла беспрецедентного единства по вопросу территориальной целостности, и последней надеждой Владимира Путина сохранить захваченные регионы остаются возрождение противопоставление одних украинских регионов другим и разговоры о том, "зачем вообще проливать кровь львовян или закарпатцев ради освобождения каких-то чуждых алчевсков и армянсков?"

Нам, украинцам, важно не забыть, что война идет не за мифическое наследие Киевской Руси, не за право свергать или устанавливать памятники тем или иным деятелям, не за давно устаревшую идеологию Степана Бандеры, а за будущее Украины, как демократического европейского государства.