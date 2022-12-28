Владимир Путин – разрушитель "русского мира"

После начала российского вторжения в Украину развернулись дискуссии по поводу "культуры отмены" – отказа от исполнения русской музыки, изучения русской литературы, уничтожения мемориалов, связанных с Россией. В Украине вслед за ленинопадом наступил пушкинопад. Многие задаются вопросом, виноват ли Пушкин в том, что делает Путин.

Британский историк Тимоти Гартон-Эш, побывавший недавно во Львове, считает, что ненависть, порожденная войной, не ограничилась путинским режимом, а перекинулась и на русскую культуру, которая стала "невольной жертвой самопоглощающего каннибализма Путина".

"На каждом шагу, в каждом разговоре, – отмечает он, – я видел полный протест не только против русского диктатора, не только против Российской Федерации как государства, а против всего русского, против каждого россиянина".

Антироссийские настроения также распространяются в Грузии и странах Центральной Азии, куда хлынули толпы россиян.

Использовав культуру для оправдания агрессивной войны, российские власти столкнулись с тем, что русскую культуру начали воспринимать, как что-то враждебное, как виновницу и соучастницу российской агрессии.

"Пора поднять вопрос: можно ли объективно считать Владимира Путина агентом американского империализма? Поскольку ни один американец не нанес тому, что Путин называет “русским миром”, и половины того ущерба, который причиняет сам российский лидер", – иронизирует Гартон-Эш.

Украина обретает субъектность

В течении всего ХХ века на территории Украины происходили важнейшие и трагичнейшие события мировой истории: мировые войны, Голодомор 1932–1933 годов, Холокост. Недаром американский историк Тимоти Снайдер включил ее в состав так называемых "кровавых земель", где между 1933 и 1945 годами тоталитарные режимы уничтожили около 14 миллионов людей.

Такое представление об Украине словно бы отрицало ее субъектность. Украинцам сочувствовали, их жалели. Но их мнение никого не интересовало.

Украинские авторы подчеркивают, что накануне войны Западу не хватало знаний об Украине, а подавляющее большинство экспертов смотрели на нее через российский объектив.

Директор Украинского института в Лондоне Олеся Хромейчук в статье для британского "The Spectator" "Почему Запад недооценил Украину" сравнивает недоверие к странам Восточной Европы с недоверием к женщинам и другим дискриминируемым группам.

По ее мнению, народ, который не имел непрерывной истории государственности, в глазах мира не обладает легитимностью.

Недоверие Запада в начале войны заставляло украинцев доказывать свое право быть достойными союзниками, неся при этом большие потери.

"Необходимость для украинцев доказать, что они достойны помощи в геноцидной войне России, – пишет Хромейчук, – напомнила мне об интервью с одной военнослужащей, которое я когда-то брала для своего исследования. Когда я спросила, сталкивалась ли она с дискриминацией по половому признаку в армии, она ответила: “Сначала другие солдаты относятся к тебе как к женщине, но потом ты доказываешь им, что ты солдат, и после этого они относятся к тебе одинаково”. Женщина должна доказать, что она политик, ученый, писатель, историк, солдат, прежде чем ее будут считать равной мужчине".

Украинцам и представителям других стран Восточной и Центральной Европы, которые предупреждали о жестокости России на основании собственного исторического опыта, долгое время не верили в Вашингтоне, Берлине, Париже и Лондоне.

"Например, те, кто знали о Голодоморе, – отмечает Хромейчук, – искусственном сталинском голоде 1930-х годов, унесшем жизни миллионы украинских крестьян, не были удивлены, увидев, что Кремль спровоцировал зерновой кризис, который мог привести к большому голоду. Знакомые с массовым убийством польских офицеров в 1940 году советской тайной полицией НКВД не были шокированы убийством украинских военнопленных в Еленовке русскими в июле 2022 года. Знавших о массовых захоронениях времен сталинского террора не удивил вид массовых захоронений Ирпеня, Бучи, Мариуполя, Изюма и территорий, освобожденных ВСУ".

Накануне войны травматичный опыт восточных европейцев соприкосновения с империей отвергался, а их позиция объявлялась эмоциональной и ястребиной. Как результат, Запад переоценил агрессора и недооценил способность Украины оказывать сопротивление.

Украинские интеллектуалы надеются, что во время войны Украина в глазах Запада перестанет быть «кровавыми землями» и станет субъектом исторического процесса.

О страхах Запада и о том, как Украина помогает их преодолевать

Об этом пишет историк Василий Расевич.

В частности, автор говорит о страхе быть втянутыми в мировую войну. Из-за него Запад скрывает свое нежелание помогать Украине за формулировками о недопущении третьей мировой войны, использования ядерного оружия или возникновения хаоса в случае распада ядерного государства.

Следующий страх Запада связан с возможным отвоеванием Украиной своих территорий и выходом на границы 1991 года. С этого момента война перестанет быть «украинской», так как украинцы лишатся мотивации продолжать ее и воевать за освобождение России от власти Путина, а НАТО не рискнет ввязаться в конфликт, опасаясь ядерной войны.

"В дальнейшем, – отмечает Расевич, – Североатлантический Альянс должен предложить новый формат “отношений” с Россией. Украину же на время удовлетворит вариант создания своего рода “железного купола” на северо-восточной границе. А вот что делать с Россией дальше – это уже будет вопрос НАТО, США и Евросоюза".

Украина не имеет альтернативы сопротивлению, ибо на кону стоит ее существование. "Утрата высшим военно-политическим руководством страны страха за свою жизнь стала непобедимым оружием украинцев", – полагает Расевич.

В то же время Владимир Зеленский вынужден постоянно учитывать опасения Запада. Во время визита в Вашингтон он подчеркивал, что американские солдаты не будут воевать в Украине, а украинцы сами справятся, если США дадут им необходимое оружие.

Украина – гарант территориальной целостности для многих стран Европы

Чтобы помочь Западу преодолеть свои страхи, украинские авторы напоминают, что Россия угрожает всему западному миру.

По мнению дипломата Александра Левченко, формирование Москвой совместной армии с Беларусью свидетельствует о новой опасности, прежде всего для Литвы, Латвии и Польши. Новые военные округа нацелены на Финляндию и Эстонию. Сторонники Кремля активизировались в Молдове и Грузии. А в Белграде пророссийские силы поднимают вопрос о вступлении в союз России и Беларуси.

"Восстановление Советского Союза или Российской империи становится прямой угрозой для Берлина и Парижа. Венгрия Орбана уже в каком-то секретном сговоре с Путиным, в Болгарии и Греции есть сильные пророссийские силы, и они маскируются, как и в Хорватии. Речь уже не идёт о БиГ и Черногории. Таким образом, пол-Европы может стать полем боя", – рисует мрачную картину Левченко.

Единственный выход – это поддержка Украины и предоставление ей более совершенной военной техники.

Харизма Владимира Зеленского

Российско-украинская война сделала Владимира Зеленского одним из популярнейших людей на планете.

Американский журнал Time назвал президента и "дух Украины" символом уходящего года. По версии Politico, Зеленский является самым влиятельным человеком Европы. Его наряд в стиле кэжуал милитари стал не менее узнаваемым брендом, чем сталинский френч, жакет Неру или куфия Ясира Арафата.

На Западе часто отмечают харизму украинского президента, его личную храбрость, умение убеждать партнеров и добиваться поддержки.

Иногда Владимира Зеленского сравнивают с Джорджем Вашингтоном, Лехом Валенсой, Симоном Боливаром, Джузеппе Гарибальди или лидером борьбы за независимость Корсики Паскуале Паоли.

"Свободный мир, который также поставлен на карту в битве за Киев, и Европа принципов обрели нового, молодого и великолепного отца-основателя", – пафосно восклицает французский публичный интеллектуал Бернар-Анри Леви.

Другие авторы опасаются, что "культ" Зеленского таит в себе угрозу авторитаризма. Профессор истории Принстонского университета Дэвид Белл полагает, что некоторые из качеств, которые поклонники Зеленского видят в нем (сила, храбрость, решимость противостоять могущественному врагу), – аналогичны тем, благодаря которым Владимир Путин выглядит харизматичным для большей части населения России. Эти же качества сделали Дональда Трампа харизматичным для его сторонников, что привело к штурму Капитолия.

Публицист Михаил Дубинянский утверждает, что Зеленский – первый в истории украинский лидер, получивший широкое мировое признание, ставший к тому же популярнейшим украинским брендом.

Несмотря на огромную популярность, отмечает Дубинянский, в Украине есть значительная группа населения (в основном сторонники экс-президента Петра Порошенко, которых часто именуют "порохоботами"), не воспринимающие никаких поступков Зеленского.

Непримиримые противники президента продолжают утверждать, что он является украинофобом и мечтает капитулировать, а любые победы достигаются "вопреки Зеленскому, а ни при его участии". Главу государства именуют презрительной кличкой "Боневтик" (от украинского "бо не втік" – "потому что не сбежал" во время наступления российских войск на Киев) и противопоставляют ему патриотичных генералов во главе с главнокомандующим Валерием Залужным, которые якобы постоянно мешают президенту предать интересы Украины. Несмотря на очевидную абсурдность таких утверждений, они имеют определенное количество сторонников в Украине, в том числе среди интеллектуалов.

Очевидно, что главный экзамен, от которого будет зависеть его оценка в учебниках истории, у Владимира Зеленского впереди, когда после окончания войны придется бороться с экономической разрухой и соблазном сохранения и упрочения собственной власти.